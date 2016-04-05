Стосовно ж контрнаступу сподіваємось, що "Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалось, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватись вперед. Так само буде і тут." (ВГК) Зокрема голови ГУР.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 23 чер, 2023 16:08, всього редагувалось 1 раз.
19 июня (Рейтер) — Президент Джо Байден заявил в понедельник, что угроза применения тактического ядерного оружия со стороны президента России Владимира Путина «реальна», через несколько дней после того, как он осудил развертывание Россией такого оружия в Беларуси.
оригинал:
June 19 (Reuters) - President Joe Biden said on Monday the threat of Russian President Vladimir Putin using tactical nuclear weapons is "real", days after denouncing Russia's deployment of such weapons in Belarus.
*Багато людей кажуть, що його погрози серйозні, а потім додають: «але вони малоймовірні». Але це підриває першу частину речення. Навіщо сприймати погрозу серйозно, якщо вона малоймовірна?
Я один із тих, хто каже, що ці загрози не тільки серйозні, але й цілком ймовірні.
Це нагальна загроза. Якщо ця загроза буде визнана нагальною, то офіційні особи з нею щось будуть робити.
Якщо ми будемо казати, що вони малоймовірні, то ніхто з цим нічого робити не буде.
Я не намагаюся викликати паніку, хоча люди так кажуть, через те, що я написав. Я не хочу лякати цивільне населення. Для людей, які живуть у цьому регіоні – як українців, так і росіян – це не теоретична дискусія.* https://www.radiosvoboda.org/a/zahroza- ... 65291.html Цілком логічно. По полицях. Вся стаття
fler написав:Нарешті мені зрозуміло, чому Зеленський на днях наказав відправити всіх воєнкомів на фронт, а на їх місце поставити військових, які вибули з зони бойових дій (через поранення, інвалідність, контузію тощо).
от воно переформатування про яке писали вище, з корупційно-олігархічної системи на війському диктатуру ))
fler написав:відповідне рішення було прийнято після перегляду розслідування ЗМІ стосовно начальника одеського військкомату Євгена Борисова
тіпа він навіть не підозрював, дякуємо журналістам що відкрили очі
в нашому житті головне все записати на дружину/маму. і тоді ти білий і пухнастий
Скандал з одеським військкомом: Борисов продовжує виконувати свої обов’язки
“Службове розслідування (щодо Борисова – ред.) завершене. Підстав для відсторонення від посади не було. Тому він продовжує виконувати свої обов’язки. Далі триває слідство або розслідування інших правоохоронних органів, до яких ми не маємо стосунку і втручання в їхню діяльність” - сказала керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк
Puente написав:От навіть не знаю , чому народ проти диктатури . Бояться чого ? Пересічному чого боятися в принципі ? сталінських репресій , чи лукашенківських , чи піночетовських ? Бардак в країні практично на всіх місцях , де сидять якісь бюджетники . Плюс розкрадання грошей чи проста грошова корупція . Це побороти демократичним шляхом неможливо взагалі .
Проблема в том, что весь этот бардак и разворовывание денег происходит с подачи и при активном участии нынешних можновладцыв, которые и хотят построить диктатуру
Они что, сами себя посадят ? Не смешите
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 23 чер, 2023 16:59, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:навіщо бахкати в Київ/Польщу ТЯЗ, якщо є ЗАЕС. іпсо і норатів
Варіанти реалізації можуть бути різними.
Головне в цьому інше -- чи дійсно увесь світ готовий-збирається відвернутися від рашки, якщо вона вийде за дану межу? Бо я після повномасштабного в Європі вже ніяким міфам та словам не вірю. (В цьому повністю згоден з Чаплигою).
якщо буде загроза їхній сорочці, яка ближче до тіла, то чому б і ні?
*Багато людей кажуть, що його погрози серйозні, а потім додають: «але вони малоймовірні». Але це підриває першу частину речення. Навіщо сприймати погрозу серйозно, якщо вона малоймовірна?
Я один із тих, хто каже, що ці загрози не тільки серйозні, але й цілком ймовірні.
Це нагальна загроза. Якщо ця загроза буде визнана нагальною, то офіційні особи з нею щось будуть робити.
Якщо ми будемо казати, що вони малоймовірні, то ніхто з цим нічого робити не буде.
Я не намагаюся викликати паніку, хоча люди так кажуть, через те, що я написав. Я не хочу лякати цивільне населення. Для людей, які живуть у цьому регіоні – як українців, так і росіян – це не теоретична дискусія.* https://www.radiosvoboda.org/a/zahroza- ... 65291.html Цілком логічно. По полицях. Вся стаття
Це з теорії "чорних лебедів", тобто подій, які рідко трапляються, але мають потужній вплив (як правило, неочікуваний, і тому негативний). Тому все правильно: серйозні, але вони малоймовірні. Теорію імовірності вчили? Зважувальні коеф. знаєте що таке?