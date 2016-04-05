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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4378437943804381
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:04

Успіх

Стосовно ж контрнаступу сподіваємось, що "Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалось, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватись вперед. Так само буде і тут." (ВГК) Зокрема голови ГУР.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 23 чер, 2023 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:09

Саакашвили взял оригинал у Байдена
19 июня (Рейтер) — Президент Джо Байден заявил в понедельник, что угроза применения тактического ядерного оружия со стороны президента России Владимира Путина «реальна», через несколько дней после того, как он осудил развертывание Россией такого оружия в Беларуси.

оригинал:
June 19 (Reuters) - President Joe Biden said on Monday the threat of Russian President Vladimir Putin using tactical nuclear weapons is "real", days after denouncing Russia's deployment of such weapons in Belarus.

https://www.reuters.com/world/biden-say ... 023-06-20/

и добавил свое видение будущего:
Я вважаю, що все, що путін робить останніми місяцями – це і є підготовка до натискання червоної кнопки.

В умовах оточення кримське угруповання буде приречене, і в цей час у Москві обов'язково розпочнеться розвал кремлівської влади.

І ось щоб не допустити цього, путін планує вдарити тактичною ядерною зброєю по центру ухвалення рішень, тобто по центру Києва.

Швидше за все до цього буде розіграно якусь провокацію в Білорусі

я не виключаю удару тактичною ядерною зброєю і по найбільшому логістичному центру в польському Жешуві

Припускаю, що якщо йтиметься про 2-3 ядерні снаряди, то НАТО обмежиться конвенційним реагуванням.

знищення Зеленського – це єдине, що врятує росію хоча б частково.

https://www.pravda.com.ua/columns/2023/06/23/7408103/

Всерьез обсуждать гадания "сбитого летчика" :shock: :shock:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:23

  lapay написав:
  Letusrock написав:вже знаю чий портрет буде на купюрі 2000грн

Зелений Персей тримає в руці відрізану голову путінської Гідри?

Звісно що ні.
Голова Порошенко там буде.
А путінська гідра це своє.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:24

  yanyura написав:
Всерьез обсуждать гадания "сбитого летчика" :shock: :shock:

Є ще один бувший генерал:

*Багато людей кажуть, що його погрози серйозні, а потім додають: «але вони малоймовірні». Але це підриває першу частину речення. Навіщо сприймати погрозу серйозно, якщо вона малоймовірна?

Я один із тих, хто каже, що ці загрози не тільки серйозні, але й цілком ймовірні.

Це нагальна загроза. Якщо ця загроза буде визнана нагальною, то офіційні особи з нею щось будуть робити.

Якщо ми будемо казати, що вони малоймовірні, то ніхто з цим нічого робити не буде.

Я не намагаюся викликати паніку, хоча люди так кажуть, через те, що я написав. Я не хочу лякати цивільне населення. Для людей, які живуть у цьому регіоні – як українців, так і росіян – це не теоретична дискусія.*
https://www.radiosvoboda.org/a/zahroza- ... 65291.html
Цілком логічно. По полицях.
Вся стаття
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:47

  Letusrock написав:
  fler написав:Нарешті мені зрозуміло, чому Зеленський на днях наказав відправити всіх воєнкомів на фронт, а на їх місце поставити військових, які вибули з зони бойових дій (через поранення, інвалідність, контузію тощо).


от воно переформатування про яке писали вище, з корупційно-олігархічної системи на війському диктатуру ))

  fler написав:відповідне рішення було прийнято після перегляду розслідування ЗМІ стосовно начальника одеського військкомату Євгена Борисова


тіпа він навіть не підозрював, дякуємо журналістам що відкрили очі


в нашому житті головне все записати на дружину/маму. і тоді ти білий і пухнастий :lol:

Скандал з одеським військкомом: Борисов продовжує виконувати свої обов’язки

“Службове розслідування (щодо Борисова – ред.) завершене. Підстав для відсторонення від посади не було. Тому він продовжує виконувати свої обов’язки. Далі триває слідство або розслідування інших правоохоронних органів, до яких ми не маємо стосунку і втручання в їхню діяльність” - сказала керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк

https://inforesist.org/ua/skandal-z-odeskim-vijskkomom-borisov-prodovzhue-vikonuvati-svoi-obovyazki/

ЗІ
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:52

  Puente написав:От навіть не знаю , чому народ проти диктатури . Бояться чого ? Пересічному чого боятися в принципі ? сталінських репресій , чи лукашенківських , чи піночетовських ? Бардак в країні практично на всіх місцях , де сидять якісь бюджетники . Плюс розкрадання грошей чи проста грошова корупція . Це побороти демократичним шляхом неможливо взагалі .

Проблема в том, что весь этот бардак и разворовывание денег происходит с подачи и при активном участии нынешних можновладцыв, которые и хотят построить диктатуру

Они что, сами себя посадят ? Не смешите
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 23 чер, 2023 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:56

  detroytred написав:
  flyman написав:навіщо бахкати в Київ/Польщу ТЯЗ, якщо є ЗАЕС.
іпсо і норатів

Варіанти реалізації можуть бути різними.

Головне в цьому інше -- чи дійсно увесь світ готовий-збирається відвернутися від рашки, якщо вона вийде за дану межу?
Бо я після повномасштабного в Європі вже ніяким міфам та словам не вірю. (В цьому повністю згоден з Чаплигою).

якщо буде загроза їхній сорочці, яка ближче до тіла, то чому б і ні?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:59

  2805 написав:
  lapay написав:
  Letusrock написав:вже знаю чий портрет буде на купюрі 2000грн

Зелений Персей тримає в руці відрізану голову путінської Гідри?

Звісно що ні.
Голова Порошенко там буде.
А путінська гідра це своє.

Свинарчуків
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 17:02

  detroytred написав:
  yanyura написав:
Всерьез обсуждать гадания "сбитого летчика" :shock: :shock:

Є ще один бувший генерал:

*Багато людей кажуть, що його погрози серйозні, а потім додають: «але вони малоймовірні». Але це підриває першу частину речення. Навіщо сприймати погрозу серйозно, якщо вона малоймовірна?

Я один із тих, хто каже, що ці загрози не тільки серйозні, але й цілком ймовірні.

Це нагальна загроза. Якщо ця загроза буде визнана нагальною, то офіційні особи з нею щось будуть робити.

Якщо ми будемо казати, що вони малоймовірні, то ніхто з цим нічого робити не буде.

Я не намагаюся викликати паніку, хоча люди так кажуть, через те, що я написав. Я не хочу лякати цивільне населення. Для людей, які живуть у цьому регіоні – як українців, так і росіян – це не теоретична дискусія.*
https://www.radiosvoboda.org/a/zahroza- ... 65291.html
Цілком логічно. По полицях.
Вся стаття

Це з теорії "чорних лебедів", тобто подій, які рідко трапляються, але мають потужній вплив (як правило, неочікуваний, і тому негативний).
Тому все правильно: серйозні, але вони малоймовірні.
Теорію імовірності вчили?
Зважувальні коеф. знаєте що таке?
flyman
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  #<1 ... 4378437943804381
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