flyman написав:навіщо бахкати в Київ/Польщу ТЯЗ, якщо є ЗАЕС. іпсо і норатів
Варіанти реалізації можуть бути різними.
Головне в цьому інше -- чи дійсно увесь світ готовий-збирається відвернутися від рашки, якщо вона вийде за дану межу? Бо я після повномасштабного в Європі вже ніяким міфам та словам не вірю. (В цьому повністю згоден з Чаплигою).
якщо буде загроза їхній сорочці, яка ближче до тіла, то чому б і ні?
Ключеве слово - увесь (світ).
Але є підстави вважати, що частина світу обирає варіант, що краще домовитись або змовчати аби його не чіпал (навіть з придурком). І цієї частини цілком вистачає для того, щоб придурок не відчув себе знедоленим, відстороненим від усього світу.
Всьому світу придурок не загрожує. Клепки вистачає. Навіть навпаки - обіцяє плюшки за свої шалости. А всі "ні. Ми проти" від китайців і Ко, імхо, треба сприймати, як "підвищуй сплату, тоді погодимось".
fler написав:Нарешті мені зрозуміло, чому Зеленський на днях наказав відправити всіх воєнкомів на фронт, а на їх місце поставити військових, які вибули з зони бойових дій (через поранення, інвалідність, контузію тощо).
от воно переформатування про яке писали вище, з корупційно-олігархічної системи на війському диктатуру ))
fler написав:відповідне рішення було прийнято після перегляду розслідування ЗМІ стосовно начальника одеського військкомату Євгена Борисова
тіпа він навіть не підозрював, дякуємо журналістам що відкрили очі
в нашому житті головне все записати на дружину/маму. і тоді ти білий і пухнастий
Скандал з одеським військкомом: Борисов продовжує виконувати свої обов’язки
“Службове розслідування (щодо Борисова – ред.) завершене. Підстав для відсторонення від посади не було. Тому він продовжує виконувати свої обов’язки. Далі триває слідство або розслідування інших правоохоронних органів, до яких ми не маємо стосунку і втручання в їхню діяльність” - сказала керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк
Итак, немного поразмышляю о ядерном ударе со стороны РФ
Всё нижесказанное - мое ИМХО
Итак, факты
1) РФ давно забрасывает в информационное пространство тему, что Украина "готовит" грязную ядерную бомбу. Недавно, опять активизировались
Мол, Украина "собирается" применить грязную ядерную бомбу против РФ, поэтому РФ может превентивно применить ядерное оружие
2)
Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".
Этот пункт исходит из п.1
3) РФ подорвала плотину Каховской ГЭС - акт гуманитарной катастрофы. Остальной мир как-то вяленько отреагировал, то ли не захотел, то ли наша дипломатия не донесла все последствия данного подрыва
А это вообще ключ к пониманию
Фактов мало, но всё же их достаточно
Теперь нюансы Путину ещё в прошлом году передали по всем каналам, если он только начнет перемещать ядерку для удара по Украине, то лично ему капец. Путин это услышал. И выводы сделал Как всегда, неправильные
Поэтому, ищет и будет искать способы, как бы и ядерку применить, и чтобы по нему не прилетело Отсюда и размещение ядерки в Белорусии(которой по факту нет)
К чему это я авария на ЗАЭС - очередная цель Путина и к этому надо готовится Потому что, за подрыв плотины Каховской ГЭС, Путину ничего не прилетело А гопник всегда действует по принципу, не получил ответку - значит прокатило
pesikot написав:Итак, немного поразмышляю о ядерном ударе со стороны РФ
Всё нижесказанное - мое ИМХО
Итак, факты
1) РФ давно забрасывает в информационное пространство тему, что Украина "готовит" грязную ядерную бомбу. Недавно, опять активизировались
Мол, Украина "собирается" применить грязную ядерную бомбу против РФ, поэтому РФ может превентивно применить ядерное оружие
2)
Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".
Этот пункт исходит из п.1
3) РФ подорвала плотину Каховской ГЭС - акт гуманитарной катастрофы. Остальной мир как-то вяленько отреагировал, то ли не захотел, то ли наша дипломатия не донесла все последствия данного подрыва
А это вообще ключ к пониманию
Фактов мало, но всё же их достаточно
Теперь нюансы Путину ещё в прошлом году передали по всем каналам, если он только начнет перемещать ядерку для удара по Украине, то лично ему капец. Путин это услышал. И выводы сделал Как всегда, неправильные
Поэтому, ищет и будет искать способы, как бы и ядерку применить, и чтобы по нему не прилетело Отсюда и размещение ядерки в Белорусии(которой по факту нет)
К чему это я авария на ЗАЭС - очередная цель Путина и к этому надо готовится Потому что, за подрыв плотины Каховской ГЭС, Путину ничего не прилетело А гопник всегда действует по принципу, не получил ответку - значит прокатило
4. А якщо Путін віддасть наказ, а цей наказ не буде виконано?
pesikot написав:Итак, немного поразмышляю о ядерном ударе со стороны РФ
Всё нижесказанное - мое ИМХО
Итак, факты
1) РФ давно забрасывает в информационное пространство тему, что Украина "готовит" грязную ядерную бомбу. Недавно, опять активизировались
Мол, Украина "собирается" применить грязную ядерную бомбу против РФ, поэтому РФ может превентивно применить ядерное оружие
2)
Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".
Этот пункт исходит из п.1
3) РФ подорвала плотину Каховской ГЭС - акт гуманитарной катастрофы. Остальной мир как-то вяленько отреагировал, то ли не захотел, то ли наша дипломатия не донесла все последствия данного подрыва
А это вообще ключ к пониманию
Фактов мало, но всё же их достаточно
Теперь нюансы Путину ещё в прошлом году передали по всем каналам, если он только начнет перемещать ядерку для удара по Украине, то лично ему капец. Путин это услышал. И выводы сделал Как всегда, неправильные
Поэтому, ищет и будет искать способы, как бы и ядерку применить, и чтобы по нему не прилетело Отсюда и размещение ядерки в Белорусии(которой по факту нет)
К чему это я авария на ЗАЭС - очередная цель Путина и к этому надо готовится Потому что, за подрыв плотины Каховской ГЭС, Путину ничего не прилетело А гопник всегда действует по принципу, не получил ответку - значит прокатило
4. А якщо Путін віддасть наказ, а цей наказ не буде виконано?
88998899aleks написав:Вот поэтому не нашли.И искать никто не будет.
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки та повідомив результати. Так, глава держави дав термінове доручення головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити скандального одеського воєнкома Євгена Борисова.
Також Президент розпорядився створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України.
fler написав:Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює звернення до правоохоронних органів для проведення перевірок стосовно військкомів усіх областей. Про це Арахамія написав у своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 23 червня. За його словами, відповідне рішення було прийнято після перегляду розслідування ЗМІ стосовно начальника одеського військкомату Євгена Борисова, який разом з родиною виявився власником автомобілів і будинків в Іспанії на мільйони доларів.
Нарешті мені зрозуміло, чому Зеленський на днях наказав відправити всіх воєнкомів на фронт, а на їх місце поставити військових, які вибули з зони бойових дій (через поранення, інвалідність, контузію тощо). В Мико у військоматах такі "шафи" сидять (кум-брат-сват), а на фронт відправляють "чахликів невмирущих".
цій новині про одеського воєнкома до 2х місяців часу вже як. арахамія весь час був алкокомі десь чи якій іншій комі, що тільки через такий час відреагував? чи може думав що саме розсосеться і зробив вигляд що нічого такого немає? і тільки певна наполегливість журналістів, які дали знати, що не спустять це на гальмах, примусила цього арахамію хоч якось відреагувати? що, доречі, ще зовсім нічого не означає. он, його (воєнкома) "старші" вже "відреагували" - "підстав немає". (с). напевно, ще вибачатися примусять перед чеснійшою людиною.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 23 чер, 2023 18:55, всього редагувалось 1 раз.