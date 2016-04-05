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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:00
88998899aleks написав:vt313
Да да обилетил тысячи моряков в Одессе. Кроме того детей и родственников чиновников и силовиков в Одессе и Киеве.Вот поэтому не нашли.И искать никто не будет. Ты наивный? Или просто ........еб?
Реально, а що б Ви зробили на місці його начальства?
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:01
Water Уволить? УРА победа. А не судьба открыть все списки белобилетников и на перекомиссию?
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88998899aleks
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:11
Water написав: 88998899aleks написав:
Вот поэтому не нашли.И искать никто не будет.
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки та повідомив результати. Так, глава держави дав термінове доручення головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити скандального одеського воєнкома Євгена Борисова.
Також Президент розпорядився створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України.
Сирський відповідає за діяльність ТЦК, але доручення дав Залужному, щоб повішати всіх собак та хоч трохи знизити рейтинг .
Шапіто у дії ...
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:13
vt313 написав: 88998899aleks написав:vt313
Да да обилетил тысячи моряков в Одессе. Кроме того детей и родственников чиновников и силовиков в Одессе и Киеве.Вот поэтому не нашли.И искать никто не будет. Ты наивный? Или просто ........еб?
Реально, а що б Ви зробили на місці його начальства?
Дивно одне -- як він сам одразу не звільнився.
Невже так міцно тримається?
Отже вже й їжаку зрозуміло, що він повинен бути покараний (мінімум звільненням) навіть, якщо кришталево чистий по хабарям.
В чому, м'яко кажучи, великі сумніви.
А за якісь службові косяки завжди можна прискіпатися.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:14
maxprofit написав: Water написав: 88998899aleks написав:
Вот поэтому не нашли.И искать никто не будет.
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки та повідомив результати. Так, глава держави дав термінове доручення головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити скандального одеського воєнкома Євгена Борисова.
Також Президент розпорядився створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України.
Сирський відповідає за діяльність ТЦК, але доручення дав Залужному, щоб повішати всіх собак та хоч трохи знизити рейтинг .
Шапіто у дії ...
Такі правила в армії.
Але відповідальність взяв на себе Зеленський. В нього імунітет, загалом.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:14
vt313
Что-то запахло вонючим Вкладчик1234 ...
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pesikot
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:18
detroytred написав: vt313 написав: 88998899aleks написав:vt313
Да да обилетил тысячи моряков в Одессе. Кроме того детей и родственников чиновников и силовиков в Одессе и Киеве.Вот поэтому не нашли.И искать никто не будет. Ты наивный? Или просто ........еб?
Реально, а що б Ви зробили на місці його начальства?
Дивно одне -- як він сам одразу не звільнився.
Невже так міцно тримається?
Отже вже й їжаку зрозуміло, що він повинен бути покараний (мінімум звільненням) навіть, якщо кришталево чистий по хабарям.
В чому, м'яко кажучи, великі сумніви.
А за якісь службові косяки завжди можна прискіпатися.
Можливо можна.
Звільнять за щось, мало там до чого прискіпались.
Але не за хабарництво. Такий собі український Аль-Капоне. А от чи потрібно?
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vt313
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:19
maxprofit написав:
Сирський відповідає за діяльність ТЦК
Саме так.
"Безпосереднє керівництво територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування Сухопутних військ Збройних Сил, яке узгоджує основні питання діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з відповідними структурними підрозділами Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони".
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:21
pesikot написав:vt313
Что-то запахло вонючим Вкладчик1234 ...
Не думаю.
Щодо цієї ситуації, я переконаний що там дуже серйозний спрут , в який втягнуті в тому числі медичні комісії при ТЦК , медичний департамент МО (шпиталь в Одесі) , верхнє керівництво над ТЦК в Києві (не знаю їх структуру, а гуглити лінь) . Тому оті службові перевірки до опи, тут розслідування має вести або генеральна прокуратура , або аналогічного рівня структурні підрозділи військових прокуратур (зараз там все інакше називається, але не суть). З найширшими повноваженнями.
Як воно буде - побачимо. Якщо спустять - довіра до цих структур буде на рівні нижче плінтуса і тоді в мене вже виникнуть сумніви в досягненні нами цілей цієї оборонної війни.
2 Детройт: от бачите, трохи , протягом тижня, підлікують пацієнта. А ви кажете «я тепер і не уявляю, як зробити, щоб він не хамив». Набагато простіше, ніж ви думаєте, насправді.
А ще почитайте, як себе пацієнт веде після того, як місць тому прийшов на гілку запитати: «Хлопці, порадьте будь ласка що мені робити з грошима? Ви як робите»?
Тримайте подяку viewtopic.php?p=5589899#p5589899
І це після того, як прочитав (сподіваюсь прочитав) розумну відповідь з цього приводу viewtopic.php?p=5589866#p5589866
То хто це? Таких називають «чертіла». А таких як ви називають «геть не розбирається в людях».
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 23 чер, 2023 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:31
vt313 написав:
Такий собі український Аль-Капоне. А от чи потрібно?
Для зняття напруги в суспільстві мабуть навіть необхідно.
Тим паче хоча б тільки звільнити.
Що заважає цьому начальнику запросити до себе купу журналістів та подробно роз'яснити усе суспільству?
Якщо в нього все чисто в цій справі. З доходами.
Вже ж і так все стало публічним. Втрачати йому нічого.
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detroytred
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