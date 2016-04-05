Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:21

pesikot написав: vt313

Что-то запахло вонючим Вкладчик1234 ... Что-то запахло вонючим Вкладчик1234 ...

Не думаю.Щодо цієї ситуації, я переконаний що там дуже серйозний спрут , в який втягнуті в тому числі медичні комісії при ТЦК , медичний департамент МО (шпиталь в Одесі) , верхнє керівництво над ТЦК в Києві (не знаю їх структуру, а гуглити лінь) . Тому оті службові перевірки до опи, тут розслідування має вести або генеральна прокуратура , або аналогічного рівня структурні підрозділи військових прокуратур (зараз там все інакше називається, але не суть). З найширшими повноваженнями.Як воно буде - побачимо. Якщо спустять - довіра до цих структур буде на рівні нижче плінтуса і тоді в мене вже виникнуть сумніви в досягненні нами цілей цієї оборонної війни.2 Детройт: от бачите, трохи , протягом тижня, підлікують пацієнта. А ви кажете «я тепер і не уявляю, як зробити, щоб він не хамив». Набагато простіше, ніж ви думаєте, насправді.А ще почитайте, як себе пацієнт веде після того, як місць тому прийшов на гілку запитати: «Хлопці, порадьте будь ласка що мені робити з грошима? Ви як робите»?Тримайте подякуІ це після того, як прочитав (сподіваюсь прочитав) розумну відповідь з цього приводуТо хто це? Таких називають «чертіла». А таких як ви називають «геть не розбирається в людях».