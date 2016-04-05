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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4382438343844385>
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:35

  detroytred написав:
  vt313 написав:Такий собі український Аль-Капоне. А от чи потрібно?

Для зняття напруги в суспільстві мабуть навіть необхідно.
Тим паче хоча б тільки звільнити.

Що заважає цьому начальнику запросити до себе купу журналістів та подробно роз'яснити усе суспільству?
Якщо в нього все чисто в цій справі. З доходами.
Вже ж і так все стало публічним. Втрачати йому нічого.

Этот конкретно тупой как валенок. Говорит что жена наторговала одеждой. ФОП подают ежегодно отчётность торгов. Его прикрывают и Хотаб абсолютно прав, это ОПГ внутри ЗСУ
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:36

[b ]detroytred[/b] Умножьте 10 тыс только моряков на 5 тыс баксов.ОН же не дебил.ДЕЛИЛСЯ с очень большими людьми поэтому сам не ушел и ничем это не закончиться.А забыл его уволили.ФЕЕРИЧНО.В Одессе все в курсе этих схем.Особенно плавсостав и комерсы средней руки.
88998899aleks
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:36

  vt313 написав:А що повинно зробити його керівництво?
Перевірили, порушень не знайшли, що далі. Це справа прокуратури. Хай затримують....


могли б на фронт відправити. навіть якщо порушень немає. казали ж що у військкоматах будуть сидіти комісовані військові. дуже давно про це казали. ще до скандалу.
але ІМХО нічого не буде. нічого не зміниться.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:39

  detroytred написав:
  vt313 написав:Такий собі український Аль-Капоне. А от чи потрібно?

Для зняття напруги в суспільстві мабуть навіть необхідно.
Тим паче хоча б тільки звільнити.

Що заважає цьому начальнику запросити до себе купу журналістів та подробно роз'яснити усе суспільству?
Якщо в нього все чисто в цій справі. З доходами.
Вже ж і так все стало публічним. Втрачати йому нічого.


Таке можна зробити, але тільки один раз. Ви вважаєте це саме тим випадком?
1. по правилам чи по беспределу?
2. це стосується всіх?
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:40

  mephala написав:
  vt313 написав:А що повинно зробити його керівництво?
Перевірили, порушень не знайшли, що далі. Це справа прокуратури. Хай затримують....


могли б на фронт відправити. навіть якщо порушень немає. казали ж що у військкоматах будуть сидіти комісовані військові. дуже давно про це казали. ще до скандалу.
але ІМХО нічого не буде. нічого не зміниться.


І довірити бригаду?
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:43

  88998899aleks написав:[b ]detroytred[/b] Умножьте 10 тыс только моряков на 5 тыс баксов.ОН же не дебил.ДЕЛИЛСЯ с очень большими людьми поэтому сам не ушел и ничем это не закончиться.А забыл его уволили.ФЕЕРИЧНО.В Одессе все в курсе этих схем.Особенно плавсостав и комерсы средней руки.

Я мав на увазі, що раптом диво дивне -- і він справді не при чому.

Все ж таки презумпція невинуватості повинна бути і в наших передбачуваннях.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:46

  vt313 написав:
  mephala написав:
  vt313 написав:А що повинно зробити його керівництво?
Перевірили, порушень не знайшли, що далі. Це справа прокуратури. Хай затримують....


могли б на фронт відправити. навіть якщо порушень немає. казали ж що у військкоматах будуть сидіти комісовані військові. дуже давно про це казали. ще до скандалу.
але ІМХО нічого не буде. нічого не зміниться.


І довірити бригаду?


а шо менша посада не по сеньке?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:48

  vt313 написав:І довірити бригаду?

Можливо з часів АТО, ООС залишились структури співпраці з цивільним населенням.
Там і полковники без підлеглих, техніки й будь-чого.
Лахфа))
Зате повернувся з УБД, заслуженим, фронтовиком..

Можна ще начкадром в якій-небудь бригаді пересидіти. Або нач-ком стройвого відділу.
Варіантів достатньо.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Я мав на увазі, що раптом диво дивне -- і він справді не при чому.

Все ж таки презумпція невинуватості повинна бути і в наших передбачуваннях.

І знесла курочка яєчко, та не простоє, а по сімнадцять гривень...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:53

  mephala написав:а шо менша посада не по сеньке?

Можна на рівень батальйону. Майорських посад. Але.
Пожалійте підлеглих... на фронті.

Їм-то за що такий командир:
*Він не проходив службу у військах. Згідно з повідомленням про його призначення, Борисов, який народився в Одесі, з 1996 року служить у своєму рідному місті у структурі військкоматів.

Тобто нема даних про якісь переміщення по горизонталі, про командування військовими підрозділами.

До 2019-го року був воєнкомом Малиновського району Одеси, а з липня 2019-го - начальник ТЦК Одеської області. Весь цей час з 2019-го року, як виявилось, ніхто з керівників Борисова нічого особливого не помічав. *
detroytred
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