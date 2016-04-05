|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:35
detroytred написав: vt313 написав:
Такий собі український Аль-Капоне. А от чи потрібно?
Для зняття напруги в суспільстві мабуть навіть необхідно.
Тим паче хоча б тільки звільнити.
Що заважає цьому начальнику запросити до себе купу журналістів та подробно роз'яснити усе суспільству?
Якщо в нього все чисто в цій справі. З доходами.
Вже ж і так все стало публічним. Втрачати йому нічого.
Этот конкретно тупой как валенок. Говорит что жена наторговала одеждой. ФОП подают ежегодно отчётность торгов. Его прикрывают и Хотаб абсолютно прав, это ОПГ внутри ЗСУ
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3829
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:36
[b ]detroytred[/b] Умножьте 10 тыс только моряков на 5 тыс баксов.ОН же не дебил.ДЕЛИЛСЯ с очень большими людьми поэтому сам не ушел и ничем это не закончиться.А забыл его уволили.ФЕЕРИЧНО.В Одессе все в курсе этих схем.Особенно плавсостав и комерсы средней руки.
-
88998899aleks
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 03.10.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:36
vt313 написав:
А що повинно зробити його керівництво?
Перевірили, порушень не знайшли, що далі. Це справа прокуратури. Хай затримують....
могли б на фронт відправити. навіть якщо порушень немає. казали ж що у військкоматах будуть сидіти комісовані військові. дуже давно про це казали. ще до скандалу.
але ІМХО нічого не буде. нічого не зміниться.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8373
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 940 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:39
detroytred написав: vt313 написав:
Такий собі український Аль-Капоне. А от чи потрібно?
Для зняття напруги в суспільстві мабуть навіть необхідно.
Тим паче хоча б тільки звільнити.
Що заважає цьому начальнику запросити до себе купу журналістів та подробно роз'яснити усе суспільству?
Якщо в нього все чисто в цій справі. З доходами.
Вже ж і так все стало публічним. Втрачати йому нічого.
Таке можна зробити, але тільки один раз. Ви вважаєте це саме тим випадком?
1. по правилам чи по беспределу?
2. це стосується всіх?
-
vt313
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 14.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:40
mephala написав: vt313 написав:
А що повинно зробити його керівництво?
Перевірили, порушень не знайшли, що далі. Це справа прокуратури. Хай затримують....
могли б на фронт відправити. навіть якщо порушень немає. казали ж що у військкоматах будуть сидіти комісовані військові. дуже давно про це казали. ще до скандалу.
але ІМХО нічого не буде. нічого не зміниться.
І довірити бригаду?
-
vt313
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 14.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:43
88998899aleks написав:
[b ]detroytred[/b] Умножьте 10 тыс только моряков на 5 тыс баксов.ОН же не дебил.ДЕЛИЛСЯ с очень большими людьми поэтому сам не ушел и ничем это не закончиться.А забыл его уволили.ФЕЕРИЧНО.В Одессе все в курсе этих схем.Особенно плавсостав и комерсы средней руки.
Я мав на увазі, що раптом диво дивне -- і він справді не при чому.
Все ж таки презумпція невинуватості повинна бути і в наших передбачуваннях.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26780
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:46
vt313 написав: mephala написав: vt313 написав:
А що повинно зробити його керівництво?
Перевірили, порушень не знайшли, що далі. Це справа прокуратури. Хай затримують....
могли б на фронт відправити. навіть якщо порушень немає. казали ж що у військкоматах будуть сидіти комісовані військові. дуже давно про це казали. ще до скандалу.
але ІМХО нічого не буде. нічого не зміниться.
І довірити бригаду?
а шо менша посада не по сеньке?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8373
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 940 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:48
vt313 написав:
І довірити бригаду?
Можливо з часів АТО, ООС залишились структури співпраці з цивільним населенням.
Там і полковники без підлеглих, техніки й будь-чого.
Лахфа))
Зате повернувся з УБД, заслуженим, фронтовиком..
Можна ще начкадром в якій-небудь бригаді пересидіти. Або нач-ком стройвого відділу.
Варіантів достатньо.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26780
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:51
detroytred написав:
Я мав на увазі, що раптом диво дивне -- і він справді не при чому.
Все ж таки презумпція невинуватості повинна бути і в наших передбачуваннях.
І знесла курочка яєчко, та не простоє, а по сімнадцять гривень...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13488
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:53
mephala написав:
а шо менша посада не по сеньке?
Можна на рівень батальйону. Майорських посад. Але.
Пожалійте підлеглих... на фронті.
Їм-то за що такий командир:
*Він не проходив службу у військах. Згідно з повідомленням про його призначення, Борисов, який народився в Одесі, з 1996 року служить у своєму рідному місті у структурі військкоматів.
Тобто нема даних про якісь переміщення по горизонталі, про командування військовими підрозділами.
До 2019-го року був воєнкомом Малиновського району Одеси, а з липня 2019-го - начальник ТЦК Одеської області. Весь цей час з 2019-го року, як виявилось, ніхто з керівників Борисова нічого особливого не помічав. *
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26780
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|117964
|
|
|6076
|492358
|
|
|1
|5767
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|