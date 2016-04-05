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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4382438343844385
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:54

  detroytred написав:
  vt313 написав:І довірити бригаду?

Можливо з часів АТО, ООС залишились структури співпраці з цивільним населенням.
Там і полковники без підлеглих, техніки й будь-чого.
Лахфа))
Зате повернувся з УБД, заслуженим, фронтовиком..

Можна ще начкадром в якій-небудь бригаді пересидіти. Або нач-ком стройвого відділу.
Варіантів достатньо.


Можна. А спробувати довести справу і вирішити по закону, не варіант?
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:57

detroytred Этому г......ну борисову дали орден когда ему в ногу стрельнул полковник не помню к своему стыду фамилию.Когда он его хотел на схемы свои подсадить.Полковник погиб потом ГЕРОЙ УКРАИНЫ.Одесса одна большая деревня.
88998899aleks
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:58

  vt313 написав:
Можна. А спробувати довести справу і вирішити по закону, не варіант?

Справа вже не стільки в довести органам, а в -- довести суспільству.
Саме суспільству.
Щоб не органи впевнились у відсутності злочину, а щоб суспільство.

З-за цього увесь сир-бор.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 20:00

  88998899aleks написав:detroytred Этому г......ну борисову дали орден когда ему в ногу стрельнул полковник не помню к своему стыду фамилию.Когда он его хотел на схемы свои подсадить.Полковник погиб потом ГЕРОЙ УКРАИНЫ.Одесса одна большая деревня.

Так тоді взагалі дійсно вже переперезабурів))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 20:04

  detroytred написав:
  vt313 написав:
Можна. А спробувати довести справу і вирішити по закону, не варіант?

Справа вже не стільки в довести органам, а в -- довести суспільству.
Саме суспільству.
Щоб не органи впевнились у відсутності злочину, а щоб суспільство.

З-за цього увесь сир-бор.


Для цього потрібно, щоб люди, які давали хабарі прийшли і написали заяви.
Можливі і більш тонкі схеми, але це ще важче.

Ви впевнені, що саме зараз це все потрібно?
Залужний, Зеленський зараз саме цим повинні займатись?
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 20:09

  vt313 написав:Ви впевнені, що саме зараз це все потрібно?
Залужний, Зеленський зараз саме цим повинні займатись?

Тому й кажу, що мінімум - це його власне звільнення. Навіть якщо наш Гарік неувинуватий.

А раз вже дішло до рівня влади, то звільнений нею.
За умов же написаного вище Алексом, то звільнений з ганьбою.

Це як мінімум.
До речі, там по ньому має право все вирішити Командувач оперативного командування.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 20:18

  detroytred написав:
  vt313 написав:Ви впевнені, що саме зараз це все потрібно?
Залужний, Зеленський зараз саме цим повинні займатись?

Тому й кажу, що мінімум - це його власне звільнення. Навіть якщо наш Гарік неувинуватий.

А раз вже дішло до рівня влади, то звільнений нею.
За умов же написаного вище Алексом, то звільнений з ганьбою.

Це як мінімум.


Власне звільнення. А його місце займе той, хто це все затіяв? Так нормально?

Звільнення владою. Хабарника звільнили, наприклад, за постійні запізнення на роботу.
Суспільство задоволене? При цьому задіяли найвищі структури.
Знову таки, це єдиний раз, це саме він?
vt313
 
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