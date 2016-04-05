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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:54
detroytred написав: vt313 написав:
І довірити бригаду?
Можливо з часів АТО, ООС залишились структури співпраці з цивільним населенням.
Там і полковники без підлеглих, техніки й будь-чого.
Лахфа))
Зате повернувся з УБД, заслуженим, фронтовиком..
Можна ще начкадром в якій-небудь бригаді пересидіти. Або нач-ком стройвого відділу.
Варіантів достатньо.
Можна. А спробувати довести справу і вирішити по закону, не варіант?
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:57
detroytred Этому г......ну борисову дали орден когда ему в ногу стрельнул полковник не помню к своему стыду фамилию.Когда он его хотел на схемы свои подсадить.Полковник погиб потом ГЕРОЙ УКРАИНЫ.Одесса одна большая деревня.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:58
vt313 написав:
Можна. А спробувати довести справу і вирішити по закону, не варіант?
Справа вже не стільки в довести органам, а в -- довести суспільству.
Саме суспільству.
Щоб не органи впевнились у відсутності злочину, а щоб суспільство.
З-за цього увесь сир-бор.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 20:00
88998899aleks написав:detroytred
Этому г......ну борисову дали орден когда ему в ногу стрельнул полковник не помню к своему стыду фамилию.Когда он его хотел на схемы свои подсадить.Полковник погиб потом ГЕРОЙ УКРАИНЫ.Одесса одна большая деревня.
Так тоді взагалі дійсно вже переперезабурів))
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 20:04
detroytred написав: vt313 написав:
Можна. А спробувати довести справу і вирішити по закону, не варіант?
Справа вже не стільки в довести органам, а в -- довести суспільству.
Саме суспільству.
Щоб не органи впевнились у відсутності злочину, а щоб суспільство.
З-за цього увесь сир-бор.
Для цього потрібно, щоб люди, які давали хабарі прийшли і написали заяви.
Можливі і більш тонкі схеми, але це ще важче.
Ви впевнені, що саме зараз це все потрібно?
Залужний, Зеленський зараз саме цим повинні займатись?
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 20:09
vt313 написав:
Ви впевнені, що саме зараз це все потрібно?
Залужний, Зеленський зараз саме цим повинні займатись?
Тому й кажу, що мінімум - це його власне звільнення. Навіть якщо наш Гарік неувинуватий.
А раз вже дішло до рівня влади, то звільнений нею.
За умов же написаного вище Алексом, то звільнений з ганьбою.
Це як мінімум.
До речі, там по ньому має право все вирішити Командувач оперативного командування.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 20:18
detroytred написав: vt313 написав:
Ви впевнені, що саме зараз це все потрібно?
Залужний, Зеленський зараз саме цим повинні займатись?
Тому й кажу, що мінімум - це його власне звільнення. Навіть якщо наш Гарік неувинуватий.
А раз вже дішло до рівня влади, то звільнений нею.
За умов же написаного вище Алексом, то звільнений з ганьбою.
Це як мінімум.
Власне звільнення. А його місце займе той, хто це все затіяв? Так нормально?
Звільнення владою. Хабарника звільнили, наприклад, за постійні запізнення на роботу.
Суспільство задоволене? При цьому задіяли найвищі структури.
Знову таки, це єдиний раз, це саме він?
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 20:25
vt313 написав:
Власне звільнення. А його місце займе той, хто це все затіяв? Так нормально?
Звільнення владою. Хабарника звільнили, наприклад, за постійні запізнення на роботу.
Суспільство задоволене? При цьому задіяли найвищі структури.
Знову таки, це єдиний раз, це саме він?
Ви ж самі вказали вище на головну умову -- *зараз* (займатися цим).
Для цього зараз (війна йде) може бути мінімум дій і максимум.
Я пояснив своє бачення мінімуму.
Поняття "нормально", "норми" -- ну дуже відносне.
Я тому не критикую, не осуджую будь-яку владу (окрім редісок ригів і Яника, які довипендрювалися до революції та війни), а лише намагаюся розглядати її дії що, чому і як. І то це лише моє імхо.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 20:33
Puente написав:
От навіть не знаю , чому народ проти диктатури . Бояться чого ? Пересічному чого боятися в принципі ? сталінських репресій , чи лукашенківських , чи піночетовських ? Бардак в країні практично на всіх місцях , де сидять якісь бюджетники . Плюс розкрадання грошей чи проста грошова корупція . Це побороти демократичним шляхом неможливо взагалі . Особливо більш-менш швидко . Судова система - це ще одна нерозв"язна проблема . І до неї дотикається вся система юридично-правова . Тільки презумпція винності , тільки страх реального покарання тут і зараз , практична неминучість втрати всього вкраденого і заниканого . Без диктатури в якійсь формі це не розв"язується взагалі . Бо демократія насправді - це спосіб юридично узаконити стан речей , який є в наявності в інтересах можновладців .
Судова система це не "ще одна нерозв"язна проблема", це ключова
проблема.
Всі інші проблеми - мізер.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 20:38
Нет особых проблем изучить в современном мире откуда у родственников военкома взялись миллионы евро. Мерзавца посадить с конфискацией имущества по целому ряду статей УК.
Почему это до сих пор не произошло, хотя история на слуху уже несколько месяцев ? Ответ очевиден как в детском саду, отсутствие политической воли или безволие, пустая говорильня.
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