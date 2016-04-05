freeze написав:Нет особых проблем изучить в современном мире откуда у родственников военкома взялись миллионы евро. Мерзавца посадить с конфискацией имущества по целому ряду статей УК. Почему это до сих пор не произошло, хотя история на слуху уже несколько месяцев ? Ответ очевиден как в детском саду, отсутствие политической воли или безволие, пустая говорильня.
Новина від квітня Коментуючи зловживання працівниками військкоматів при видачі повісток, Резніков розповів, що президент доручив Залужному відправляти воєнкомів з тилу на фронт, а замість них призначати військових, які зазнали поранень. https://www.dw.com/uk/zelenskij-rekomen ... a-65463862
Чому цього не відбувається ? Тому що систему не так просто побороти особливо коли в країні війна. І менталітет не давати хабарів теж не так просто викорінити
freeze написав:Нет особых проблем изучить в современном мире откуда у родственников военкома взялись миллионы евро. Мерзавца посадить с конфискацией имущества по целому ряду статей УК. Почему это до сих пор не произошло, хотя история на слуху уже несколько месяцев ? Ответ очевиден как в детском саду, отсутствие политической воли или безволие, пустая говорильня.
Що це за брєд? Для того щоб когось посадити потрібна не "политическая воля" а рішення суду + докази. Чи ви хочете щоб Зеленський підійшов до судді і сказав - посадіть цього на 15 років?
Ukrainian написав:Чому цього не відбувається ? Тому що систему не так просто побороти особливо коли в країні війна. І менталітет не давати хабарів теж не так просто викорінити
Не все так просто. Це не головні причини. Невже Ви гадаєте, що президенту (неважливо Зе чи папередникам) не пофігу якийсь обласний чиновник (да ще й воєнком)) з точки зору принести його в жертву (притягнути до відповідальності) (тобто що оті на Олімпі проти, щоб на низах було по закону)?
Колись давно в сусідів на повному серйозі це пропонувалось ввести...
Знаєте чому не можна це зробити? В чому головна причина? В тому, що діє "васал мого васалу - не мій васал". Це фундамент...
Руйнація якого полягає -- в судовій системі!!! У верховенстві закону. Для всіх. Тільки судова система здатна зруйнувати цей принцип функціонування влади. Купи царьків, феодальчиків в посадових креслах. Звісно ж ще з допомогою виконавчої та законодавчої гілок. Конкуренція ж між всьома трьома не дасть комусь з них виходити за рамки та сприятиме загальному розвитку. Саме так і вільних "ковбоїв-власників", шерифів привели до тями. Зробили Країну.
Тому Андрій777 вище правий про значення судової с-ми і +1000500 йому в карму. Або диктатура, або Закон, або васал мого васалу не мій васал.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 23 чер, 2023 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав:От навіть не знаю , чому народ проти диктатури . Бояться чого ? Пересічному чого боятися в принципі ? сталінських репресій , чи лукашенківських , чи піночетовських ? Бардак в країні практично на всіх місцях , де сидять якісь бюджетники . Плюс розкрадання грошей чи проста грошова корупція . Це побороти демократичним шляхом неможливо взагалі . Особливо більш-менш швидко . Судова система - це ще одна нерозв"язна проблема . І до неї дотикається вся система юридично-правова . Тільки презумпція винності , тільки страх реального покарання тут і зараз , практична неминучість втрати всього вкраденого і заниканого . Без диктатури в якійсь формі це не розв"язується взагалі . Бо демократія насправді - це спосіб юридично узаконити стан речей , який є в наявності в інтересах можновладців .
Судова система це не "ще одна нерозв"язна проблема", це ключова проблема. Всі інші проблеми - мізер.
Так це ключова проблема. І, практично, без варіантів на вирішення. Хіба що класична децимація.
Ukrainian написав:Чому цього не відбувається ? Тому що систему не так просто побороти особливо коли в країні війна. І менталітет не давати хабарів теж не так просто викорінити
Не все так просто. Це не головні причини. Невже Ви гадаєте, що президенту (неважливо Зе чи папередникам) не пофігу якийсь обласний чиновник (да ще й воєнком)) з точки зору принести його в жертву (притягнути до відповідальності) (тобто що оті на Олімпі проти, щоб на низах було по закону)?
Колись давно в сусідів на повному серйозі це пропонувалось ввести...
Знаєте чому не можна це зробити? В чому головна причина? В тому, що діє "васал мого васалу - не мій васал". Це фундамент...
Руйнація якого полягає -- в судовій системі!!! У верховенстві закону. Для всіх. Тільки судова система здатна зруйнувати цей принцип функціонування влади. Купи царьків, феодальчиків в посадових креслах. Звісно ж ще з допомогою виконавчої та законодавчої гілок. Конкуренція ж між всьома трьома не дасть комусь з них виходити за рамки та сприятиме загальному розвитку. Саме так і вільних "ковбоїв-власників", шерифів привели до тями. Зробили Країну.
Тому Андрій777 вище правий про значення судової с-ми і +1000500 йому в карму. Або диктатура, або Закон, або васал мого васалу не мій васал.
Будь яка складна проблема має декілька простих і всім зрозумілих неправильних пояснень.