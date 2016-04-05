RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4383438443854386
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 20:43

  freeze написав:Нет особых проблем изучить в современном мире откуда у родственников военкома взялись миллионы евро. Мерзавца посадить с конфискацией имущества по целому ряду статей УК.
Почему это до сих пор не произошло, хотя история на слуху уже несколько месяцев ? Ответ очевиден как в детском саду, отсутствие политической воли или безволие, пустая говорильня.

Новина від квітня
Коментуючи зловживання працівниками військкоматів при видачі повісток, Резніков розповів, що президент доручив Залужному відправляти воєнкомів з тилу на фронт, а замість них призначати військових, які зазнали поранень.
https://www.dw.com/uk/zelenskij-rekomen ... a-65463862

Чому цього не відбувається ? Тому що систему не так просто побороти особливо коли в країні війна. І менталітет не давати хабарів теж не так просто викорінити
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11334
З нами з: 18.06.08
Подякував: 48 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 20:47

  freeze написав:Нет особых проблем изучить в современном мире откуда у родственников военкома взялись миллионы евро. Мерзавца посадить с конфискацией имущества по целому ряду статей УК.
Почему это до сих пор не произошло, хотя история на слуху уже несколько месяцев ? Ответ очевиден как в детском саду, отсутствие политической воли или безволие, пустая говорильня.

Що це за брєд?
Для того щоб когось посадити потрібна не "политическая воля" а рішення суду + докази.
Чи ви хочете щоб Зеленський підійшов до судді і сказав - посадіть цього на 15 років?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4804
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 20:57

  Ukrainian написав:Чому цього не відбувається ? Тому що систему не так просто побороти особливо коли в країні війна. І менталітет не давати хабарів теж не так просто викорінити

Не все так просто. Це не головні причини.
Невже Ви гадаєте, що президенту (неважливо Зе чи папередникам) не пофігу якийсь обласний чиновник (да ще й воєнком)) з точки зору принести його в жертву (притягнути до відповідальності) (тобто що оті на Олімпі проти, щоб на низах було по закону)?

Колись давно в сусідів на повному серйозі це пропонувалось ввести...

Знаєте чому не можна це зробити? В чому головна причина?
В тому, що діє "васал мого васалу - не мій васал".
Це фундамент...

Руйнація якого полягає -- в судовій системі!!!
У верховенстві закону.
Для всіх.
Тільки судова система здатна зруйнувати цей принцип функціонування влади. Купи царьків, феодальчиків в посадових креслах.
Звісно ж ще з допомогою виконавчої та законодавчої гілок.
Конкуренція ж між всьома трьома не дасть комусь з них виходити за рамки та сприятиме загальному розвитку.
Саме так і вільних "ковбоїв-власників", шерифів привели до тями. Зробили Країну.

Тому Андрій777 вище правий про значення судової с-ми і +1000500 йому в карму.
Або диктатура, або Закон, або васал мого васалу не мій васал.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 23 чер, 2023 21:12, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26783
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:12

  andrijk777 написав:
  Puente написав:От навіть не знаю , чому народ проти диктатури . Бояться чого ? Пересічному чого боятися в принципі ? сталінських репресій , чи лукашенківських , чи піночетовських ? Бардак в країні практично на всіх місцях , де сидять якісь бюджетники . Плюс розкрадання грошей чи проста грошова корупція . Це побороти демократичним шляхом неможливо взагалі . Особливо більш-менш швидко . Судова система - це ще одна нерозв"язна проблема . І до неї дотикається вся система юридично-правова . Тільки презумпція винності , тільки страх реального покарання тут і зараз , практична неминучість втрати всього вкраденого і заниканого . Без диктатури в якійсь формі це не розв"язується взагалі . Бо демократія насправді - це спосіб юридично узаконити стан речей , який є в наявності в інтересах можновладців .

Судова система це не "ще одна нерозв"язна проблема", це ключова проблема.
Всі інші проблеми - мізер.


Так це ключова проблема. І, практично, без варіантів на вирішення.
Хіба що класична децимація. :D
vt313
 
Повідомлень: 131
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:14

  detroytred написав:
  Ukrainian написав:Чому цього не відбувається ? Тому що систему не так просто побороти особливо коли в країні війна. І менталітет не давати хабарів теж не так просто викорінити

Не все так просто. Це не головні причини.
Невже Ви гадаєте, що президенту (неважливо Зе чи папередникам) не пофігу якийсь обласний чиновник (да ще й воєнком)) з точки зору принести його в жертву (притягнути до відповідальності) (тобто що оті на Олімпі проти, щоб на низах було по закону)?

Колись давно в сусідів на повному серйозі це пропонувалось ввести...

Знаєте чому не можна це зробити? В чому головна причина?
В тому, що діє "васал мого васалу - не мій васал".
Це фундамент...

Руйнація якого полягає -- в судовій системі!!!
У верховенстві закону.
Для всіх.
Тільки судова система здатна зруйнувати цей принцип функціонування влади. Купи царьків, феодальчиків в посадових креслах.
Звісно ж ще з допомогою виконавчої та законодавчої гілок.
Конкуренція ж між всьома трьома не дасть комусь з них виходити за рамки та сприятиме загальному розвитку.
Саме так і вільних "ковбоїв-власників", шерифів привели до тями. Зробили Країну.

Тому Андрій777 вище правий про значення судової с-ми і +1000500 йому в карму.
Або диктатура, або Закон, або васал мого васалу не мій васал.


Будь яка складна проблема має декілька простих і всім зрозумілих неправильних пояснень. :D
vt313
 
Повідомлень: 131
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:17

  vt313 написав:Хіба що класична децимація. :D

Є ще інструмент -- громадянське суспільство (супер-пупер свідоме).

Щось нас вже не в той степ понесло. Не по темі.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26783
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:28

  detroytred написав:
  vt313 написав:Хіба що класична децимація. :D

Є ще інструмент -- громадянське суспільство (супер-пупер свідоме).

Щось нас вже не в той степ понесло. Не по темі.


Думаю, свідоме суспільство тут заважатиме.
Скажемо там,- культурологічна підготовка.
Основні вливання - школа. Основний предмет, - культура виробництва. І час.
vt313
 
Повідомлень: 131
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4383438443854386
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117967
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492360
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5767
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (417)
23.06.2023 21:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.