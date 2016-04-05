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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4384438543864387
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:48

  hume написав:Интересно что там с нашими дипломатами в Швейцарии,которые вляпались с финансовыми делами и имеют дипломатический статус. )) Как то скандал у нас тихо прошёл.

У вас це де? Нову мєтодічку надіслали?
Всі українські дипломати, які працюють в дипломатичних установах України в Швейцарії, на місці; штатно виконують свої обов‘язки. Ба більше, на наше звернення швейцарська федеральна поліція повідомила, що їй не відомо про будь-які затримання українських громадян. МЗС
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:56

  Water написав:
  hume написав:Интересно что там с нашими дипломатами в Швейцарии,которые вляпались с финансовыми делами и имеют дипломатический статус. )) Как то скандал у нас тихо прошёл.

У вас це де? Нову мєтодічку надіслали?
Всі українські дипломати, які працюють в дипломатичних установах України в Швейцарії, на місці; штатно виконують свої обов‘язки. Ба більше, на наше звернення швейцарська федеральна поліція повідомила, що їй не відомо про будь-які затримання українських громадян. МЗС

Минфин США задержал гражданина Украины, у которого был дип.паспорт. Вот поэтому язык не имеет значения ;) хотя будем считать что проблема распознавания слов на русском возникла )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 23:02

  Water написав:
  hume написав:Интересно что там с нашими дипломатами в Швейцарии,которые вляпались с финансовыми делами и имеют дипломатический статус. )) Как то скандал у нас тихо прошёл.

У вас це де? Нову мєтодічку надіслали?
Всі українські дипломати, які працюють в дипломатичних установах України в Швейцарії, на місці; штатно виконують свої обов‘язки. Ба більше, на наше звернення швейцарська федеральна поліція повідомила, що їй не відомо про будь-які затримання українських громадян. МЗС

Осталось только лизнуть военкома :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 23:15

  stm написав:Минфин США задержал гражданина Украины, у которого был дип.паспорт. Вот поэтому язык не имеет значения ;)

Нє, першоджерело українською:
В Швейцарії при спробі проведення фінансових операцій по депозитним рахункам колишнього Credit Suisse (нині під контролем UBS Group AG), на які накладено фінансовий моніторинг Міністерства фінансів США, затримано громадянина України. Після з'ясування наявності в нього дипломатичного статусу, він був переданий уповноваженим представникам посольства США.
В таку новину тільки москалі повірять. Чому пояснювати не буду, але той хто писав новину, має 3 класи освіти.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 23:21

  Water написав:
  stm написав:Минфин США задержал гражданина Украины, у которого был дип.паспорт. Вот поэтому язык не имеет значения ;)

Нє, першоджерело українською:
В Швейцарії при спробі проведення фінансових операцій по депозитним рахункам колишнього Credit Suisse (нині під контролем UBS Group AG), на які накладено фінансовий моніторинг Міністерства фінансів США, затримано громадянина України. Після з'ясування наявності в нього дипломатичного статусу, він був переданий уповноваженим представникам посольства США.
В таку новину тільки москалі повірять. Чому пояснювати не буду, але той хто писав новину, має 3 класи освіти.

И только Вы - орлиный глаз ))) прям как условный солдат, который думает заряжать рации наполовину - безусловный герой не думающий о последствиях )))
stm
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  #<1 ... 4384438543864387
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