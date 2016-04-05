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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4385438643874388
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 01:29

  Faceless написав:Якщо у когось повна амнезія і незнання історії і до чого призводить диктатура, то дійсно, боятися нічого. Для зовсім сліпих навіть приклад білорусі і кацапстану не видно

"Демократия ущемляет в правах тех, кто умнее, талантливее, работоспособнее, ставит их в зависимость от тупой воли глупых, бездарных и ленивых, потому что таковых в обществе всегда больше. Пусть наши с вами соотечественники сначала отучатся от свинства и заслужат право носить звание гражданина, а уж тогда можно будет и о парламенте подумать".
Эраст Фандорин 8)

Есть еще пример португальской "революции гвоздик" и Революционного Совета с практически неограниченными полномочиями.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 01:53

  freeze написав:Нет особых проблем изучить в современном мире откуда у родственников военкома взялись миллионы евро.

Думаю, что вы ошибаетесь. Именно в современном мире с его 100500 способами ведения серого бизнеса, виртуализации финансов и отмывания денег это сделать гораздо проще, чем во времена Аль-Капоне. Если уже американцы открыто признаются, что не в состоянии отследить пути поставок американской же электроники в РФ через тысячи прокладок.
А сколько с Лазаренко возились...
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 06:30

  Letusrock написав:
  flyman написав:
  Investor_K написав:Ну шо там Вагнер?

а шо наступ?

Зараз піде жара

Рем vs гітлер, фінал очевидний.
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