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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 чер, 2023 01:29
Faceless написав:
Якщо у когось повна амнезія і незнання історії і до чого призводить диктатура, то дійсно, боятися нічого. Для зовсім сліпих навіть приклад білорусі і кацапстану не видно
"Демократия ущемляет в правах тех, кто умнее, талантливее, работоспособнее, ставит их в зависимость от тупой воли глупых, бездарных и ленивых, потому что таковых в обществе всегда больше. Пусть наши с вами соотечественники сначала отучатся от свинства и заслужат право носить звание гражданина, а уж тогда можно будет и о парламенте подумать".
Эраст Фандорин
Есть еще пример португальской "революции гвоздик" и Революционного Совета с практически неограниченными полномочиями.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 01:53
freeze написав:
Нет особых проблем изучить в современном мире откуда у родственников военкома взялись миллионы евро.
Думаю, что вы ошибаетесь. Именно в современном мире с его 100500 способами ведения серого бизнеса, виртуализации финансов и отмывания денег это сделать гораздо проще, чем во времена Аль-Капоне. Если уже американцы открыто признаются, что не в состоянии отследить пути поставок американской же электроники в РФ через тысячи прокладок.
А сколько с Лазаренко возились...
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Додано: Суб 24 чер, 2023 06:30
Letusrock написав: flyman написав: Investor_K написав:
Ну шо там Вагнер?
а шо наступ?
Зараз піде жара
Рем vs гітлер, фінал очевидний.
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Bukka
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