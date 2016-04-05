Додано: Суб 24 чер, 2023 08:12

Puente написав: От навіть не знаю , чому народ проти диктатури . Бояться чого ? Пересічному чого боятися в принципі ? сталінських репресій , чи лукашенківських , чи піночетовських ? Бардак в країні практично на всіх місцях , де сидять якісь бюджетники . Плюс розкрадання грошей чи проста грошова корупція . Це побороти демократичним шляхом неможливо взагалі . Особливо більш-менш швидко . Судова система - це ще одна нерозв"язна проблема . І до неї дотикається вся система юридично-правова . Тільки презумпція винності , тільки страх реального покарання тут і зараз , практична неминучість втрати всього вкраденого і заниканого . Без диктатури в якійсь формі це не розв"язується взагалі . Бо демократія насправді - це спосіб юридично узаконити стан речей , який є в наявності в інтересах можновладців . От навіть не знаю , чому народ проти диктатури . Бояться чого ? Пересічному чого боятися в принципі ? сталінських репресій , чи лукашенківських , чи піночетовських ? Бардак в країні практично на всіх місцях , де сидять якісь бюджетники . Плюс розкрадання грошей чи проста грошова корупція . Це побороти демократичним шляхом неможливо взагалі . Особливо більш-менш швидко . Судова система - це ще одна нерозв"язна проблема . І до неї дотикається вся система юридично-правова . Тільки презумпція винності , тільки страх реального покарання тут і зараз , практична неминучість втрати всього вкраденого і заниканого . Без диктатури в якійсь формі це не розв"язується взагалі . Бо демократія насправді - це спосіб юридично узаконити стан речей , який є в наявності в інтересах можновладців .

не так. це з одного боку складне питання, а з іншого - не дуже.дивиться, якщо суспільство ще не готово до такої форми влади, як демократія - то не вийде від слова зовсім. Афганістан, Ірак, Єгипет. не просто так у мусульманських країнах у більшості у влади військові диктатури. не будемо розбирати причини, чому так (та й знов звинуватять у расизмі), але такий стан справ.а що потрібно. не буду зайвий раз посилатися на книгу - насправді там є ще друга, яка навіть намагається дослідити, а що треба робити. так от, ще необхідно прошарок середнього класу, загальний високий рівень освіти та рівень розвитку країни.з країн постСРСР крім Прибалтики - взагалі проблеми з демократією. й в нас, не дивлячись на ці недоліки - найкращі результати.до чого це я? ми якраз на такій собі межі, що можемо намагатися будувати демократію не шляхом диктатури.бо чим погана диктатури - а хто сказав що при диктатурі не буде корупції??? навіщо людям необмежена влада - щоб не красти? га-га-га. як там - "а на что сподвижникам земли без крепостных". диктатура - це перша передумова корупції. диктатура може мобілізувати суспільство на будь що, в тому числі на розвиток. але на один приклад позитивної(назвемо так) диктатури - Південна Корея, Сінгапур, Чілі (що ще?) - скільки випадків звичайної узурпації влади, сотні, в тому числі більшість країн ексСРСР. хто ж потім віддасть владу, дурних нема. й щов Китаї чи навіть в Південній Кореї мало корупції? отожпідсумуємо - диктатура здається оманливо легким способом перемогти корупцію, але ключове слово здається. є інші способи - дивимось на Європу, там багато вже що придумали. й готові нам допомогти.якось так