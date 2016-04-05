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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4385438643874388
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 01:29

  Faceless написав:Якщо у когось повна амнезія і незнання історії і до чого призводить диктатура, то дійсно, боятися нічого. Для зовсім сліпих навіть приклад білорусі і кацапстану не видно

"Демократия ущемляет в правах тех, кто умнее, талантливее, работоспособнее, ставит их в зависимость от тупой воли глупых, бездарных и ленивых, потому что таковых в обществе всегда больше. Пусть наши с вами соотечественники сначала отучатся от свинства и заслужат право носить звание гражданина, а уж тогда можно будет и о парламенте подумать".
Эраст Фандорин 8)

Есть еще пример португальской "революции гвоздик" и Революционного Совета с практически неограниченными полномочиями.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 01:53

  freeze написав:Нет особых проблем изучить в современном мире откуда у родственников военкома взялись миллионы евро.

Думаю, что вы ошибаетесь. Именно в современном мире с его 100500 способами ведения серого бизнеса, виртуализации финансов и отмывания денег это сделать гораздо проще, чем во времена Аль-Капоне. Если уже американцы открыто признаются, что не в состоянии отследить пути поставок американской же электроники в РФ через тысячи прокладок.
А сколько с Лазаренко возились...
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 06:30

  Letusrock написав:
  flyman написав:
  Investor_K написав:Ну шо там Вагнер?

а шо наступ?

Зараз піде жара

Рем vs гітлер, фінал очевидний.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 07:34

  lapay написав:
  Letusrock написав:
  Investor_K написав:Ну шо там Вагнер?

Зараз піде жара

Рем vs гітлер, фінал очевидний.

дивно, що про цей движ у Раші - так мало коментарів.

напевне, мало хто представляє а що це взагалі коїться.

як раз щоб не сталося такого, Гітлер й влаштував ніч довгих ножів. а тут не встигли :D
точніше, схоже спробували але як завжди у Раші - щось пішло не так.

а фінал відкритий, бо якщо у Вагнера важке озброєння, то ніякі СОБР та Росгравдія не впораються. а військові частини всі на фронті. дилема для Раші, а для нас потенційні можливості. 8)
спостерігаємо
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 07:50

Starikan Поверьте к военкому серые схемы и хитромудрые мутки не имеют отношение.Все на поверхности.Хотя есть в Одессе еще схемы с ГВАРДИЕЙ НАСТУПУ и кого в Одесской области туда набрали.Но это все легко провериь при наличии желания и отсутствии родственников обилеченных борисовым.Походу в Одессе таких очень мало.
88998899aleks
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 07:55

  Investor_K написав:Ну шо там Вагнер?

На які ще козирі розрахунок?

Може це тільки квіточки))
Напередодні основних подій в комплексі контрнаступу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 08:12

  Puente написав:От навіть не знаю , чому народ проти диктатури . Бояться чого ? Пересічному чого боятися в принципі ? сталінських репресій , чи лукашенківських , чи піночетовських ? Бардак в країні практично на всіх місцях , де сидять якісь бюджетники . Плюс розкрадання грошей чи проста грошова корупція . Це побороти демократичним шляхом неможливо взагалі . Особливо більш-менш швидко . Судова система - це ще одна нерозв"язна проблема . І до неї дотикається вся система юридично-правова . Тільки презумпція винності , тільки страх реального покарання тут і зараз , практична неминучість втрати всього вкраденого і заниканого . Без диктатури в якійсь формі це не розв"язується взагалі . Бо демократія насправді - це спосіб юридично узаконити стан речей , який є в наявності в інтересах можновладців .

не так. це з одного боку складне питання, а з іншого - не дуже.

дивиться, якщо суспільство ще не готово до такої форми влади, як демократія - то не вийде від слова зовсім. Афганістан, Ірак, Єгипет. не просто так у мусульманських країнах у більшості у влади військові диктатури. не будемо розбирати причини, чому так (та й знов звинуватять у расизмі), але такий стан справ.

а що потрібно. не буду зайвий раз посилатися на книгу - насправді там є ще друга, яка навіть намагається дослідити, а що треба робити. так от, ще необхідно прошарок середнього класу, загальний високий рівень освіти та рівень розвитку країни.

з країн постСРСР крім Прибалтики - взагалі проблеми з демократією. й в нас, не дивлячись на ці недоліки - найкращі результати.

до чого це я? ми якраз на такій собі межі, що можемо намагатися будувати демократію не шляхом диктатури.

бо чим погана диктатури - а хто сказав що при диктатурі не буде корупції??? навіщо людям необмежена влада - щоб не красти? га-га-га. як там - "а на что сподвижникам земли без крепостных". диктатура - це перша передумова корупції. диктатура може мобілізувати суспільство на будь що, в тому числі на розвиток. але на один приклад позитивної(назвемо так) диктатури - Південна Корея, Сінгапур, Чілі (що ще?) - скільки випадків звичайної узурпації влади, сотні, в тому числі більшість країн ексСРСР. хто ж потім віддасть владу, дурних нема. й щов Китаї чи навіть в Південній Кореї мало корупції? отож

підсумуємо - диктатура здається оманливо легким способом перемогти корупцію, але ключове слово здається. є інші способи - дивимось на Європу, там багато вже що придумали. й готові нам допомогти.

якось так
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 08:18

  mephala написав:
  vt313 написав:Ви впевнені, що саме зараз це все потрібно?


а коли? як рак на горі свисне? знаєм ми ці потім. 30 років плаваєм.
зараз самий час чистити авгнієві конюшні. вже он і НАТО сказало - армія у вас боєздатна але своєю корупцією та кумівством задовбали.


І ще багато років пройде.
Корупція, як слово, пішло з Др. Греції. Нічого нового в Україні не придумали, в цьому сенсі.
З цим боряться кілька тисяч років. Якщо це називається боротьба.
Україна виконує побажання ЕС. Але нічого не виходить. Потрібно щось інше.
Ви знаєте що і як? То де результат

А хтось говорить, що вступ України до НАТО блокують куплені москалями політики.
Хтось навіть термін такий вживає, - "шредеризація". Не чули?
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 08:31

  vt313 написав:Хтось навіть термін такий вживає, - "шредеризація". Не чули?

Скоро до "обамізації" дійде.

Обамич відчебучив, так відчебучив. Навіщо??

Коментар з цього приводу М.Подоляка:
"Дивно. А головне, навіщо? Якщо Барак Обама публічно заявляє, що анексія Росією Криму в 2014 році... була "легальною та виправданою", тоді не варто дивуватися, що сьогодні відбувається повномасштабна російська агресія в Європі та велика загарбницька війна, яка забирає сотні тисяч життів. І що "міжнародного права" практично не існує. І що міжнародні інститути дозволяють агресору використовувати свої трибуни для пропаганди війни. І що бізнес - це просто бізнес і не потрібно виходити з Росії, а можна масштабно продавати чіпи для російських ракет", – написав радник голови ОПУ.
https://www.unian.ua/politics/zbroynogo ... 04875.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 08:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хто стоїть за Пригожиним?
Investor_K
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