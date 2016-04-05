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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4387438843894390>
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 08:52

  detroytred написав:
  vt313 написав:Хтось навіть термін такий вживає, - "шредеризація". Не чули?

Скоро до "обамізації" дійде.

Обамич відчебучив, так відчебучив. Навіщо??

Коментар з цього приводу М.Подоляка:
"Дивно. А головне, навіщо? Якщо Барак Обама публічно заявляє, що анексія Росією Криму в 2014 році... була "легальною та виправданою", тоді не варто дивуватися, що сьогодні відбувається повномасштабна російська агресія в Європі та велика загарбницька війна, яка забирає сотні тисяч життів. І що "міжнародного права" практично не існує. І що міжнародні інститути дозволяють агресору використовувати свої трибуни для пропаганди війни. І що бізнес - це просто бізнес і не потрібно виходити з Росії, а можна масштабно продавати чіпи для російських ракет", – написав радник голови ОПУ.
https://www.unian.ua/politics/zbroynogo ... 04875.html



А як Вам таке?
https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/15/693830/
https://suspilne.media/510429-na-odesin ... nprokuror/
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 09:10


Я свою думку з приводу можливості навести лад (регуляторам привести діяльність посадовців, підприємців, громадян, організацій до більш-менш приємливого рівня функціонування. Тобто щоб не було отаких занадтих випадків і безконтрольної діяльності) давно виказав:
- коли дійсно виникла бажання, то зробили майже неможливе: прибрали всіх продавців цигарок на кожному куті; всілякі казіно, букмекерів; з залізниці зробили лялечку.
До того ж дуже швидко.

А отакі заходи, як у посиланнях, є процесом заради самого процесу.
Начебто боряться-боряться (до того ж ні з того ніж чого раптом починають. Наче тільки вчора ці побори існують), а принциповий результат мізер.

Цигарки, залізниця, казіно теж потроху повернулися в напрямку старого рівня. Але тоді - коли зникло реальне бажання регулятора, управлінців.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 09:10

  Investor_K написав:Хто стоїть за Пригожиним?

Ничего не понятно, но очень интересно (с)
Голос Дроздова: давайте не будем им мешать, а просто понаблюдаем )))
fler
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 09:11

  Investor_K написав:Хто стоїть за Пригожиним?

вы?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 09:13

  detroytred написав:

Я свою думку з приводу можливості навести лад (регуляторам привести діяльність посадовців, підприємців, громадян, організацій до більш-менш приємливого рівня функціонування. Тобто щоб не було отаких занадтих випадків і безконтрольної діяльності) давно виказав:
- коли дійсно виникла бажання, то зробили майже неможливе: прибрали всіх продавців цигарок на кожному куті; всілякі казіно, букмекерів; з залізниці зробили лялечку.
До того ж дуже швидко.

А отакі заходи, як у посиланнях, є процесом заради самого процесу.
Начебто боряться-боряться (до того ж ні з того ніж чого раптом починають. Наче тільки вчора ці побори існують), а принциповий результат мізер.

Цигарки, залізниця, казіно теж потроху повернулися в напрямку старого рівня. Але тоді - коли зникло реальне бажання регулятора, управлінців.


Ні я по темі военкора.
Чи могла дружина военкора вирішити в Одесі проблеми іспанських зернотрейдерів?
Звісно, чисто теоритично.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 09:17

  fler написав:
  Investor_K написав:Хто стоїть за Пригожиним?

Ничего не понятно, но очень интересно (с)
Голос Дроздова: давайте не будем им мешать, а просто понаблюдаем )))

Там неважливо хто стоїть.
Відбувається об'єктивний неминучий процес підпорядкування фактично добробату державі.

Деякі загальні принципи однакові у всіх...
Головне, що вчасно. Під час розгортання нашого контрнаступу.
Гадаю, що наші це прорахували.

Наврядчи сильно вплине, але прищімить трохи точно. Дрібниця, але приємно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 09:23

  vt313 написав:Чи могла дружина военкора вирішити

Я пас))
А теоретично мабуть можливо все.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 09:25

  detroytred написав:
  fler написав:
  Investor_K написав:Хто стоїть за Пригожиним?

Ничего не понятно, но очень интересно (с)
Голос Дроздова: давайте не будем им мешать, а просто понаблюдаем )))

Там неважливо хто стоїть.
Відбувається об'єктивний неминучий процес підпорядкування фактично добробату державі.

Деякі загальні принципи однакові у всіх...
Головне, що вчасно. Під час розгортання нашого контрнаступу.
Гадаю, що наші це прорахували.

Наврядчи сильно вплине, але прищімить трохи точно. Дрібниця, але приємно.



"Мы - донские казаки! Чистых кровей, без подмесу! Наше дело - рубить... Нам все равно, кого рубить, лишь бы рубить. Так я говорю, Мелехов? "
М. Шолохов

:D :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 09:37

На текущий момент весь профит из ситуации - это сбитые три вертушки (2 постановщика помех и один ударный) и десяток-другой личного состава. Маловато. Надо хорошая бойня. Лучше на въезде в Москву.
Зображення

Имхо на ситуацию на фронте существенно не повлияет, он не посыплется от этого.

В дальнесрочной перспективе силовой или несиловой приход к власти Пригожина(а вдруг?) для Украины скорее благо, чем зло. (ИМХО, конечно) Этого интересуют деньги, а не земли. А деньги он сейчас берет из Африки. В Украине только расходы.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 24 чер, 2023 09:49, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 09:40

  detroytred написав:
  vt313 написав:Чи могла дружина военкора вирішити

Я пас))
А теоретично мабуть можливо все.


По загальному.
Позицію футболіста займе футболіст.
Позицію токаря займе токар.
А позицію корупціонера займе корупціонер.
чудо, звичайно, буває, але рідко і ним потрібно скористатись.

Беремо корупцію в медицині.
Типова страховка в Києві починається від 50 тис.
Оформили страховку і ніякої корупції.

5 трлн. грн. на рік, в сучасних цінах, і страхові компанії переконають всіх разом і кожного окремо, що корупції немає.
Це і є европейский шлях.
Залишилось тільки гроші заробити.

І так в усіх сферах.
vt313
 
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