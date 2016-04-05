vt313 написав:Хтось навіть термін такий вживає, - "шредеризація". Не чули?
Скоро до "обамізації" дійде.
Обамич відчебучив, так відчебучив. Навіщо??
Коментар з цього приводу М.Подоляка: "Дивно. А головне, навіщо? Якщо Барак Обама публічно заявляє, що анексія Росією Криму в 2014 році... була "легальною та виправданою", тоді не варто дивуватися, що сьогодні відбувається повномасштабна російська агресія в Європі та велика загарбницька війна, яка забирає сотні тисяч життів. І що "міжнародного права" практично не існує. І що міжнародні інститути дозволяють агресору використовувати свої трибуни для пропаганди війни. І що бізнес - це просто бізнес і не потрібно виходити з Росії, а можна масштабно продавати чіпи для російських ракет", – написав радник голови ОПУ. https://www.unian.ua/politics/zbroynogo ... 04875.html
Я свою думку з приводу можливості навести лад (регуляторам привести діяльність посадовців, підприємців, громадян, організацій до більш-менш приємливого рівня функціонування. Тобто щоб не було отаких занадтих випадків і безконтрольної діяльності) давно виказав: - коли дійсно виникла бажання, то зробили майже неможливе: прибрали всіх продавців цигарок на кожному куті; всілякі казіно, букмекерів; з залізниці зробили лялечку. До того ж дуже швидко.
А отакі заходи, як у посиланнях, є процесом заради самого процесу. Начебто боряться-боряться (до того ж ні з того ніж чого раптом починають. Наче тільки вчора ці побори існують), а принциповий результат мізер.
Цигарки, залізниця, казіно теж потроху повернулися в напрямку старого рівня. Але тоді - коли зникло реальне бажання регулятора, управлінців.
Я свою думку з приводу можливості навести лад (регуляторам привести діяльність посадовців, підприємців, громадян, організацій до більш-менш приємливого рівня функціонування. Тобто щоб не було отаких занадтих випадків і безконтрольної діяльності) давно виказав: - коли дійсно виникла бажання, то зробили майже неможливе: прибрали всіх продавців цигарок на кожному куті; всілякі казіно, букмекерів; з залізниці зробили лялечку. До того ж дуже швидко.
А отакі заходи, як у посиланнях, є процесом заради самого процесу. Начебто боряться-боряться (до того ж ні з того ніж чого раптом починають. Наче тільки вчора ці побори існують), а принциповий результат мізер.
Цигарки, залізниця, казіно теж потроху повернулися в напрямку старого рівня. Але тоді - коли зникло реальне бажання регулятора, управлінців.
Ні я по темі военкора. Чи могла дружина военкора вирішити в Одесі проблеми іспанських зернотрейдерів? Звісно, чисто теоритично.
На текущий момент весь профит из ситуации - это сбитые три вертушки (2 постановщика помех и один ударный) и десяток-другой личного состава. Маловато. Надо хорошая бойня. Лучше на въезде в Москву.
Имхо на ситуацию на фронте существенно не повлияет, он не посыплется от этого.
В дальнесрочной перспективе силовой или несиловой приход к власти Пригожина(а вдруг?) для Украины скорее благо, чем зло. (ИМХО, конечно) Этого интересуют деньги, а не земли. А деньги он сейчас берет из Африки. В Украине только расходы.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 24 чер, 2023 09:49, всього редагувалось 2 разів.