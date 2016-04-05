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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 чер, 2023 09:40
detroytred написав:
Я свою думку з приводу можливості навести лад (регуляторам привести діяльність посадовців, підприємців, громадян, організацій до більш-менш приємливого рівня функціонування. Тобто щоб не було отаких занадтих випадків і безконтрольної діяльності) давно виказав:
- коли дійсно виникла бажання, то зробили майже неможливе: прибрали всіх продавців цигарок на кожному куті; всілякі казіно, букмекерів; з залізниці зробили лялечку.
До того ж дуже швидко.
Приклад який чудово демострує ваше нерозуміння економічних процесів..
Розганяння бабок з сигаретами чи бомжів з залізниці - це приклад наведення формального зовнішнього порядку...на який витрачено коштів більше ніж отримано в результаті наведення цього порядку...
Найтихіше і найбільший порядок - на цвинтарі...
Насправді , прикладами наведення економічного ладу - є якраз те що для вас ужась-ужась...
Наприклад Закон про кооперацію , який одним махом перевів спекулянтів(кримінальна частина суспільства) у підприємців(рушійна сила реформ в будь-якому суспільстві)
Закон про заборону пожежному інспектору перевіряти торгову точку у випадку наявності в цієї точки страхового полісу від пожежі...
Закон про обовязкову автоцивілку( уявляєте скільки даїшників втратили корупційні можливості)
Тобто
Можна звичайно продовжувати ...
Але є одна загальна межа, яка ділить погані і хороші закони
Закон який зменшує кількість обмежень і збільшує поле дозволів є прогресивнішим
Закон який збільшує обмеження - є регресивним..
Від цього і відштовхуйтесь.
ПС
Тільки не треба зараз приводити приклад військових обмежень
а - армія в порівнянні з цивільним суспільством завжди була на порядок більше обмежена в розрізі громадянських прав
б - війна це саме по собі виключення з правил нормальності
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Додано: Суб 24 чер, 2023 09:50
Hotab написав:
На текущий момент весь профит из ситуации - это сбитые три вертушки (2 постановщика помех и один ударный) и десяток-другой личного состава. Маловато. Надо хорошая бойня. Лучше на въезде в Москву.
Имхо на ситуацию на фронте существенно не повлияет, он не посыплется от этого.
В дальнесрочной перспективе силовой или несиловой приход к власти Пригожина(а вдруг?) для Украины скорее благо, чем зло. (ИМХО, конечно) Этого интересуют деньги, а не земли. А деньги он сейчас берет из Африки. В Украине только расходы.
ХЗ кто он такой и что ему надо.
А что если это прецедент?
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Додано: Суб 24 чер, 2023 09:51
Будівельник
*чи бомжів з залізниці* -- ось на цій основі й побудований...))
Те, що результату можна досягти не прямим впливом регулятора, а впливом через змінення умов -- я не те, що хоч колись заперечував, а навпаки -- підтримую саме цей шлях.
Ще кращий результат досягається комбінацією цих двох принципово різних шляхів.
В США суворе покарання за несплату податків чомусь не бажають прибирати й замінювати на інший інструмент (косвеного впливу).
Дійсно набридли...
Вам головне ж проспівали: "Приклад який чудово демострує ваше нерозуміння економічних процесів..", "Насправді , прикладами наведення економічного ладу - є якраз те що для вас ужась-ужась..."
Зі стелі...
Надали б хоч раз мої твердження, де я принипово саме за оці методи примусу або про моє ужасть-ужасть від ринкових інструментів --- то б ніяких питань.
А так зі стелі приписуєте все, що забажалося.
Мені потім спростовуй.
Цікаво, що капець, постійно одне і теж саме.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 24 чер, 2023 10:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 09:55
vt313
,
А что если это прецедент?
Для развития каких событий?
Прогнозую (як я би планував це все) зараз спробу армії РФ точково знищити Пригожина. Або якась високоточна ракета (військові генерали армії РФ поряд це абсолютно не проблема, спишуть) , або кріт який давно поряд з ним знаходиться, отримає команду на ліквідацію.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 10:04
detroytred написав:
Те, що результату можна досягти не прямим впливом регулятора, а впливом через змінення умов -- я не те, що хоч колись заперечував
Ви просто не розумієте суті по яким відбуваються зміни...
Для вас ринок - це набір з гімна/палок, який окреслив чиновник і який не міняється якщо з ринку зникає той чи інший підприємець..
Ви свято переконані що цього підприємця моментально замінять інші...
Насправді все трошки не так
Частково ( від 100% до нуля) -підприємця замінять...
Але з ринку зникне та сума коштів які заробляв саме цей підприємець..тому ринок відразу звузиться.
З іншого боку
Чим більше буде зявлятись
а - нових підприємців з додатковими до попереднього періоду доходами
б - а також доходи найнятих у підприємців описаних в пункті а
Тим швидше буде рости ринок...
Але є загальне правило
Чим менше правил - тим більше нових спроб...
Ви ж постійно наголошуєте що чиновники повинні...і далі по тексту
Але чиновники не можуть в основній своїй масі ДОЗВОЛЯТИ..їх основна функція КОНТРОЛЮВАТИ/ПЕРЕВІРЯТИ - тобто вони виступають таким собі природнім обмежувачем росту
І як тільки чиновники вирішують виконати вказівку вищестоячого чиновника - то роблять вони це як правило з залученням силових методів або заборонюючи законів
Ті самі муніципали з зарплатою в 15000 грн які слідкують щоб бабка з пенсією в 2000 гривень не порушувала порядок продажу( це внизу)
або той самий гетьманцев, який заборонив безмитне ввезення авто(товарів які у нас не виготовляється, але які були масово втрачені населенням внаслідок бойових дій)- і що?
І зараз море силовиків ловить інших держпрацівників(митників) з залученням прокурорів і судей щоб навести порядок з хабарами на митниці...
Тобто один дурень створив умови по яким сотні високооплаченних чиновників займаються тим що перевіряють законність виконання його дурного закону.
Тепер розумієте необхідність захисту від таких дурнів...
Адже всіх цих дбр,прокуратура, судді і так далі в шкарпетках за 10000 грн - оплачує якраз та бабка, чи та сімя в якій авто розбомбили.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 10:04
Hotab написав:vt313
,
А что если это прецедент?
Для развития каких событий?
Прогнозую (як я би планував це все) зараз спробу армії РФ точково знищити Пригожина. Або якась високоточна ракета (військові генерали армії РФ поряд це абсолютно не проблема, спишуть) , або кріт який давно поряд з ним знаходиться, отримає команду на ліквідацію.
Кооператив Озеро решил что предыдущий президент кооператива должен быть заменен. И я с грустью заценила как 25тыс. Пригоженцев развернулись и действуют как один. Это связь, структура, готовность к действиям. Хорошо организованные убийцы вместо оленевода Шойгу. Я бы не сказала что нам это выгодно в долгосроке...
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Додано: Суб 24 чер, 2023 10:09
Hotab написав:vt313
,
А что если это прецедент?
Для развития каких событий?
Прогнозую (як я би планував це все) зараз спробу армії РФ точково знищити Пригожина. Або якась високоточна ракета (військові генерали армії РФ поряд це абсолютно не проблема, спишуть) , або кріт який давно поряд з ним знаходиться, отримає команду на ліквідацію.
Для открытого неподчинения командованию.
Можливо. Але тут починається, що ми не знаємо толком хто такий Пригожин, що він робить і навіщо.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 10:14
Пуйло в своєму виступі назвало пригожина зрадником педерації....
Павуки в банці зарухались , особисто мені подобається захоплення пригожиним ростова, як не як це сильно зменшить надходження боєприпасів під Запоріжжя і Донецьк
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Додано: Суб 24 чер, 2023 10:15
budivelnik написав:
Ви ж постійно наголошуєте що чиновники повинні...і далі по тексту
Але чиновники не можуть в основній своїй масі ДОЗВОЛЯТИ..їх основна функція КОНТРОЛЮВАТИ/ПЕРЕВІРЯТИ - тобто вони виступають таким собі природнім обмежувачем росту
Та ні.
Це в совку "чиновники не можуть в основній своїй масі ДОЗВОЛЯТИ..їх основна функція КОНТРОЛЮВАТИ/ПЕРЕВІРЯТИ".
Про це і мова. Що ви знаєте тільки про чиновників, регуляторів ринку совка.
Замість того, щоб ознайомитися з Бальцеровичем, Кейнсом, Фрідманом і т.д. -- де вони вам пояснять чим займаються регулятори ринку.
Звиняйте, ви хоч і мільйонер і цілий власник магазину, але в питаннях ринку, риночних реформ я прислухаюсь до тих, хто займався і досяг результатів в них.
Якщо мені потрібно буде розібратися, як стати мільйонером в ринку, то я прислухаюсь до вас або Кіосакі.
Поки ж поясніть про ринок не з *гівна і палок* своїй сестрі...
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Додано: Суб 24 чер, 2023 10:21
stm написав: Hotab написав:vt313
,
А что если это прецедент?
Для развития каких событий?
Прогнозую (як я би планував це все) зараз спробу армії РФ точково знищити Пригожина. Або якась високоточна ракета (військові генерали армії РФ поряд це абсолютно не проблема, спишуть) , або кріт який давно поряд з ним знаходиться, отримає команду на ліквідацію.
Кооператив Озеро решил что предыдущий президент кооператива должен быть заменен. И я с грустью заценила как 25тыс. Пригоженцев развернулись и действуют как один. Это связь, структура, готовность к действиям. Хорошо организованные убийцы вместо оленевода Шойгу. Я бы не сказала что нам это выгодно в долгосроке...
Вигідно.
Хотаб правий на всі сто: "В дальнесрочной перспективе силовой или несиловой приход к власти Пригожина(а вдруг?) для Украины скорее благо, чем зло. (ИМХО, конечно) Этого ((або тих, хто за ним стоїть, підтримує)) интересуют деньги, а не земли. А деньги он сейчас берет из Африки. В Украине только расходы.".
Хоча я все ж таки поки вважаю, що Прихожина спокійно втихомирять.
Якщо ні -- то це буде сюрприз сюрпризів. Дари небес Україні.
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