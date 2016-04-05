budivelnik написав:

detroytred написав: Те, що результату можна досягти не прямим впливом регулятора, а впливом через змінення умов -- я не те, що хоч колись заперечував Те, що результату можна досягти не прямим впливом регулятора, а впливом через змінення умов -- я не те, що хоч колись заперечував

Ви просто не розумієте суті по яким відбуваються зміни...Для вас ринок - це набір з гімна/палок, який окреслив чиновник і який не міняється якщо з ринку зникає той чи інший підприємець..Ви свято переконані що цього підприємця моментально замінять інші...Насправді все трошки не такЧастково ( від 100% до нуля) -підприємця замінять...Але з ринку зникне та сума коштів які заробляв саме цей підприємець..тому ринок відразу звузиться.З іншого бокуЧим більше буде зявлятисьа - нових підприємців з додатковими до попереднього періоду доходамиб - а також доходи найнятих у підприємців описаних в пункті аТим швидше буде рости ринок...Але є загальне правилоЧим менше правил - тим більше нових спроб...Ви ж постійно наголошуєте що чиновники повинні...і далі по текстуАле чиновники не можуть в основній своїй масі ДОЗВОЛЯТИ..їх основна функція КОНТРОЛЮВАТИ/ПЕРЕВІРЯТИ - тобто вони виступають таким собі природнім обмежувачем ростуІ як тільки чиновники вирішують виконати вказівку вищестоячого чиновника - то роблять вони це як правило з залученням силових методів або заборонюючи законівТі самі муніципали з зарплатою в 15000 грн які слідкують щоб бабка з пенсією в 2000 гривень не порушувала порядок продажу( це внизу)або той самий гетьманцев, який заборонив безмитне ввезення авто(товарів які у нас не виготовляється, але які були масово втрачені населенням внаслідок бойових дій)- і що?І зараз море силовиків ловить інших держпрацівників(митників) з залученням прокурорів і судей щоб навести порядок з хабарами на митниці...Тобто один дурень створив умови по яким сотні високооплаченних чиновників займаються тим що перевіряють законність виконання його дурного закону.Тепер розумієте необхідність захисту від таких дурнів...Адже всіх цих дбр,прокуратура, судді і так далі в шкарпетках за 10000 грн - оплачує якраз та бабка, чи та сімя в якій авто розбомбили.