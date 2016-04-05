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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 чер, 2023 10:25
budivelnik написав: detroytred написав:
Те, що результату можна досягти не прямим впливом регулятора, а впливом через змінення умов -- я не те, що хоч колись заперечував
Ви просто не розумієте суті по яким відбуваються зміни...
Для вас ринок - це набір з гімна/палок, який окреслив чиновник і який не міняється якщо з ринку зникає той чи інший підприємець..
Ви свято переконані що цього підприємця моментально замінять інші...
Насправді все трошки не так
Частково ( від 100% до нуля) -підприємця замінять...
Але з ринку зникне та сума коштів які заробляв саме цей підприємець..тому ринок відразу звузиться.
З іншого боку
Чим більше буде зявлятись
а - нових підприємців з додатковими до попереднього періоду доходами
б - а також доходи найнятих у підприємців описаних в пункті а
Тим швидше буде рости ринок...
Але є загальне правило
Чим менше правил - тим більше нових спроб...
Ви ж постійно наголошуєте що чиновники повинні...і далі по тексту
Але чиновники не можуть в основній своїй масі ДОЗВОЛЯТИ..їх основна функція КОНТРОЛЮВАТИ/ПЕРЕВІРЯТИ - тобто вони виступають таким собі природнім обмежувачем росту
І як тільки чиновники вирішують виконати вказівку вищестоячого чиновника - то роблять вони це як правило з залученням силових методів або заборонюючи законів
Ті самі муніципали з зарплатою в 15000 грн які слідкують щоб бабка з пенсією в 2000 гривень не порушувала порядок продажу( це внизу)
або той самий гетьманцев, який заборонив безмитне ввезення авто(товарів які у нас не виготовляється, але які були масово втрачені населенням внаслідок бойових дій)- і що?
І зараз море силовиків ловить інших держпрацівників(митників) з залученням прокурорів і судей щоб навести порядок з хабарами на митниці...
Тобто один дурень створив умови по яким сотні високооплаченних чиновників займаються тим що перевіряють законність виконання його дурного закону.
Тепер розумієте необхідність захисту від таких дурнів...
Адже всіх цих дбр,прокуратура, судді і так далі в шкарпетках за 10000 грн - оплачує якраз та бабка, чи та сімя в якій авто розбомбили.
Все правильно, но.
1. Для того чтобы система была устойчивой она должна быть охвачена отрицательной обратной связью.
2. Для того чтобы система была управляемой, подавление ООС должно быть не ниже, ... число забыл ...
Это правила управления.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 10:35
vt313 написав: Hotab написав:vt313
,
А что если это прецедент?
Для развития каких событий?
Прогнозую (як я би планував це все) зараз спробу армії РФ точково знищити Пригожина. Або якась високоточна ракета (військові генерали армії РФ поряд це абсолютно не проблема, спишуть) , або кріт який давно поряд з ним знаходиться, отримає команду на ліквідацію.
Для открытого неподчинения командованию.
Можливо. Але тут починається, що ми не знаємо толком хто такий Пригожин, що він робить і навіщо.
Пригожин акуратно здав позиції оркозбройсилам...
Замість того, щоб оголити й вимусити збройсили займатися цією проблемою, поки він буде укріплюватися у владі.
Для нього повинно бути головним прийти до влади. Чим на фронті гірше, тим йому краще.
Імхо. Або це регульований процес і трохи спектакль; або його розвели і зроблять цапом.
Ну або диво -- нарешті в рашці почалися активно процеси руйнації влади.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 10:57
Hotab написав:vt313
,
А что если это прецедент?
Для развития каких событий?
Прогнозую (як я би планував це все) зараз спробу армії РФ точково знищити Пригожина. Або якась високоточна ракета (військові генерали армії РФ поряд це абсолютно не проблема, спишуть) , або кріт який давно поряд з ним знаходиться, отримає команду на ліквідацію.
прецедент того, що якщо в тебе є кілька тисяч озброєних нукерів, то у окремому регіоні ти можеш стати владою. а у держави наразі немає достатньо сил, щоб з цим впоратися.
які перспективи відкриваються...
найпростіше ліквідувати. а якщо він тільки ОДИН з керівників, просто медійна фігура
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Додано: Суб 24 чер, 2023 11:01
stm написав:
Кооператив Озеро решил что предыдущий президент кооператива должен быть заменен. И я с грустью заценила как 25тыс. Пригоженцев развернулись и действуют как один. Это связь, структура, готовность к действиям. Хорошо организованные убийцы вместо оленевода Шойгу. Я бы не сказала что нам это выгодно в долгосроке...
На сейчас непонятно действует пригожин сам или это согласованные действия со спонсорами чвк вагнер кириенко и ковальчуком?
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Додано: Суб 24 чер, 2023 11:02
Hotab написав:vt313
,
А что если это прецедент?
Для развития каких событий?
Прогнозую (як я би планував це все) зараз спробу армії РФ точково знищити Пригожина. Або якась високоточна ракета (військові генерали армії РФ поряд це абсолютно не проблема, спишуть) , або кріт який давно поряд з ним знаходиться, отримає команду на ліквідацію.
ЯО по Ростову самый надежный вариант.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 11:04
UA написав: stm написав:
Кооператив Озеро решил что предыдущий президент кооператива должен быть заменен. И я с грустью заценила как 25тыс. Пригоженцев развернулись и действуют как один. Это связь, структура, готовность к действиям. Хорошо организованные убийцы вместо оленевода Шойгу. Я бы не сказала что нам это выгодно в долгосроке...
На сейчас непонятно действует пригожин сам или это согласованные действия со спонсорами чвк вагнер кириенко и ковальчуком?
Это согласованные действия с частью военных. Посмотрите как готовы к ним примыкать и не оказывают сопротивление. И часть Вагнера уже в московской области. Краткосрок отлично, их военные в ахуе и без управления. В долгосроке жопа, этот умеет организовывать и по эмоциям может взять всю технику на ходу и двинуть на Украину.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 11:17
Вночі, 24 червня, з Мінська вилетів літак, який використовують білоруські топчиновники й члени родини Александра Лукашенка. Відомо, що борт приземлився у турецькому Бодрумі.Про це з посиланням на дані щодо маршрутів польотів Radarbox повідомляє портал Reform.by.
Згідно з повідомленням, йдеться про борт Canadair CL-600−2B19 Challenger 850.
Зазначається, що літак вилетів з Мінська опівночі 24 лютого, зробив великий обліт аж над Каспійським морем та Грузією і приземлився у турецькому Бодрумі, що на узбережжі Середземного моря. Схоже на те, що літак спеціально оминав південні області росії.
Почався похід на Мінськ чи шо?))
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Додано: Суб 24 чер, 2023 11:24
Hotab написав:
...Надо хорошая бойня. Лучше на въезде в Москву.
Да хочется хорошего бумеранга (масштабных зрелищ и разрушений, которые они нанесли Украине), чтобы реально попустились в своих амбициях и не хотелось им лезть вне территории своего государства.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 11:28
budivelnik написав:
Пуйло в своєму виступі назвало пригожина зрадником педерації....
Павуки в банці зарухались , особисто мені подобається захоплення пригожиним ростова, як не як це сильно зменшить надходження боєприпасів під Запоріжжя і Донецьк
А они(вагнеровцы) реально захватили там органы власти и арестовали руководство силовиков? Какими силами? Самих ментов-собровцев и росгвардейцев на базах заблокировали(личный состав)? Видел только как там танк с камазами по проспекту катается
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Додано: Суб 24 чер, 2023 11:35
stm написав:
Это согласованные действия с частью военных. Посмотрите как готовы к ним примыкать и не оказывают сопротивление. И часть Вагнера уже в московской области. Краткосрок отлично, их военные в ахуе и без управления. В долгосроке жопа, этот умеет организовывать и по эмоциям может взять всю технику на ходу и двинуть на Украину.
росгвардия натяганая лупить мирное население дубинками оказывает сопротивление слаженным боевым подразделениям из под Бахмута?
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