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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 чер, 2023 11:43
Пишуть, що аксьонов та развожаєв ще вчора вилетіли з Криму на військово-транспортному літаку ІЛ-76 з Бельбеку. Сьогодні звідти продовжують вилітати траспортні літаки, невідомо кого та що вивозять.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 11:44
барабашов написав: budivelnik написав:
Пуйло в своєму виступі назвало пригожина зрадником педерації....
Павуки в банці зарухались , особисто мені подобається захоплення пригожиним ростова, як не як це сильно зменшить надходження боєприпасів під Запоріжжя і Донецьк
А они(вагнеровцы) реально захватили там органы власти и арестовали руководство силовиков? Какими силами? Самих ментов-собровцев и росгвардейцев на базах заблокировали(личный состав)? Видел только как там танк с камазами по проспекту катается
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Додано: Суб 24 чер, 2023 11:48
UA написав: stm написав:
Это согласованные действия с частью военных. Посмотрите как готовы к ним примыкать и не оказывают сопротивление. И часть Вагнера уже в московской области. Краткосрок отлично, их военные в ахуе и без управления. В долгосроке жопа, этот умеет организовывать и по эмоциям может взять всю технику на ходу и двинуть на Украину.
росгвардия натяганая лупить мирное население дубинками оказывает сопротивление слаженным боевым подразделениям из под Бахмута?
Ни одного военного полигона с мобиками близко к границе Украины? Действительно?
Резервов нет?
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Додано: Суб 24 чер, 2023 11:49
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Bukka
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