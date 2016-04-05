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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4389439043914392
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 11:43

Крим. Шо сталося?))

Пишуть, що аксьонов та развожаєв ще вчора вилетіли з Криму на військово-транспортному літаку ІЛ-76 з Бельбеку. Сьогодні звідти продовжують вилітати траспортні літаки, невідомо кого та що вивозять.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 11:44

  барабашов написав:
  budivelnik написав:Пуйло в своєму виступі назвало пригожина зрадником педерації....

Павуки в банці зарухались , особисто мені подобається захоплення пригожиним ростова, як не як це сильно зменшить надходження боєприпасів під Запоріжжя і Донецьк

А они(вагнеровцы) реально захватили там органы власти и арестовали руководство силовиков? Какими силами? Самих ментов-собровцев и росгвардейцев на базах заблокировали(личный состав)? Видел только как там танк с камазами по проспекту катается


cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 11:48

  UA написав:
  stm написав:Это согласованные действия с частью военных. Посмотрите как готовы к ним примыкать и не оказывают сопротивление. И часть Вагнера уже в московской области. Краткосрок отлично, их военные в ахуе и без управления. В долгосроке жопа, этот умеет организовывать и по эмоциям может взять всю технику на ходу и двинуть на Украину.

росгвардия натяганая лупить мирное население дубинками оказывает сопротивление слаженным боевым подразделениям из под Бахмута?

Ни одного военного полигона с мобиками близко к границе Украины? Действительно?
Резервов нет?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 11:49

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  #<1 ... 4389439043914392
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