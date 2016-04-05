RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4390439143924393>
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 11:43

Крим. Шо сталося?))

Пишуть, що аксьонов та развожаєв ще вчора вилетіли з Криму на військово-транспортному літаку ІЛ-76 з Бельбеку. Сьогодні звідти продовжують вилітати траспортні літаки, невідомо кого та що вивозять.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3909
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 11:44

  барабашов написав:
  budivelnik написав:Пуйло в своєму виступі назвало пригожина зрадником педерації....

Павуки в банці зарухались , особисто мені подобається захоплення пригожиним ростова, як не як це сильно зменшить надходження боєприпасів під Запоріжжя і Донецьк

А они(вагнеровцы) реально захватили там органы власти и арестовали руководство силовиков? Какими силами? Самих ментов-собровцев и росгвардейцев на базах заблокировали(личный состав)? Видел только как там танк с камазами по проспекту катается


cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5757
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 11:48

  UA написав:
  stm написав:Это согласованные действия с частью военных. Посмотрите как готовы к ним примыкать и не оказывают сопротивление. И часть Вагнера уже в московской области. Краткосрок отлично, их военные в ахуе и без управления. В долгосроке жопа, этот умеет организовывать и по эмоциям может взять всю технику на ходу и двинуть на Украину.

росгвардия натяганая лупить мирное население дубинками оказывает сопротивление слаженным боевым подразделениям из под Бахмута?

Ни одного военного полигона с мобиками близко к границе Украины? Действительно?
Резервов нет?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3834
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 11:49

UA
 
Повідомлень: 7557
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1727 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 11:56

  stm написав:
  UA написав:
  stm написав:Это согласованные действия с частью военных. Посмотрите как готовы к ним примыкать и не оказывают сопротивление. И часть Вагнера уже в московской области. Краткосрок отлично, их военные в ахуе и без управления. В долгосроке жопа, этот умеет организовывать и по эмоциям может взять всю технику на ходу и двинуть на Украину.

росгвардия натяганая лупить мирное население дубинками оказывает сопротивление слаженным боевым подразделениям из под Бахмута?

Ни одного военного полигона с мобиками близко к границе Украины? Действительно?
Резервов нет?

це називається хаос. я думаю на Раші теж багато хто не розуміє, що відбувається.

з якого переляку командир поведе мобиків проти професійних найманців??? він буде казати - поганий зв'язок, не чую, надішлить письмовий наказ.

а навіщо йому Україна? Мацкву набагато легше взяти :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3630
З нами з: 29.09.19
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 11:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я б ще за кадировим поспостерігав би...
Denik
 
Повідомлень: 2136
З нами з: 23.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 11:57

  Hotab написав:На текущий момент весь профит из ситуации - это сбитые три вертушки (2 постановщика помех и один ударный) и десяток-другой личного состава. Маловато. Надо хорошая бойня. Лучше на въезде в Москву.
Зображення

Имхо на ситуацию на фронте существенно не повлияет, он не посыплется от этого.

В дальнесрочной перспективе силовой или несиловой приход к власти Пригожина(а вдруг?) для Украины скорее благо, чем зло. (ИМХО, конечно) Этого интересуют деньги, а не земли. А деньги он сейчас берет из Африки. В Украине только расходы.

Та ладно. Це має грандіозний психологічний ефект(в тому числі і у наших воїнів).
Система путіна рушиться на наших очах.
Думаю це початок кінця.

*В Пригожина-президента РФ не вірю і навіть не припускаю такої ситуації.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4809
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 11:58

  Denik написав:Я б ще за кадировим поспостерігав би...

мовчить. хоча він поруч. й в нього своїх бійців вистачає.

може вже йдуть перемовини - Ростов за Вагнером, а все східніше - це вже Кадирова? такий собі мініпакт Пригожин-Кадиров :D

а може домовляються, як Мацкву брати? :lol:

upd вже не мовчить "мятеж должен быть подавлен. готов принять жесткие меры". ось й можливість з'ясувати, хто сильніший
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 24 чер, 2023 12:09, всього редагувалось 3 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3630
З нами з: 29.09.19
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 11:59

  Hotab написав:vt313 ,
А что если это прецедент?


Для развития каких событий?

Прогнозую (як я би планував це все) зараз спробу армії РФ точково знищити Пригожина. Або якась високоточна ракета (військові генерали армії РФ поряд це абсолютно не проблема, спишуть) , або кріт який давно поряд з ним знаходиться, отримає команду на ліквідацію.

Для скинення путіна. Очевидно ж.

Якщо такий крот є, то він вже 100% отримав таку команду.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4809
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 12:04

  vt313 написав:
  Hotab написав:vt313 ,
А что если это прецедент?


Для развития каких событий?

Прогнозую (як я би планував це все) зараз спробу армії РФ точково знищити Пригожина. Або якась високоточна ракета (військові генерали армії РФ поряд це абсолютно не проблема, спишуть) , або кріт який давно поряд з ним знаходиться, отримає команду на ліквідацію.



Для открытого неподчинения командованию.

Можливо. Але тут починається, що ми не знаємо толком хто такий Пригожин, що він робить і навіщо.

"Ми" це хто? Я особисто знаю хто такий Пригожин і що він робить і навіщо.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4809
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4390439143924393>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117990
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492374
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5769
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4783)
24.06.2023 13:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.