budivelnik написав:Пуйло в своєму виступі назвало пригожина зрадником педерації....
Павуки в банці зарухались , особисто мені подобається захоплення пригожиним ростова, як не як це сильно зменшить надходження боєприпасів під Запоріжжя і Донецьк
А они(вагнеровцы) реально захватили там органы власти и арестовали руководство силовиков? Какими силами? Самих ментов-собровцев и росгвардейцев на базах заблокировали(личный состав)? Видел только как там танк с камазами по проспекту катается
stm написав:Это согласованные действия с частью военных. Посмотрите как готовы к ним примыкать и не оказывают сопротивление. И часть Вагнера уже в московской области. Краткосрок отлично, их военные в ахуе и без управления. В долгосроке жопа, этот умеет организовывать и по эмоциям может взять всю технику на ходу и двинуть на Украину.
росгвардия натяганая лупить мирное население дубинками оказывает сопротивление слаженным боевым подразделениям из под Бахмута?
Ни одного военного полигона с мобиками близко к границе Украины? Действительно? Резервов нет?
stm написав:Это согласованные действия с частью военных. Посмотрите как готовы к ним примыкать и не оказывают сопротивление. И часть Вагнера уже в московской области. Краткосрок отлично, их военные в ахуе и без управления. В долгосроке жопа, этот умеет организовывать и по эмоциям может взять всю технику на ходу и двинуть на Украину.
росгвардия натяганая лупить мирное население дубинками оказывает сопротивление слаженным боевым подразделениям из под Бахмута?
Ни одного военного полигона с мобиками близко к границе Украины? Действительно? Резервов нет?
це називається хаос. я думаю на Раші теж багато хто не розуміє, що відбувається.
з якого переляку командир поведе мобиків проти професійних найманців??? він буде казати - поганий зв'язок, не чую, надішлить письмовий наказ.
а навіщо йому Україна? Мацкву набагато легше взяти
Hotab написав:На текущий момент весь профит из ситуации - это сбитые три вертушки (2 постановщика помех и один ударный) и десяток-другой личного состава. Маловато. Надо хорошая бойня. Лучше на въезде в Москву.
Имхо на ситуацию на фронте существенно не повлияет, он не посыплется от этого.
В дальнесрочной перспективе силовой или несиловой приход к власти Пригожина(а вдруг?) для Украины скорее благо, чем зло. (ИМХО, конечно) Этого интересуют деньги, а не земли. А деньги он сейчас берет из Африки. В Украине только расходы.
Та ладно. Це має грандіозний психологічний ефект(в тому числі і у наших воїнів). Система путіна рушиться на наших очах. Думаю це початок кінця.
*В Пригожина-президента РФ не вірю і навіть не припускаю такої ситуації.
Прогнозую (як я би планував це все) зараз спробу армії РФ точково знищити Пригожина. Або якась високоточна ракета (військові генерали армії РФ поряд це абсолютно не проблема, спишуть) , або кріт який давно поряд з ним знаходиться, отримає команду на ліквідацію.
Для скинення путіна. Очевидно ж.
Якщо такий крот є, то він вже 100% отримав таку команду.
Прогнозую (як я би планував це все) зараз спробу армії РФ точково знищити Пригожина. Або якась високоточна ракета (військові генерали армії РФ поряд це абсолютно не проблема, спишуть) , або кріт який давно поряд з ним знаходиться, отримає команду на ліквідацію.
Для открытого неподчинения командованию.
Можливо. Але тут починається, що ми не знаємо толком хто такий Пригожин, що він робить і навіщо.
"Ми" це хто? Я особисто знаю хто такий Пригожин і що він робить і навіщо.