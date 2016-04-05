Прогнозую (як я би планував це все) зараз спробу армії РФ точково знищити Пригожина. Або якась високоточна ракета (військові генерали армії РФ поряд це абсолютно не проблема, спишуть) , або кріт який давно поряд з ним знаходиться, отримає команду на ліквідацію.
Для открытого неподчинения командованию.
Можливо. Але тут починається, що ми не знаємо толком хто такий Пригожин, що він робить і навіщо.
"Ми" це хто? Я особисто знаю хто такий Пригожин і що він робить і навіщо.
такі знавці й на форумі. донесіть до нас це знання...
UA написав:На сейчас непонятно действует пригожин сам или это согласованные действия со спонсорами чвк вагнер кириенко и ковальчуком?
Ви маєте інформацію що Вагнером стоїть Кирієнко чи Ковальчук після 24.02.2022?
гиркин так утверждает
Аааа, Гіркін вже давно(десь пів року) сильно бреше. Так, раніш(в 2022) він був достатньо чесним, я його слухав. Сьогодні(після створення КРП) він бреше майже постійно, я не раз лапав його на брехні. Сьогодні йому віри немає. І те що ви написали в оригінальному пості - брехня(після 24.02.2022).
*Пригожин діє(почав це) сам, я майже не сумніваюсь. Але він звичайно має "однодумців" і точно надіється що до нього приєднаються інші.
Пожалуй, Путин впервые в своей жизни совершил такую серьезную ошибку на внутриполитической арене. Первой его ошибкой была «Она утонула». Но та ошибка не могла стоить ему жизни. Тогда он выучил урок и молчал двадцать три года. И вот теперь, когда и надо было молчать — молчать, и делать вид, что все хорошо, все под контролем, не дело царя в боярские разборки лезть! — Путин выступает с обращением. И произносит слова, которые никогда, ни при каких обстоятельствах, диктатор не должен произносить в своей диктатуре Смута и братоубийственная война. Поражение и капитуляция.
Что в этом обращении увидел рядовой обыватель, который хотел увидеть только одно — уверение в спокойствии, стабильности и безопасности? Он увидел, что управление утеряно. Если у тебя твой взбунтовавшийся боярин занимает город-миллионник, столицу всего Юга, и ты не можешь оперативно, тихо и без шума решить эту проблему и выходишь в эфир с обращением… Ты не должен втягивать мещанина — ты за мещанину должен обеспечивать комфорт, спокойстиве, и уют. А от фразы «мы теперь все президенты» в такой ситуации он начинает нервничать и дергать глазом.
Если диктатор говорит про смуту — значит, он не контролирует ситуацию. Если он не контролирует ситуацию — значит, он не всесилен. Если он не всесилен, значит — будет смута! Путин только что запустил самосбывающееся пророчество. Бинго.
И, каков, интересно, он ожидает следующий шаг двадцатипятитысячной группировки, набранной из откровенных утырков, которым вообще нечего терять, умеющей воевать, прошедшей Бахмут и осознавшей свою силу? Они послушают дедушку, осознают, раскаются, задерут лапки и сложат оружие? Ну-ну.
-Вагнерівці вже у 80 км від москви; - пуйло дзвонить президентам інших країн (шукає притулок?); - мєдвєд евакуювався з сім'єю з москви; - мешканці рубльовки теж евакуюються; - на моменті вже збито 6 вертольотів та 2 літаки рф (і ще не вечір); - роскомнагляд хоче обмежити інтернет в зоні дії "контртероперації" (худоба в стійло); - у кацапських соцмережах ранкове "це все фейки" змінилося на "панікі нєєєєт!!!".