Пожалуй, Путин впервые в своей жизни совершил такую серьезную ошибку на внутриполитической арене. Первой его ошибкой была «Она утонула». Но та ошибка не могла стоить ему жизни.

Тогда он выучил урок и молчал двадцать три года.

И вот теперь, когда и надо было молчать — молчать, и делать вид, что все хорошо, все под контролем, не дело царя в боярские разборки лезть! — Путин выступает с обращением.

И произносит слова, которые никогда, ни при каких обстоятельствах, диктатор не должен произносить в своей диктатуре

Смута и братоубийственная война.

Поражение и капитуляция.



Что в этом обращении увидел рядовой обыватель, который хотел увидеть только одно — уверение в спокойствии, стабильности и безопасности?

Он увидел, что управление утеряно.

Если у тебя твой взбунтовавшийся боярин занимает город-миллионник, столицу всего Юга, и ты не можешь оперативно, тихо и без шума решить эту проблему и выходишь в эфир с обращением…

Ты не должен втягивать мещанина — ты за мещанину должен обеспечивать комфорт, спокойстиве, и уют.

А от фразы «мы теперь все президенты» в такой ситуации он начинает нервничать и дергать глазом.



Если диктатор говорит про смуту — значит, он не контролирует ситуацию.

Если он не контролирует ситуацию — значит, он не всесилен.

Если он не всесилен, значит — будет смута!

Путин только что запустил самосбывающееся пророчество.

Бинго.