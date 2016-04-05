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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4391439243934394>
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 12:08

  andrijk777 написав:
  vt313 написав:
  Hotab написав:Для развития каких событий?

Прогнозую (як я би планував це все) зараз спробу армії РФ точково знищити Пригожина. Або якась високоточна ракета (військові генерали армії РФ поряд це абсолютно не проблема, спишуть) , або кріт який давно поряд з ним знаходиться, отримає команду на ліквідацію.

Для открытого неподчинения командованию.

Можливо. Але тут починається, що ми не знаємо толком хто такий Пригожин, що він робить і навіщо.

"Ми" це хто? Я особисто знаю хто такий Пригожин і що він робить і навіщо.

такі знавці й на форумі. донесіть до нас це знання...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 12:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

якась незрозуміла ситуація. на відео бійці займають позицію з кулеметами, а громадяни - як на зйомках фільму - сюрреалізм
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 12:17

  UA написав:На сейчас непонятно действует пригожин сам или это согласованные действия со спонсорами чвк вагнер кириенко и ковальчуком?

Ви маєте інформацію що Вагнером стоїть Кирієнко чи Ковальчук після 24.02.2022?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"...мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, в обмане и в бюрократии..."

ще залишилось "грабь награбленное" - й історія може зробити оберт. не просто ж так згадали 1917 рік.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 12:32

  andrijk777 написав:
  UA написав:На сейчас непонятно действует пригожин сам или это согласованные действия со спонсорами чвк вагнер кириенко и ковальчуком?

Ви маєте інформацію що Вагнером стоїть Кирієнко чи Ковальчук після 24.02.2022?

гиркин так утверждает
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 12:46

  UA написав:
  andrijk777 написав:
  UA написав:На сейчас непонятно действует пригожин сам или это согласованные действия со спонсорами чвк вагнер кириенко и ковальчуком?

Ви маєте інформацію що Вагнером стоїть Кирієнко чи Ковальчук після 24.02.2022?

гиркин так утверждает

Аааа, Гіркін вже давно(десь пів року) сильно бреше. Так, раніш(в 2022) він був достатньо чесним, я його слухав.
Сьогодні(після створення КРП) він бреше майже постійно, я не раз лапав його на брехні. Сьогодні йому віри немає. І те що ви написали в оригінальному пості - брехня(після 24.02.2022).

*Пригожин діє(почав це) сам, я майже не сумніваюсь. Але він звичайно має "однодумців" і точно надіється що до нього приєднаються інші.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 12:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пожалуй, Путин впервые в своей жизни совершил такую серьезную ошибку на внутриполитической арене. Первой его ошибкой была «Она утонула». Но та ошибка не могла стоить ему жизни.
Тогда он выучил урок и молчал двадцать три года.
И вот теперь, когда и надо было молчать — молчать, и делать вид, что все хорошо, все под контролем, не дело царя в боярские разборки лезть! — Путин выступает с обращением.
И произносит слова, которые никогда, ни при каких обстоятельствах, диктатор не должен произносить в своей диктатуре
Смута и братоубийственная война.
Поражение и капитуляция.

Что в этом обращении увидел рядовой обыватель, который хотел увидеть только одно — уверение в спокойствии, стабильности и безопасности?
Он увидел, что управление утеряно.
Если у тебя твой взбунтовавшийся боярин занимает город-миллионник, столицу всего Юга, и ты не можешь оперативно, тихо и без шума решить эту проблему и выходишь в эфир с обращением…
Ты не должен втягивать мещанина — ты за мещанину должен обеспечивать комфорт, спокойстиве, и уют.
А от фразы «мы теперь все президенты» в такой ситуации он начинает нервничать и дергать глазом.

Если диктатор говорит про смуту — значит, он не контролирует ситуацию.
Если он не контролирует ситуацию — значит, он не всесилен.
Если он не всесилен, значит — будет смута!
Путин только что запустил самосбывающееся пророчество.
Бинго.

И, каков, интересно, он ожидает следующий шаг двадцатипятитысячной группировки, набранной из откровенных утырков, которым вообще нечего терять, умеющей воевать, прошедшей Бахмут и осознавшей свою силу?
Они послушают дедушку, осознают, раскаются, задерут лапки и сложат оружие?
Ну-ну.

Бабченко
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 14:09

Раптом і в них щось трапиться

Вставай, білорусь!
Представник з оборони та національної безпеки Об'єднаного перехідного кабінету Валерій Сахащик закликав білоруських військових об'єднатися, щоб “врятувати Батьківщину”.
https://varta1.com.ua/news/sahashchik-z ... 66828.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 14:10

Той день, коли цікаві новини сиплються як горох ))

-Вагнерівці вже у 80 км від москви;
- пуйло дзвонить президентам інших країн (шукає притулок?);
- мєдвєд евакуювався з сім'єю з москви;
- мешканці рубльовки теж евакуюються;
- на моменті вже збито 6 вертольотів та 2 літаки рф (і ще не вечір);
- роскомнагляд хоче обмежити інтернет в зоні дії "контртероперації" (худоба в стійло);
- у кацапських соцмережах ранкове "це все фейки" змінилося на "панікі нєєєєт!!!".

Pesikot, це карма чи бумеранг? :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 14:12

  Shaman написав:якась незрозуміла ситуація. на відео бійці займають позицію з кулеметами, а громадяни - як на зйомках фільму - сюрреалізм

Клуб непуганых идиотов
antey1969
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