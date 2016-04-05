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Додано: Суб 24 чер, 2023 14:31
І карма, і бумеранг
Додано: Суб 24 чер, 2023 14:31
А яка різниця між онуком кухаря їдальні і праонуком начальника їдальні першого Ілліча?
Додано: Суб 24 чер, 2023 14:54
Колега Успіх все питав про теку Буданова. Один файлик, з підписом Пригожин, з неї випав.
У Раші, хто бере столицю, отримує всю країну. Але її так просто не віддадуть. Навряд чи хунта Пригожина зупинить війну і віддасть все захоплене. Нам вигодніше, щоб була громадянська війна, але все це нам вигідно - Раша ослабне при любому розвитку подій.
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