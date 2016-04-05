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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4392439343944395>
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 14:15

то що, таки вже гойда? чи ще поки так собі, гойдочка?
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 14:31

  fler написав:-Вагнерівці вже у 80 км від москви;
- пуйло дзвонить президентам інших країн (шукає притулок?);
- мєдвєд евакуювався з сім'єю з москви;
- мешканці рубльовки теж евакуюються;
- на моменті вже збито 6 вертольотів та 2 літаки рф (і ще не вечір);
- роскомнагляд хоче обмежити інтернет в зоні дії "контртероперації" (худоба в стійло);
- у кацапських соцмережах ранкове "це все фейки" змінилося на "панікі нєєєєт!!!".

Pesikot, це карма чи бумеранг? :wink:

І карма, і бумеранг :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 14:31

  andrijk777 написав:
  UA написав:На сейчас непонятно действует пригожин сам или это согласованные действия со спонсорами чвк вагнер кириенко и ковальчуком?

Ви маєте інформацію що Вагнером стоїть Кирієнко чи Ковальчук після 24.02.2022?

А яка різниця між онуком кухаря їдальні і праонуком начальника їдальні першого Ілліча?
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 14:54

Колега Успіх все питав про теку Буданова. Один файлик, з підписом Пригожин, з неї випав.:)
У Раші, хто бере столицю, отримує всю країну. Але її так просто не віддадуть. Навряд чи хунта Пригожина зупинить війну і віддасть все захоплене. Нам вигідніше, щоб була громадянська війна, але все це нам на користь - Раша ослабне при любому розвитку подій.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:збито 6 вертольотів та 2 літаки рф

Є фото чи відео докази цього ? Я бачив докази збиття тільки одного літака та одного гвинтокрила
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 24 чер, 2023 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 14:58

  lapay написав:Колега Успіх все питав про теку Буданова. Один файлик, з підписом Пригожин, з неї випав.:)
У Раші, хто бере столицю, отримує всю країну. Але її так просто не віддадуть. Навряд чи хунта Пригожина зупинить війну і віддасть все захоплене. Нам вигідніше, щоб була громадянська війна, але все це нам на користь - Раша ослабне при любому розвитку подій.


Рем vs гітлер, фінал очевидний.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 15:07

  Ukrainian написав:
  fler написав:збито 6 вертольотів та 2 літаки рф

Є фото чи відео докази цього ? Я бачив докази збиття тільки одного літака та одного гвинтокрила

Файтербомбер ніколи не завищував власні втрати. Але занижчував..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 15:08

Ukrainian
Так, мені очевидний - Пригожин Москву не візьме. Інше питання - як довго він протягне? Бажано якнайдовше.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 15:10

  lapay написав:Ukrainian
Так, мені очевидний - Пригожин Москву не візьме. Інше питання - як довго він протягне? Бажано якнайдовше.

https://www.youtube.com/watch?v=F7jcV7Dp_xM
З 17 хвилини.
andrijk777
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Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну шо там Вагнер?
Investor_K
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