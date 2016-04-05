fler написав:-Вагнерівці вже у 80 км від москви; - пуйло дзвонить президентам інших країн (шукає притулок?); - мєдвєд евакуювався з сім'єю з москви; - мешканці рубльовки теж евакуюються; - на моменті вже збито 6 вертольотів та 2 літаки рф (і ще не вечір); - роскомнагляд хоче обмежити інтернет в зоні дії "контртероперації" (худоба в стійло); - у кацапських соцмережах ранкове "це все фейки" змінилося на "панікі нєєєєт!!!".
Колега Успіх все питав про теку Буданова. Один файлик, з підписом Пригожин, з неї випав. У Раші, хто бере столицю, отримує всю країну. Але її так просто не віддадуть. Навряд чи хунта Пригожина зупинить війну і віддасть все захоплене. Нам вигідніше, щоб була громадянська війна, але все це нам на користь - Раша ослабне при любому розвитку подій.
lapay написав:Колега Успіх все питав про теку Буданова. Один файлик, з підписом Пригожин, з неї випав. У Раші, хто бере столицю, отримує всю країну. Але її так просто не віддадуть. Навряд чи хунта Пригожина зупинить війну і віддасть все захоплене. Нам вигідніше, щоб була громадянська війна, але все це нам на користь - Раша ослабне при любому розвитку подій.