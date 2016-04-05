Ось, наприклад, поіменно:
Станом на 13:30 24 червня знищено:
Мі-35М - 1 одиниця.
Ка-52 - 1 одиниця.
Мі-8 – 4 одиниці.
Ан-24/26 - 1 одиниця.
Восьмий- це Су якийсь.
Відео багато різних, збирати їх сюди не буду, мені кацапольоти якось до сра..
|
|
|
Додано: Суб 24 чер, 2023 15:38
Ось, наприклад, поіменно:
Станом на 13:30 24 червня знищено:
Мі-35М - 1 одиниця.
Ка-52 - 1 одиниця.
Мі-8 – 4 одиниці.
Ан-24/26 - 1 одиниця.
Восьмий- це Су якийсь.
Відео багато різних, збирати їх сюди не буду, мені кацапольоти якось до сра..
Додано: Суб 24 чер, 2023 15:40
Додано: Суб 24 чер, 2023 15:41
Зі стану орків:
*Мятеж Пригожина — что дальше?
Как я понимаю происходящее, все сейчас ждут, чем закончится «поход пригожинцев на Москву».
Для самого Пригожина, это его последний козырный туз (в случае успеха, вне зависимости от того, как он его понимает). Для Москвы, в случае отражения угрозы, отличные стартовые позиции ... для начала диалога с мятежниками (после чего они станут сговорчивее).
Ясно, что до того момента пока не станет понятно, успешен ли был поход или нет, никто никаких серьезных переговоров на этом этапе уже вести не будет.
А потому ждем. Армейский спецназ (в виду того, что все боеспособные части на фронте) укрепился на мостах главных трасс в Москву по линии р. Ока. В свою очередь, отряды «вагнеров» уже продвигаются по территории Тульской области и до заслонов им осталось пройти примерно километров двести пятьдесят.
То есть к вечеру они сойдутся. И от того, что произойдет потом, и будет зависеть многое...*
Додано: Суб 24 чер, 2023 15:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Символічно
24.02.2022 ... 24.06.2023
Додано: Суб 24 чер, 2023 15:56
Россияне массово скупают билеты на авиарейсы из рф. Уже не осталось билетов на рейсы из Москвы в Стамбул, Астану и Тбилиси
В Ереван можно долететь за 200 тысяч рублей вместо привычных 10 тысяч
Из страны уже уехал самый богатый член правительства - вице-премьер Денис Мантуров. По данным Flight Radar элита рф на бизнес-джетах дружно начала покидать Москву
ЧВК "Вагнер" массово выпускают зэков из тюрем Ростова, чтобы те вступили в их ряды
Вооруженные люди в камуфляжной форме обезоруживает охрану исправительных колоний Ростова. Они призывают зэков присоединиться к ним и идти вместе на Москву
Додано: Суб 24 чер, 2023 16:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а може така мала активність на форумі пов'язана, що з одного боку потрусили офіси Пригожина, а дехто вирішує питання, куди тікати - тому деяким обліковкам не до форуму?
Додано: Суб 24 чер, 2023 16:27
|