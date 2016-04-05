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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 43934394439543964397 ... 4399>
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 15:38

  Ukrainian написав:
  fler написав:збито 6 вертольотів та 2 літаки рф

Є фото чи відео докази цього ? Я бачив докази збиття тільки одного літака та одного гвинтокрила

Ось, наприклад, поіменно:
Станом на 13:30 24 червня знищено:
Мі-35М - 1 одиниця.
Ка-52 - 1 одиниця.
Мі-8 – 4 одиниці.
Ан-24/26 - 1 одиниця.
https://t.me/operativnoZSU_chat/154012
Восьмий- це Су якийсь.
Відео багато різних, збирати їх сюди не буду, мені кацапольоти якось до сра..
fler
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 15:40

  Investor_K написав:Ну шо там Вагнер?


Російський диктатор Володимир Путін екстрено покинув Москву на тлі збройного конфлікту ПВК "Вагнер" і кадрових сил ЗС РФ, пише "Українська правда" з посиланням на високопоставлених співрозмовників в українських спецслужбах. Водночас його речник Дмитро Пєсков таку інформацію заперечує.

За даними ГУР, Путін летить на Валдай: "У нас вже є дані, що Путін виїжджає з Москви. Його везуть на Валдай", - розповіли журналістам.

Також до українських спецслужб надходить інформація про панічні настрої у Москві та підготовку до мінування мостів у столиці Росії.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 15:41

  Investor_K написав:Ну шо там Вагнер?

Зі стану орків:
*Мятеж Пригожина — что дальше?

Как я понимаю происходящее, все сейчас ждут, чем закончится «поход пригожинцев на Москву».

Для самого Пригожина, это его последний козырный туз (в случае успеха, вне зависимости от того, как он его понимает). Для Москвы, в случае отражения угрозы, отличные стартовые позиции ... для начала диалога с мятежниками (после чего они станут сговорчивее).

Ясно, что до того момента пока не станет понятно, успешен ли был поход или нет, никто никаких серьезных переговоров на этом этапе уже вести не будет.

А потому ждем. Армейский спецназ (в виду того, что все боеспособные части на фронте) укрепился на мостах главных трасс в Москву по линии р. Ока. В свою очередь, отряды «вагнеров» уже продвигаются по территории Тульской области и до заслонов им осталось пройти примерно километров двести пятьдесят.

То есть к вечеру они сойдутся. И от того, что произойдет потом, и будет зависеть многое...*
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 15:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Символічно

24.02.2022 ... 24.06.2023
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 15:56

  Investor_K написав:Ну шо там Вагнер?

Россияне массово скупают билеты на авиарейсы из рф. Уже не осталось билетов на рейсы из Москвы в Стамбул, Астану и Тбилиси

В Ереван можно долететь за 200 тысяч рублей вместо привычных 10 тысяч

Из страны уже уехал самый богатый член правительства - вице-премьер Денис Мантуров. По данным Flight Radar элита рф на бизнес-джетах дружно начала покидать Москву

:D


ЧВК "Вагнер" массово выпускают зэков из тюрем Ростова, чтобы те вступили в их ряды

Вооруженные люди в камуфляжной форме обезоруживает охрану исправительных колоний Ростова. Они призывают зэков присоединиться к ним и идти вместе на Москву
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 16:23

Вот такой неожиданный сценарий контрнаступу
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а може така мала активність на форумі пов'язана, що з одного боку потрусили офіси Пригожина, а дехто вирішує питання, куди тікати - тому деяким обліковкам не до форуму? :D
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 24 чер, 2023 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 16:27

  Vadim_ написав:Вот такой неожиданный сценарий контрнаступу

Ще б туди (у колони Вагнеру) телепортувати переодягнених пару десятків тисяч з Гвардії Наступу і узяли б Мацкву "без шума и пыли".
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 16:33

  Shaman написав:а може така мала активність на форумі пов'язана, що з одного боку потрусили офіси Пригожина, а дехто вирішує питання, куди тікати - тому деяким обліковкам не до форуму? :D

Стосовно наших форумчан це вилами по воді))
А от наслідки в рашці від шоу пригожина вже є і будуть.
Закривають канали в ВК, які хоч трохи відклонялися від лінії партії; і т.д.
Тобто прискорять переформатування на військові рейки.
На жаль поки орконарід не дуже підтримує пригожина...

Так що за умов його невдачі якісь плюси собі орки візьмуть.
Компенсують хоч якось мінуси.

Мабуть тому Маляр, стримано: не треба розмовлятися, треба бути готовими до різних сценаріїв.
Але будемо сподіватися, що козир цей не дрібний і може зіграє по повній.

Пару днів тому ніхто і уявити не міг, що кухар пуйла отаке може зробити. Нехай там критикувати, сперечатися, волати, але похід на Мацкву, захоплення Штабу в Ростові...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 24 чер, 2023 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 16:36

  Shaman написав:а може така мала активність на форумі пов'язана, що з одного боку потрусили офіси Пригожина, а дехто вирішує питання, куди тікати - тому деяким обліковкам не до форуму? :D

Да тут стільки подій, тільки встигай дивитися :)
Я стільки поп-корну вже не можу їсти
pesikot
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