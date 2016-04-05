Додано: Суб 24 чер, 2023 15:41

Investor_K написав: Ну шо там Вагнер? Ну шо там Вагнер?

Зі стану орків:*Мятеж Пригожина — что дальше?Как я понимаю происходящее, все сейчас ждут, чем закончится «поход пригожинцев на Москву».Для самого Пригожина, это его последний козырный туз (в случае успеха, вне зависимости от того, как он его понимает). Для Москвы, в случае отражения угрозы, отличные стартовые позиции ... для начала диалога с мятежниками (после чего они станут сговорчивее).Ясно, что до того момента пока не станет понятно, успешен ли был поход или нет, никто никаких серьезных переговоров на этом этапе уже вести не будет.А потому ждем. Армейский спецназ (в виду того, что все боеспособные части на фронте) укрепился на мостах главных трасс в Москву по линии р. Ока. В свою очередь, отряды «вагнеров» уже продвигаются по территории Тульской области и до заслонов им осталось пройти примерно километров двести пятьдесят.То есть к вечеру они сойдутся. И от того, что произойдет потом, и будет зависеть многое...*