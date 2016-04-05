|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 24 чер, 2023 16:38
detroytred написав: Shaman написав:
а може така мала активність на форумі пов'язана, що з одного боку потрусили офіси Пригожина, а дехто вирішує питання, куди тікати - тому деяким обліковкам не до форуму?
Стосовно наших форумчан це вилами по воді))
А от наслідки в рашці від шоу пригожина вже є і будуть.
Закривають канали в ВК, які хоч трохи відклонялися від лінії партії; і т.д.
Тобто прискорять переформатування на військові рейки.
На жаль поки орконарід не дуже підтримує пригожина...
Так що за умов його невдачі якісь плюси собі орки візьмуть.
Компенсують хоч якось мінуси.
Мабуть тому Маляр, стримано: не треба розмовлятися, треба бути готовими до різних сценаріїв.
не факт, що й перемога Пригожина для нас добре.
але головний ефект досягнуто - всі зрозуміли, що колос таки глиняний, й не може впоратися навіть з відносно невеличкими силами.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3644
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 447 раз.
- Подякували: 1040 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 24 чер, 2023 16:39
Навіщо тут цей покидьок фейгін?
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1501
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 479 раз.
- Подякували: 555 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 24 чер, 2023 16:41
Вооруженные люди в камуфляжной форме обезоруживает охрану исправительных колоний Ростова. Они призывают зэков присоединиться к ним и идти вместе на Москву
Халодноє лєто 23го
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1501
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 479 раз.
- Подякували: 555 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 24 чер, 2023 16:46
Shaman написав:
але головний ефект досягнуто - всі зрозуміли, що колос таки глиняний, й не може впоратися навіть з відносно невеличкими силами.
Умом роісю не зрозуміти.
Я от прикинув: ну як ота більшовицька влада в 1917 могла встояти, коли там англійці, там японці, там ще + денікін, врангель і т.д.
Якщо чесно, то навпаки -- я побоююсь, що всі посадовці на місцях відчуюють, що крах роісі цілком реальний (а не якесь СВО з Україною десь) і запрацюють на владу.
Але сподіваємось на кращий варіант, що деструктивні сили там піднімуть крила.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26800
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 чер, 2023 16:50
detroytred написав: Shaman написав:
але головний ефект досягнуто - всі зрозуміли, що колос таки глиняний, й не може впоратися навіть з відносно невеличкими силами.
Умом роісю не зрозуміти.
Я от прикинув: ну як ота більшовицька влада в 1917 могла встояти, коли там англійці, там японці, там ще + денікін, врангель і т.д.
Якщо чесно, то навпаки -- я побоююсь, що всі посадовці на місцях відчуюють, що крах роісі цілком реальний (а не якесь СВО з Україною десь)
і запрацюють на владу.
Але сподіваємось на кращий варіант, що деструктивні сили там піднімуть крила.
як тільки вони це відчують, то ось тоді дерибан почнеться по-справжньому...
у більшовицької влади була ідея. можна довго дискутувати про її якість, але вона була - й доволі приваблива для мас
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3644
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 447 раз.
- Подякували: 1040 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 24 чер, 2023 16:51
sergey_sryvkin написав:
Навіщо тут цей покидьок фейгін?
Сам ти покидьок.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4814
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 чер, 2023 16:53
цікаво, вже можна проводити паралелі? - бо у нас 24 лютого напад був набагато потужніший, але влада у Києві залишились - хоча були різні думки з цього приводу - й це теж мало свій психологічний ефект.
а тут судячи з повідомлень ЗМІ драп вже почався, в тому числі й першої особи - хоча лише одна колона.
насправді як воно, невідомо, але й це теж має свій психологічний ефект - як наш ростовський втікач...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3644
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 447 раз.
- Подякували: 1040 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 24 чер, 2023 16:56
detroytred написав: Shaman написав:
але головний ефект досягнуто - всі зрозуміли, що колос таки глиняний, й не може впоратися навіть з відносно невеличкими силами.
Умом роісю не зрозуміти.
Я от прикинув: ну як ота більшовицька влада в 1917 могла встояти, коли там англійці, там японці, там ще + денікін, врангель і т.д.
Якщо чесно, то навпаки -- я побоююсь, що всі посадовці на місцях відчуюють, що крах роісі цілком реальний (а не якесь СВО з Україною десь) і запрацюють на владу.
Але сподіваємось на кращий варіант, що деструктивні сили там піднімуть крила.
Що означає "вистояти"? Була громадянська війна, в якій "одна частина громади" перемогла другу. Які нафіг англійці з японцями?
Це так само як спитати: як це Федерація змогла "вистояти" в США в 1865 році, якщо їй мішала Конфедерація, англійці і інші.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4814
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 чер, 2023 16:57
Shaman написав:
як тільки вони це відчують, то ось тоді дерибан почнеться по-справжньому...
Слушна думка.
І чого цей пригожин якусь ідею не висунув у маси...
Щоб хоч якусь частку до себе привадити.
Хоч - всіх звільню з тюрьми; кожному дам по тонні нафти))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26800
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 чер, 2023 16:58
andrijk777 написав: sergey_sryvkin написав:
Навіщо тут цей покидьок фейгін?
Сам ти покидьок.
Фейгин - покидьок
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8065
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 1237 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|117992
|
|
|6076
|492377
|
|
|1
|5770
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|