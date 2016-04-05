Shaman написав:цікаво, вже можна проводити паралелі? - бо у нас 24 лютого напад був набагато потужніший, але влада у Києві залишились - хоча були різні думки з цього приводу - й це теж мало свій психологічний ефект.
а тут судячи з повідомлень ЗМІ драп вже почався, в тому числі й першої особи - хоча лише одна колона.
насправді як воно, невідомо, але й це теж має свій психологічний ефект - як наш ростовський втікач...
Так "всё идёт по плану" "Отошли на заранее подготовленные позиции"
andrijk777 написав:Що означає "вистояти"? Була громадянська війна, в якій "одна частина громади" перемогла другу. Які нафіг англійці з японцями? Це так само як спитати: як це Федерація змогла "вистояти" в США в 1865 році, якщо їй мішала Конфедерація, англійці і інші.
Невже іноземних інтервенцій в той час не було? Бо забув вже історію. Оту. Але й нова теж наче про інтервенції каже: https://stud.com.ua/83852/istoriya/grom ... iya_rosiyi Мова про вистояла більшовицька влада. В США там наче ж більше територіальний розподіл (який співпав з ідейним).
Це я до того, що влада пуйла може відкотится на схід. І теоретично встояти і повернути все. Ідея в пуйловлади є - руцькомир'я та скрепна роіся. В 17-му навіть лисого поранили й те не допомогло.
Валити рашку можливо ідеями. Що Захід може їм запропонувати? На свободу, демократію, європейські цінності вони після 1991 року не клюють. Бо орки... Чим можна звалити орків???
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 24 чер, 2023 17:17, всього редагувалось 4 разів.
Hotab написав:На текущий момент весь профит из ситуации - это сбитые три вертушки (2 постановщика помех и один ударный) и десяток-другой личного состава. Маловато. Надо хорошая бойня. Лучше на въезде в Москву.
Имхо на ситуацию на фронте существенно не повлияет, он не посыплется от этого.
В дальнесрочной перспективе силовой или несиловой приход к власти Пригожина(а вдруг?) для Украины скорее благо, чем зло. (ИМХО, конечно) Этого интересуют деньги, а не земли. А деньги он сейчас берет из Африки. В Украине только расходы.
sergey_sryvkin написав:Навіщо тут цей покидьок фейгін?
Сам ти покидьок.
Фейгин - покидьок
І шо? Це відео - туфта. Так звинувачення не будуються. В чому конкретно його звинувачують я так і не зрозумів. Відео, побудовані в "пропагандиському стилі", я вже дуже давно не дивлюсь і не сприймаю їх серйозно. Просто туфта.
Фейгін говорить толкові речі. Правда говорить дуже багато, тому дивлюсь його не часто, тим більше Аристовича я не долюблюю. І головне - прогнози він дає непогані, частенько попадає в точку, не раз замічав. А саме по прогнозах я оцінюю такого роду експертів-блогерів. Саме тому я і не дивлюсь жодного українського експерта-блогера. Наприклад прогнози того самого Жданова 90% невірні.
andrijk777 написав: Фейгін говорить толкові речі. Правда говорить дуже багато, тому дивлюсь його не часто, тим більше Аристовича я не долюблюю. І головне - прогнози він дає непогані, частенько попадає в точку, не раз замічав. А саме по прогнозах я оцінюю такого роду експертів-блогерів. Саме тому я і не дивлюсь жодного українського експерта-блогера. Наприклад прогнози того самого Жданова 90% невірні.
1) Кому и кобыла - невеста
2) Жданов, такой же украинский эксперт, как Фейгин - либерал
3)
Саме тому я і не дивлюсь жодного українського експерта-блогера
Українською пишешь, але жодного українського єксперта не дивишься А тягнешь сюда Фейгіних, які розмовлять россійською