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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 43954396439743984399>
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:01

  Shaman написав:цікаво, вже можна проводити паралелі? - бо у нас 24 лютого напад був набагато потужніший, але влада у Києві залишились - хоча були різні думки з цього приводу - й це теж мало свій психологічний ефект.

а тут судячи з повідомлень ЗМІ драп вже почався, в тому числі й першої особи - хоча лише одна колона.

насправді як воно, невідомо, але й це теж має свій психологічний ефект - як наш ростовський втікач...


Так "всё идёт по плану"
"Отошли на заранее подготовленные позиции"
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:02

  andrijk777 написав:Що означає "вистояти"? Була громадянська війна, в якій "одна частина громади" перемогла другу. Які нафіг англійці з японцями?
Це так само як спитати: як це Федерація змогла "вистояти" в США в 1865 році, якщо їй мішала Конфедерація, англійці і інші. :D

Невже іноземних інтервенцій в той час не було?
Бо забув вже історію. Оту.
Але й нова теж наче про інтервенції каже:
https://stud.com.ua/83852/istoriya/grom ... iya_rosiyi
Мова про вистояла більшовицька влада.
В США там наче ж більше територіальний розподіл (який співпав з ідейним).

Це я до того, що влада пуйла може відкотится на схід. І теоретично встояти і повернути все.
Ідея в пуйловлади є - руцькомир'я та скрепна роіся.
В 17-му навіть лисого поранили й те не допомогло.

Валити рашку можливо ідеями.
Що Захід може їм запропонувати?
На свободу, демократію, європейські цінності вони після 1991 року не клюють.
Бо орки...
Чим можна звалити орків???
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 24 чер, 2023 17:17, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как думаете, фронт рухнет в ближайшие дни? Может какие части снимут с фронта и будет прорыв, может логистика будет нарушена и сами побегут.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:04

  Витаха написав:Как думаете, фронт рухнет в ближайшие дни? Может какие части снимут с фронта и будет прорыв, может логистика будет нарушена и сами побегут.

Я думаю, что выводы делать рано, будем посмотреть
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:12

  Investor_K написав:Хто стоїть за Пригожиним?

Уткін
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:16

  Hotab написав:На текущий момент весь профит из ситуации - это сбитые три вертушки (2 постановщика помех и один ударный) и десяток-другой личного состава. Маловато. Надо хорошая бойня. Лучше на въезде в Москву.
Зображення

Имхо на ситуацию на фронте существенно не повлияет, он не посыплется от этого.

В дальнесрочной перспективе силовой или несиловой приход к власти Пригожина(а вдруг?) для Украины скорее благо, чем зло. (ИМХО, конечно) Этого интересуют деньги, а не земли. А деньги он сейчас берет из Африки. В Украине только расходы.

"Х@рошій руzкій" :mrgreen:
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:24

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:
  sergey_sryvkin написав:Навіщо тут цей покидьок фейгін?

Сам ти покидьок.

Фейгин - покидьок


І шо? Це відео - туфта. Так звинувачення не будуються. В чому конкретно його звинувачують я так і не зрозумів.
Відео, побудовані в "пропагандиському стилі", я вже дуже давно не дивлюсь і не сприймаю їх серйозно. Просто туфта.

Фейгін говорить толкові речі. Правда говорить дуже багато, тому дивлюсь його не часто, тим більше Аристовича я не долюблюю.
І головне - прогнози він дає непогані, частенько попадає в точку, не раз замічав. А саме по прогнозах я оцінюю такого роду експертів-блогерів. Саме тому я і не дивлюсь жодного українського експерта-блогера. Наприклад прогнози того самого Жданова 90% невірні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:30

pesikot
https://www.youtube.com/watch?v=F7jcV7Dp_xM
З 17 хвилини є чіткий прогноз: якщо Вагнер попробує взяти Москву, то опору не буде. Не знайдеться військ які зможуть захистити Москву від Вагнера.

Дуже сміливий прогноз! Багато хто з цим не згідний. Ось подивимось чи він виявиться правий.
Я підтримую його прогноз. Ви - так/ні?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:34

  Витаха написав:Как думаете, фронт рухнет в ближайшие дни? Может какие части снимут с фронта и будет прорыв, может логистика будет нарушена и сами побегут.


Если с фронта ушли 25 тыс. вагнеров, то и это серьезно. Это 5 - 6 бригад.
Неясно только где они стояли. Логистика нарушится. С управлением вопрос.

А снимать части не совсем понятно как.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:34

  andrijk777 написав:
Фейгін говорить толкові речі. Правда говорить дуже багато, тому дивлюсь його не часто, тим більше Аристовича я не долюблюю.
І головне - прогнози він дає непогані, частенько попадає в точку, не раз замічав. А саме по прогнозах я оцінюю такого роду експертів-блогерів. Саме тому я і не дивлюсь жодного українського експерта-блогера. Наприклад прогнози того самого Жданова 90% невірні.

1) Кому и кобыла - невеста

2) Жданов, такой же украинский эксперт, как Фейгин - либерал

3)
Саме тому я і не дивлюсь жодного українського експерта-блогера

Українською пишешь, але жодного українського єксперта не дивишься
А тягнешь сюда Фейгіних, які розмовлять россійською

Таке собі паливо

Почни дивитись Портнікова, Світана, Чекалкіна
pesikot
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  #<1 ... 43954396439743984399>
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