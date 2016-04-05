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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4396439743984399>
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:36

  andrijk777 написав:pesikot
https://www.youtube.com/watch?v=F7jcV7Dp_xM
З 17 хвилини є чіткий прогноз: якщо Вагнер попробує взяти Москву, то опору не буде. Не знайдеться військ які зможуть захистити Москву від Вагнера.

Дуже сміливий прогноз! Багато хто з цим не згідний. Ось подивимось чи він виявиться правий.
Я підтримую його прогноз. Ви - так/ні?

Я спостерігаю, а ти россійську ліберду сюди тягнешь

Викинь каку з рота
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:38

Вагнер" готується захопити склади з ядерною зброєю в Борісоглєбську, — "Атеш"
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:38

  andrijk777 написав:pesikot
https://www.youtube.com/watch?v=F7jcV7Dp_xM
З 17 хвилини є чіткий прогноз: якщо Вагнер попробує взяти Москву, то опору не буде. Не знайдеться військ які зможуть захистити Москву від Вагнера.

Дуже сміливий прогноз! Багато хто з цим не згідний. Ось подивимось чи він виявиться правий.
Я підтримую його прогноз. Ви - так/ні?

класичний чорний лебідь. але виникає він тоді, коли насправді щось занадто слабке, хоч й здається сильним.

дуже важливо нахабність та швидкість. вигорить чи ні - не беруся прогнозувати. якщо хтось виступить в підтримку - це теж маркер.

й це оборотна сторона диктатури - коли починається такі проблеми - всі у владі стають осторонь та дивляться, чим закінчиться. щось ніхто навіть не намагався чинити спротив, хоча вже декілька областей пройшли - де їх всі ОМОНи, СОБРи, Росгвардія??? - а їх у кожній області чимало
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:40

  Investor_K написав:Ну шо там Вагнер?

Хотаб каже, що "хароші руzкі", всі кивають головами: так-так-так
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:43

  detroytred написав:
  Shaman написав:як тільки вони це відчують, то ось тоді дерибан почнеться по-справжньому...

Слушна думка.

І чого цей пригожин якусь ідею не висунув у маси...
Щоб хоч якусь частку до себе привадити.
Хоч - всіх звільню з тюрьми; кожному дам по тонні нафти))

як це не висунув?
корупціонерів - на мороз. дуже приваблива ідея...

й ще почув - "рубльовка - чекай нас". 17 рік все ближче
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 24 чер, 2023 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пригожин із найманцями так званої ПВК «Вагнер» уже в місті Барабаново Московської області. Канали в телеграм повідомляють, що з Барабаново до Москви 2 години шляху.

нахабність та натиск - чекає цікава нічка
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 24 чер, 2023 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:46

  andrijk777 написав:pesikot
https://www.youtube.com/watch?v=F7jcV7Dp_xM
З 17 хвилини є чіткий прогноз: якщо Вагнер попробує взяти Москву, то опору не буде. Не знайдеться військ які зможуть захистити Москву від Вагнера.
Ось подивимось чи він виявиться правий.
Я підтримую його прогноз. Ви - так/ні?

Дізнаємось вже за пару годин. Пишуть, що вагнери увійшли до московської області через місто Барабанове (траса М-4).
Не розумію, чому, наприклад, по ним не вдарять з літаків Ту, які бомблять Україну?
До речі, є повідомлення, що штурмові групи "вагнер" рухаються у напрямку селища Березівка (на південь від авіабази Енгельс-2), де розташований ядерний арсенал "Саратов-63".
fler
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:46

  Витаха написав:Как думаете, фронт рухнет в ближайшие дни? Может какие части снимут с фронта и будет прорыв, может логистика будет нарушена и сами побегут.

Взагалі то є, на такі випадки є росгвардія і кадирівці.
Інше питання, поки там двіжняк і хаос, чим займається ЗСУ?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:48

  Shaman написав:
Пригожин із найманцями так званої ПВК «Вагнер» уже в місті Барабаново Московської області. Канали в телеграм повідомляють, що з Барабаново до Москви 2 години шляху.

нахабність та натиск - чекає цікава нічка

Москва за три дня ? ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:53

  pesikot написав:
  Shaman написав:
Пригожин із найманцями так званої ПВК «Вагнер» уже в місті Барабаново Московської області. Канали в телеграм повідомляють, що з Барабаново до Москви 2 години шляху.

нахабність та натиск - чекає цікава нічка

Москва за три дня ? ...

це буде настільки феєрично, що навіть не знаю...

спостерігаємо 8)
Shaman
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  #<1 ... 4396439743984399>
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