RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4396439743984399>
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:36

  andrijk777 написав:pesikot
https://www.youtube.com/watch?v=F7jcV7Dp_xM
З 17 хвилини є чіткий прогноз: якщо Вагнер попробує взяти Москву, то опору не буде. Не знайдеться військ які зможуть захистити Москву від Вагнера.

Дуже сміливий прогноз! Багато хто з цим не згідний. Ось подивимось чи він виявиться правий.
Я підтримую його прогноз. Ви - так/ні?

Я спостерігаю, а ти россійську ліберду сюди тягнешь

Викинь каку з рота
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8065
З нами з: 31.08.09
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:38

Вагнер" готується захопити склади з ядерною зброєю в Борісоглєбську, — "Атеш"
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5801
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6619 раз.
Подякували: 2999 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:38

  andrijk777 написав:pesikot
https://www.youtube.com/watch?v=F7jcV7Dp_xM
З 17 хвилини є чіткий прогноз: якщо Вагнер попробує взяти Москву, то опору не буде. Не знайдеться військ які зможуть захистити Москву від Вагнера.

Дуже сміливий прогноз! Багато хто з цим не згідний. Ось подивимось чи він виявиться правий.
Я підтримую його прогноз. Ви - так/ні?

класичний чорний лебідь. але виникає він тоді, коли насправді щось занадто слабке, хоч й здається сильним.

дуже важливо нахабність та швидкість. вигорить чи ні - не беруся прогнозувати. якщо хтось виступить в підтримку - це теж маркер.

й це оборотна сторона диктатури - коли починається такі проблеми - всі у владі стають осторонь та дивляться, чим закінчиться. щось ніхто навіть не намагався чинити спротив, хоча вже декілька областей пройшли - де їх всі ОМОНи, СОБРи, Росгвардія??? - а їх у кожній області чимало
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3644
З нами з: 29.09.19
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:40

  Investor_K написав:Ну шо там Вагнер?

Хотаб каже, що "хароші руzкі", всі кивають головами: так-так-так
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31695
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1507 раз.
Подякували: 2659 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:43

  detroytred написав:
  Shaman написав:як тільки вони це відчують, то ось тоді дерибан почнеться по-справжньому...

Слушна думка.

І чого цей пригожин якусь ідею не висунув у маси...
Щоб хоч якусь частку до себе привадити.
Хоч - всіх звільню з тюрьми; кожному дам по тонні нафти))

як це не висунув?
корупціонерів - на мороз. дуже приваблива ідея...

й ще почув - "рубльовка - чекай нас". 17 рік все ближче
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 24 чер, 2023 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3644
З нами з: 29.09.19
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пригожин із найманцями так званої ПВК «Вагнер» уже в місті Барабаново Московської області. Канали в телеграм повідомляють, що з Барабаново до Москви 2 години шляху.

нахабність та натиск - чекає цікава нічка
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 24 чер, 2023 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3644
З нами з: 29.09.19
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:46

  andrijk777 написав:pesikot
https://www.youtube.com/watch?v=F7jcV7Dp_xM
З 17 хвилини є чіткий прогноз: якщо Вагнер попробує взяти Москву, то опору не буде. Не знайдеться військ які зможуть захистити Москву від Вагнера.
Ось подивимось чи він виявиться правий.
Я підтримую його прогноз. Ви - так/ні?

Дізнаємось вже за пару годин. Пишуть, що вагнери увійшли до московської області через місто Барабанове (траса М-4).
Не розумію, чому, наприклад, по ним не вдарять з літаків Ту, які бомблять Україну?
До речі, є повідомлення, що штурмові групи "вагнер" рухаються у напрямку селища Березівка (на південь від авіабази Енгельс-2), де розташований ядерний арсенал "Саратов-63".
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3912
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:46

  Витаха написав:Как думаете, фронт рухнет в ближайшие дни? Может какие части снимут с фронта и будет прорыв, может логистика будет нарушена и сами побегут.

Взагалі то є, на такі випадки є росгвардія і кадирівці.
Інше питання, поки там двіжняк і хаос, чим займається ЗСУ?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31695
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1507 раз.
Подякували: 2659 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:48

  Shaman написав:
Пригожин із найманцями так званої ПВК «Вагнер» уже в місті Барабаново Московської області. Канали в телеграм повідомляють, що з Барабаново до Москви 2 години шляху.

нахабність та натиск - чекає цікава нічка

Москва за три дня ? ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8065
З нами з: 31.08.09
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:53

  pesikot написав:
  Shaman написав:
Пригожин із найманцями так званої ПВК «Вагнер» уже в місті Барабаново Московської області. Канали в телеграм повідомляють, що з Барабаново до Москви 2 години шляху.

нахабність та натиск - чекає цікава нічка

Москва за три дня ? ...

це буде настільки феєрично, що навіть не знаю...

спостерігаємо 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3644
З нами з: 29.09.19
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 4396439743984399>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, pesikot і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117993
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492377
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5770
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8512)
24.06.2023 18:03
Ринок ОВДП (4788)
24.06.2023 17:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.