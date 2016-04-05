andrijk777 написав:pesikot https://www.youtube.com/watch?v=F7jcV7Dp_xM З 17 хвилини є чіткий прогноз: якщо Вагнер попробує взяти Москву, то опору не буде. Не знайдеться військ які зможуть захистити Москву від Вагнера.
Дуже сміливий прогноз! Багато хто з цим не згідний. Ось подивимось чи він виявиться правий. Я підтримую його прогноз. Ви - так/ні?
Я спостерігаю, а ти россійську ліберду сюди тягнешь
andrijk777 написав:pesikot https://www.youtube.com/watch?v=F7jcV7Dp_xM З 17 хвилини є чіткий прогноз: якщо Вагнер попробує взяти Москву, то опору не буде. Не знайдеться військ які зможуть захистити Москву від Вагнера.
Дуже сміливий прогноз! Багато хто з цим не згідний. Ось подивимось чи він виявиться правий. Я підтримую його прогноз. Ви - так/ні?
класичний чорний лебідь. але виникає він тоді, коли насправді щось занадто слабке, хоч й здається сильним.
дуже важливо нахабність та швидкість. вигорить чи ні - не беруся прогнозувати. якщо хтось виступить в підтримку - це теж маркер.
й це оборотна сторона диктатури - коли починається такі проблеми - всі у владі стають осторонь та дивляться, чим закінчиться. щось ніхто навіть не намагався чинити спротив, хоча вже декілька областей пройшли - де їх всі ОМОНи, СОБРи, Росгвардія??? - а їх у кожній області чимало
andrijk777 написав:pesikot https://www.youtube.com/watch?v=F7jcV7Dp_xM З 17 хвилини є чіткий прогноз: якщо Вагнер попробує взяти Москву, то опору не буде. Не знайдеться військ які зможуть захистити Москву від Вагнера. Ось подивимось чи він виявиться правий. Я підтримую його прогноз. Ви - так/ні?
Дізнаємось вже за пару годин. Пишуть, що вагнери увійшли до московської області через місто Барабанове (траса М-4). Не розумію, чому, наприклад, по ним не вдарять з літаків Ту, які бомблять Україну? До речі, є повідомлення, що штурмові групи "вагнер" рухаються у напрямку селища Березівка (на південь від авіабази Енгельс-2), де розташований ядерний арсенал "Саратов-63".