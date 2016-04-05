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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 чер, 2023 17:58
pesikot написав:
1)
andrijk777 написав:Фейгін
говорить толкові речі. Правда говорить дуже багато, тому дивлюсь його не часто, тим більше Аристовича я не долюблюю.
І головне - прогнози він дає непогані, частенько попадає в точку
, не раз замічав. А саме по прогнозах я оцінюю такого роду експертів-блогерів. Саме тому я і не дивлюсь жодного українського експерта-блогера. Наприклад прогнози того самого Жданова 90% невірні
.
Кому и кобыла - невеста2)
Жданов, такой же украинский эксперт, как Фейгин - либерал3)
Саме тому я і не дивлюсь жодного українського експерта-блогера
Українською пишешь, але жодного українського єксперта не дивишься
А тягнешь сюда Фейгіних, які розмовлять россійською
Таке собі паливо
Почни дивитись Портнікова, Світана, Чекалкіна
це цікаве відео з Фейгіним як на мене
а що про Бабченко?
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Додано: Суб 24 чер, 2023 17:58
Shaman написав: pesikot написав: Shaman написав:
нахабність та натиск - чекає цікава нічка
Москва за три дня ? ...
це буде настільки феєрично, що навіть не знаю...
спостерігаємо
От я теж кажу, що спостерігаємо
Висновків не робимо. Поки що
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Додано: Суб 24 чер, 2023 18:00
pesikot написав:
Українською пишешь, але жодного українського єксперта не дивишься
А тягнешь сюда Фейгіних, які розмовлять россійською
Саме так.
А ти для чого їх дивишся? В кожного різні цілі.
Я дивлюсь для 2 речей:
а)факти;
б)прогнози;
Аналітики мені не потрібно, я сам собі аналітик.
Портніков не дає ні фактів ні прогнозів(дуже рідно). Він аналітик.
Двох інших я не знаю.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 18:06
andrijk777 написав: pesikot написав:
Українською пишешь, але жодного українського єксперта не дивишься
А тягнешь сюда Фейгіних, які розмовлять россійською
Саме так.
А ти для чого їх дивишся? В кожного різні цілі.
Я дивлюсь для 2 речей:
а)факти;
б)прогнози;
Аналітики мені не потрібно, я сам собі аналітик.
Портніков не дає ні фактів ні прогнозів(дуже рідно). Він аналітик.
Двох інших я не знаю.
Звідки ти можешь знати, про що каже Портніков, якщо ти "жодного українського єксперта не дивишься" ?
Знову паливо
Проходи мимо, ти - нікчема
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 24 чер, 2023 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 18:08
flyman написав: Витаха написав:
Как думаете, фронт рухнет в ближайшие дни? Может какие части снимут с фронта и будет прорыв, может логистика будет нарушена и сами побегут.
Взагалі то є, на такі випадки є росгвардія і кадирівці.
Інше питання, поки там двіжняк і хаос, чим займається ЗСУ?
...выдвигается...
т-с-с-с-с...
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Додано: Суб 24 чер, 2023 18:09
Shaman написав:
це цікаве відео з Фейгіним як на мене
а що про Бабченко?
Бабченко - дед Ванга
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Додано: Суб 24 чер, 2023 18:10
Витаха написав:
Как думаете, фронт рухнет в ближайшие дни? Может какие части снимут с фронта и будет прорыв, может логистика будет нарушена и сами побегут.
планируется что рухнет
но - тем-то и опасна неопределенность что все неопределенно
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Додано: Суб 24 чер, 2023 18:15
cohan написав: flyman написав: Витаха написав:
Как думаете, фронт рухнет в ближайшие дни? Может какие части снимут с фронта и будет прорыв, может логистика будет нарушена и сами побегут.
Взагалі то є, на такі випадки є росгвардія і кадирівці.
Інше питання, поки там двіжняк і хаос, чим займається ЗСУ?
...выдвигается...
т-с-с-с-с...
куди? РБ, Валуйки, Курчатов ...?
якщо зараз не скористуватися хаосом, може знайтися і тут свій буйний із сотнею вірних орлів
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Додано: Суб 24 чер, 2023 18:36
pesikot написав:
Звідки ти можешь знати, про що каже Портніков, якщо ти "жодного українського єксперта не дивишься" ?
Знову паливо
Проходи мимо, ти - нікчема
"Не дивлюсь" означає що не дивлюсь регулярно. Дурне ти.
Тупо придираєш до слів, а по суті(за війну) з тобою поговорити немає про що. Йди погуляй.
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Bukka
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