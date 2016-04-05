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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4397439843994400>
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:58

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:
Фейгін говорить толкові речі. Правда говорить дуже багато, тому дивлюсь його не часто, тим більше Аристовича я не долюблюю.
І головне - прогнози він дає непогані, частенько попадає в точку, не раз замічав. А саме по прогнозах я оцінюю такого роду експертів-блогерів. Саме тому я і не дивлюсь жодного українського експерта-блогера. Наприклад прогнози того самого Жданова 90% невірні.

1) Кому и кобыла - невеста

2) Жданов, такой же украинский эксперт, как Фейгин - либерал

3)
Саме тому я і не дивлюсь жодного українського експерта-блогера

Українською пишешь, але жодного українського єксперта не дивишься
А тягнешь сюда Фейгіних, які розмовлять россійською

Таке собі паливо

Почни дивитись Портнікова, Світана, Чекалкіна

це цікаве відео з Фейгіним як на мене

а що про Бабченко? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:58

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  Shaman написав:нахабність та натиск - чекає цікава нічка

Москва за три дня ? ...

це буде настільки феєрично, що навіть не знаю...

спостерігаємо 8)

От я теж кажу, що спостерігаємо :)
Висновків не робимо. Поки що
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:00

  pesikot написав:Українською пишешь, але жодного українського єксперта не дивишься
А тягнешь сюда Фейгіних, які розмовлять россійською

Саме так.
А ти для чого їх дивишся? В кожного різні цілі.
Я дивлюсь для 2 речей:
а)факти;
б)прогнози;
Аналітики мені не потрібно, я сам собі аналітик.
Портніков не дає ні фактів ні прогнозів(дуже рідно). Він аналітик.
Двох інших я не знаю.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:06

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Українською пишешь, але жодного українського єксперта не дивишься
А тягнешь сюда Фейгіних, які розмовлять россійською

Саме так.
А ти для чого їх дивишся? В кожного різні цілі.
Я дивлюсь для 2 речей:
а)факти;
б)прогнози;
Аналітики мені не потрібно, я сам собі аналітик.
Портніков не дає ні фактів ні прогнозів(дуже рідно). Він аналітик.
Двох інших я не знаю.

Звідки ти можешь знати, про що каже Портніков, якщо ти "жодного українського єксперта не дивишься" ?

Знову паливо

Проходи мимо, ти - нікчема
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 24 чер, 2023 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:08

  flyman написав:
  Витаха написав:Как думаете, фронт рухнет в ближайшие дни? Может какие части снимут с фронта и будет прорыв, может логистика будет нарушена и сами побегут.

Взагалі то є, на такі випадки є росгвардія і кадирівці.
Інше питання, поки там двіжняк і хаос, чим займається ЗСУ?


...выдвигается...
т-с-с-с-с...
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:09

  Shaman написав:це цікаве відео з Фейгіним як на мене

а що про Бабченко? :D

Бабченко - дед Ванга :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:09

  Shaman написав:де їх всі ОМОНи, СОБРи, Росгвардія???

в доле
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:10

  Витаха написав:Как думаете, фронт рухнет в ближайшие дни? Может какие части снимут с фронта и будет прорыв, может логистика будет нарушена и сами побегут.

планируется что рухнет
но - тем-то и опасна неопределенность что все неопределенно
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:15

  cohan написав:
  flyman написав:
  Витаха написав:Как думаете, фронт рухнет в ближайшие дни? Может какие части снимут с фронта и будет прорыв, может логистика будет нарушена и сами побегут.

Взагалі то є, на такі випадки є росгвардія і кадирівці.
Інше питання, поки там двіжняк і хаос, чим займається ЗСУ?


...выдвигается...
т-с-с-с-с...

куди? РБ, Валуйки, Курчатов ...?

якщо зараз не скористуватися хаосом, може знайтися і тут свій буйний із сотнею вірних орлів
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:36

  pesikot написав:Звідки ти можешь знати, про що каже Портніков, якщо ти "жодного українського єксперта не дивишься" ?

Знову паливо

Проходи мимо, ти - нікчема

"Не дивлюсь" означає що не дивлюсь регулярно. Дурне ти.
Тупо придираєш до слів, а по суті(за війну) з тобою поговорити немає про що. Йди погуляй.
andrijk777
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  #<1 ... 4397439843994400>
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