Витаха написав:Как думаете, фронт рухнет в ближайшие дни? Может какие части снимут с фронта и будет прорыв, может логистика будет нарушена и сами побегут.
Если с фронта ушли 25 тыс. вагнеров, то и это серьезно. Это 5 - 6 бригад. Неясно только где они стояли. Логистика нарушится. С управлением вопрос.
А снимать части не совсем понятно как.
Вони не стояли на лінії зіткнення. Була ротація на оркорегулярармію. Якщо й залишилися, то тільки окремі підрозділи.
Похід почався не під час знаходження на фронті. Що теж дає підстави для ймовірності спектаклю. Нехай і невеличкі.
З.и. Песікот Ти вгадав. Призова гра - відчепись, бо вкотре пояснювати тобі, коли і чому я реагую, мені вже ліньки. Моя тобі порада -- веди обговорення предмету, про який мова, а не переходь на опонента. Почав про Фейгіна, то й сприймай, що хтось вважає інакше. Заперечуй про Фейгіна. Подивись: Андрій777 пояснював про себе. То й тобі треба про себе (що хоч!!!), але ти перейшов на нього.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 24 чер, 2023 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала спробу військового заколоту в Росії неминучою деградацією російської держави, але закликала не радіти передчасно, а "ставитись обережно і готуватись до будь-яких сценаріїв".
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала спробу військового заколоту в Росії неминучою деградацією російської держави, але закликала не радіти передчасно, а "ставитись обережно і готуватись до будь-яких сценаріїв".
А якщо це спектакль, щоб вимусити наших ломанутися раніше, ніж планували?
Це взагалі може бути операція по виявленню всіх, хто проти пуйловлади або коливається. Зараз в них по суті тестування всіх посадовців вищого рангу. А може й не тільки вищого. Кризис-тест, вірність-тест, стійкість-тест. Поки урон невелик, щоб бути впевненим, що не шоу.
Навіть можна припустити, що таким чином шойгу з герасимовим пуйло намагається зняти.
А якщо це спектакль, щоб вимусити наших ломанутися раніше, ніж планували?
Це взагалі може бути операція по виявленню всіх, хто проти пуйловлади або коливається. Зараз в них по суті тестування всіх посадовців вищого рангу. А може й не тільки вищого. Кризис-тест, вірність-тест, стійкість-тест. Поки урон невелик, щоб бути впевненим, що не шоу.
Навіть можна припустити, що таким чином шойгу з герасимовим пуйло намагається зняти.
для тебе спектакль, проїхали, для 73% їм все спектаклі і па пріколу. Око Саурона (Суровікіна) зараз дивиться в іншу сторону, чи тобі переказати сюжет ?