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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4398439944004401>
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:40

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Звідки ти можешь знати, про що каже Портніков, якщо ти "жодного українського єксперта не дивишься" ?

Знову паливо

Проходи мимо, ти - нікчема

"Не дивлюсь" означає що не дивлюсь регулярно. Дурне ти.
Тупо придираєш до слів, а по суті(за війну) з тобою поговорити немає про що.

Дійсно, з такою нікчемою, як ти, і поговорити ні про що

Ти - брехливе
"Не дивлюсь" означає що не дивлюсь регулярно

Тобто дивлюсь, але не регулярно, тобто не дивлюсь жодного

Л - Логіка

detroytred, твой выход
Но я знаю твой ответ :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:04

  vt313 написав:
  Витаха написав:Как думаете, фронт рухнет в ближайшие дни? Может какие части снимут с фронта и будет прорыв, может логистика будет нарушена и сами побегут.


Если с фронта ушли 25 тыс. вагнеров, то и это серьезно. Это 5 - 6 бригад.
Неясно только где они стояли. Логистика нарушится. С управлением вопрос.

А снимать части не совсем понятно как.

Вони не стояли на лінії зіткнення. Була ротація на оркорегулярармію.
Якщо й залишилися, то тільки окремі підрозділи.

Похід почався не під час знаходження на фронті. Що теж дає підстави для ймовірності спектаклю. Нехай і невеличкі.

З.и. Песікот
Ти вгадав.
Призова гра - відчепись, бо вкотре пояснювати тобі, коли і чому я реагую, мені вже ліньки.
Моя тобі порада -- веди обговорення предмету, про який мова, а не переходь на опонента. Почав про Фейгіна, то й сприймай, що хтось вважає інакше. Заперечуй про Фейгіна.
Подивись: Андрій777 пояснював про себе. То й тобі треба про себе (що хоч!!!), але ти перейшов на нього.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 24 чер, 2023 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Маляр про заколот в Росії: Краще ставитися обережно і готуватися до будь-яких сценаріїв
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала спробу військового заколоту в Росії неминучою деградацією російської держави, але закликала не радіти передчасно, а "ставитись обережно і готуватись до будь-яких сценаріїв".

Я теж так думаю, та й писав раніше про це

Чекаємо, спостерігаємо.
ЗСУ роблять висновки
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:09

  pesikot написав:Маляр про заколот в Росії: Краще ставитися обережно і готуватися до будь-яких сценаріїв
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала спробу військового заколоту в Росії неминучою деградацією російської держави, але закликала не радіти передчасно, а "ставитись обережно і готуватись до будь-яких сценаріїв".

Я теж так думаю, та й писав раніше про це

Чекаємо, спостерігаємо.
ЗСУ роблять висновки

жують соплі поки там хаос?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:17

"спецнеаз кадырова" на въезде в ростов
первые разведчики арестованы в городе вагнеровцами
очень надеюсь на крутой замес!!!
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:20

  andrijk777 написав:
  sergey_sryvkin написав:Навіщо тут цей покидьок фейгін?

Сам ти покидьок.

Прощавайте
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:23

flyman Стесняюсь спросить вы член ставки? Или просто первое?
88998899aleks
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:23

  flyman написав: поки там хаос?

Є ознаки втрати керованості військами?
В студію.

А якщо це спектакль, щоб вимусити наших ломанутися раніше, ніж планували?

Це взагалі може бути операція по виявленню всіх, хто проти пуйловлади або коливається.
Зараз в них по суті тестування всіх посадовців вищого рангу. А може й не тільки вищого.
Кризис-тест, вірність-тест, стійкість-тест.
Поки урон невелик, щоб бути впевненим, що не шоу.

Навіть можна припустити, що таким чином шойгу з герасимовим пуйло намагається зняти.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:24

  88998899aleks написав:flyman Стесняюсь спросить вы член ставки? Или просто первое?

коли в нас була смута, то відтяпали Крим і Донбас,
а твоя учотка, бачу, переживає за ворогів України
Востаннє редагувалось flyman в Суб 24 чер, 2023 19:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:26

  detroytred написав:
  flyman написав: поки там хаос?

Є ознаки втрати керованості військами?
В студію.

А якщо це спектакль, щоб вимусити наших ломанутися раніше, ніж планували?

Це взагалі може бути операція по виявленню всіх, хто проти пуйловлади або коливається.
Зараз в них по суті тестування всіх посадовців вищого рангу. А може й не тільки вищого.
Кризис-тест, вірність-тест, стійкість-тест.
Поки урон невелик, щоб бути впевненим, що не шоу.

Навіть можна припустити, що таким чином шойгу з герасимовим пуйло намагається зняти.

для тебе спектакль, проїхали, для 73% їм все спектаклі і па пріколу.
Око Саурона (Суровікіна) зараз дивиться в іншу сторону, чи тобі переказати сюжет ?


мамалига
flyman
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  #<1 ... 4398439944004401>
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