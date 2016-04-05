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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 439944004401440244034404>
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:32

  flyman написав:]
для тебе спектакль, проїхали, для 73% їм все спектаклі і па пріколу.
Око Саурона (Суровікіна) зараз дивиться в іншу сторону, чи тобі переказати сюжет ?

Гірший варіант завжди треба враховувати. Бо краще не програти, ніж потягтись за ризикованим виграшем і втратити.

Знав би я точно куди те око дивиться, то від цього б і танцював.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:35

  detroytred написав:
  flyman написав:]
для тебе спектакль, проїхали, для 73% їм все спектаклі і па пріколу.
Око Саурона (Суровікіна) зараз дивиться в іншу сторону, чи тобі переказати сюжет ?

Гірший варіант завжди треба враховувати. Бо краще не програти, ніж потягтись за ризикованим виграшем і втратити.

Знав би я точно куди те око дивиться, то від цього б і танцював.

я тебе почув,
за яйцем Кощея, а за чим в такий момент ще?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 24 чер, 2023 19:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я так подумав, що на моменті в педерації може впасти фінансова система.
Ростовська область - 4,2 млн орків
Воронезька область - 2,3 млн орків
Ліпецька область - 1,1 млн орків
Білгородська - 1,5 млн орків
Курська область - 1 млн орків
Тульська область - 1,5 млн орків
москва - 13,1 млн орків
московська область - 8,6 млн
Ітого 33,3 мільйони. Це десь 23% населення росії, причому не найбіднішого.
+ в Криму треш коїться. За пройобаний туристичний сезон - промовчу.
Потоки біженців гарантовані. Причому це регіони і так заповнені біженцями з Донбасу.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:48

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:Інше питання, поки там двіжняк і хаос, чим займається ЗСУ?

Занимаемся наращиванием фортификационных сооружений, углубляем, удлиняем окопы, ставим дополнительные минно-взрывные и невзрывные сооружения.
Есть верховное командование, наверное, есть какие-то задумки Но пока так.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:50

це не заколот

  freeze написав:
flyman написав:Інше питання, поки там двіжняк і хаос, чим займається ЗСУ?

Занимаемся наращиванием фортификационных сооружений, углубляем, удлиняем окопы, ставим дополнительные минно-взрывные и невзрывные сооружения.
Есть верховное командование, наверное, есть какие-то задумки Но пока так.

тобто не користуєтеся моментом
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:56

Світ глибоко стурбований )))

Президент США Джо Байден провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і президентом Франції Еммануелем Макроном. "Лідери обговорили ситуацію в Росії. Вони також підтвердили свою непохитну підтримку України", – йдеться у повідомленні.
Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, коментуючи події в Росії, наголосив на важливості не допустити потрапляння ядерної зброї до чужих рук.
Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.
:mrgreen:
Вишня на торті: Уганда заявила про готовність відправити понад тисячу своїх військових до рф на допомогу пу.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Інше питання, поки там двіжняк і хаос, чим займається ЗСУ?

Реалити-шоу в прямом эфире никто не обещал.
Если получится что-то интересное, узнаем, как обычно, через неделю-другую.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:58

  fler написав:Президент США Джо Байден провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і президентом Франції Еммануелем Макроном. "Лідери обговорили ситуацію в Росії. Вони також підтвердили свою непохитну підтримку України", – йдеться у повідомленні.
Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, коментуючи події в Росії, наголосив на важливості не допустити потрапляння ядерної зброї до чужих рук.
Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.
:mrgreen:
Вишня на торті: Уганда заявила про готовність відправити понад тисячу своїх військових до рф на допомогу пу.

А чого ціла делегація з Африки прилітала?
Поділити майно ЧВК, а тут он воно як.
В Уганді щось намічається, можливо "заколот"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:59

Флай
Рішення відповідальними особами приймається лише на підставі фактичних даних.
У Соскіна припущення і не більше.
Він може вгадати з ними, а може й ні.

Одного припущення, що в орків почалася визвольна революція, недостатньо для прийняття конкретних рішень, наприклад, по штурму конкретних позицій, прориву ділянки фронту.
detroytred
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