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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 44004401440244034404>
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:00

  Сибарит написав:
  flyman написав:Інше питання, поки там двіжняк і хаос, чим займається ЗСУ?

Реалити-шоу в прямом эфире никто не обещал.
Если получится что-то интересное, узнаем, как обычно, через неделю-другую.

через неділю-другу вікно можливостей закриється.
куй залізо поки гаряче.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Есть верховное командование, наверное, есть какие-то задумки Но пока так.

"Сили оборони на сході України в суботу розпочали наступ на декількох напрямках одночасно."
https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/24/7408392/
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:00

  detroytred написав:Флай
Рішення відповідальними особами приймається лише на підставі фактичних даних.
У Соскіна припущення і не більше.
Він може вгадати з ними, а може й ні.

Одного припущення, що в орків почалася визвольна революція, недостатньо для прийняття конкретних рішень, наприклад, по штурму конкретних позицій, прориву ділянки фронту.

Вчи історію.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:03

ЗСРФ заблоковані на території України.

https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/24/7408384/

Під контролем "Вагнера" 4,8 тис кв.км Росії − DeepState наніс на карту нові позначки

ЗСРФ заблоковані на території України.
В мішку.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:04

  flyman написав:Вчи історію.

Щоб, як Соскін або ти, повчати з дивану тих, хто вивчив програму академії Оборони тощо?
Коли і які рішення їм приймати.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 24 чер, 2023 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:06

  detroytred написав:
  flyman написав:Вчи історію.

Щоб, як Соскін або ти, повчати з дивану тих, хто вивчив програму академії Оборони тощо?

і що вивчали, як воювати маленькою совіцкою армією? по зеленій ракеті колонами іти на мінні поля?
в РФ почалася революція, треба корустуватися шансом а не чекати, що Пригожин принесе все на блюдечку?
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:13

  flyman написав:і що вивчали, як воювати маленькою совіцкою армією? по зеленій ракеті колонами іти на мінні поля?

Вивчали, як не програти більш потужному ворогу.

Поради ж Соскіна можуть нести зайві ризики для втрат.
Коротше: коли будуть дані, тоді й будуть приймати рішення.
До речі, може вже й прийняли.

В рфії може початися будь-що. Питання стосується стану на лінії зіткнення. Проривати-то її, а не революцію.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 24 чер, 2023 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:16

  detroytred написав:
  flyman написав:і що вивчали, як воювати маленькою совіцкою армією? по зеленій ракеті колонами іти на мінні поля?

Вивчали, як не програти більш потужному ворогу.

Поради ж Соскіна можуть нести зайві ризики для втрат.
Коротше: коли будуть дані, тоді й будуть приймати рішення.
До речі, може вже й прийняли.

атопутіннападьот
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:16

Евгений Пригожин принял предложение об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения

Сообщает пресс-служба Лукашенко:

«Сегодня утром Президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер. Главы государств договорились о совместных действиях.
В развитие договоренностей, Президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с Президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.
Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер.
Как уже сообщалось ранее, также в течение сегодняшнего дня Президент Беларуси провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации.»
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:18

  flyman написав:атопутіннападьот

А збройними силами світу командувати зможеш? Ні. Мов не знаю.
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