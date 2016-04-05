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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 чер, 2023 20:20
vitaliian написав:
Евгений Пригожин принял предложение об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения
Сообщает пресс-служба Лукашенко:
«Сегодня утром Президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер. Главы государств договорились о совместных действиях.
В развитие договоренностей, Президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с Президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.
Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер.
Как уже сообщалось ранее, также в течение сегодняшнего дня Президент Беларуси провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации.»
Флай, невже ознаки, що рЕволюція скінчується?
Якщо це дійсно так, то це була комедія, сер.
І крапка.
Що буде тоді казати доктор богослов і т.д. Соскін, навіть не уявляю.
Бо
Революцію (глибинний могутній об'єктивний процес) якимось підписаним папірчиком або пропозицією не зупинити.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 24 чер, 2023 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 20:23
flyman написав:
через неділю-другу вікно можливостей закриється.
куй залізо поки гаряче.
Покажи своїм прикладом. П#зд#ти на форумі не патрони подавати
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Додано: Суб 24 чер, 2023 20:30
detroytred написав: vitaliian написав:
Евгений Пригожин принял предложение об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения
Сообщает пресс-служба Лукашенко:
«Сегодня утром Президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер. Главы государств договорились о совместных действиях.
В развитие договоренностей, Президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с Президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.
Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер.
Как уже сообщалось ранее, также в течение сегодняшнего дня Президент Беларуси провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации.»
Флай, невже ознаки, що рЕволюція скінчується?
Якщо це дійсно так, то це була комедія, сер.
І крапка.
Що буде тоді казати доктор богослов і т.д. Соскін, навіть не уявляю.
Бо
Революцію (глибинний могутній об'єктивний процес) якимось підписаним папірчиком або пропозицією не зупинити.
тобто вікно можливостей, яке було відкрито два дні, закрилося, з чим і можна і привітати детройтів і примкнувших (не треба хитати лодку РФ, там же ЯЗ),
розходимся, кіна не буде
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 24 чер, 2023 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 20:35
flyman написав:
тобто вікно можливостей, яке було відкрито два дні, закрилося, з чим і можна і привітати детройтів і примкнувших
Ну ладно Соскін схоже схибив по повній, але ти оцим (що можна було якось скористатися двома днями комедії) навіщо те ж саме робиш?
Добре. Грець з ризиками. Але як конкретно треба було скористатися-то військам? в студію, навчи. З історії.
Про не треба хитати човен і натяку не було. Навіщо вигадувати.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 20:37
detroytred написав: flyman написав:
тобто вікно можливостей, яке було відкрито два дні, закрилося, з чим і можна і привітати детройтів і примкнувших
Ну ладно Соскін схоже схибив по повній, але ти оцим (що можна було якось скористатися двома днями комедії) навіщо те ж саме робиш?
Добре. Грець з ризиками. Але як конкретно треба було скористатися-то військам? в студію, навчи. З історії.
ще раз, вчи історію, чим закінчилася довга окопна війна на початку минулого століття
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Додано: Суб 24 чер, 2023 20:39
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
тобто вікно можливостей, яке було відкрито два дні, закрилося, з чим і можна і привітати детройтів і примкнувших
Ну ладно Соскін схоже схибив по повній, але ти оцим (що можна було якось скористатися двома днями комедії) навіщо те ж саме робиш?
Добре. Грець з ризиками. Але як конкретно треба було скористатися-то військам? в студію, навчи. З історії.
ще раз, вчи історію, чим закінчилася довга окопна війна на початку минулого століття
Ще раз -- до чого тут результат отієї довгої окопної війни до можливостей в оці два дні?
Невже вагнери оголили фронт?
Чи була втрата керованості військами? Чи ще що.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 24 чер, 2023 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 20:39
flyman
,
"Х@рошій руzкій"
Я тобі пробачив твоє дебільну відповідь «а як там контрнаступ?» на питання Інвестора «як там Вагнер?» так ти вирішило 15-ти доларове мене зачепити? Не раджу.
Ти чмотота не маєш права запитувати «як там контрнаступ?» бо ти геть нічого для нього не зробило.
Тицяй «скарга» і мрій щоб я тебе не знайшов у цоколі Жулян чи очереті Тернопільщини.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 20:47
Vadim_ написав: pesikot написав:
Аргументировать можете?
Видео тебе недостаточно ?
Ну тогда жри этих "хороших русских" в ассортименте
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Додано: Суб 24 чер, 2023 20:54
похоже таки пригожин включил заднюю...
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