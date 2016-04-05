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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4401440244034404>
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:20

  vitaliian написав:
Евгений Пригожин принял предложение об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения

Сообщает пресс-служба Лукашенко:

«Сегодня утром Президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер. Главы государств договорились о совместных действиях.
В развитие договоренностей, Президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с Президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.
Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер.
Как уже сообщалось ранее, также в течение сегодняшнего дня Президент Беларуси провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации.»

Флай, невже ознаки, що рЕволюція скінчується?

Якщо це дійсно так, то це була комедія, сер.
І крапка.

Що буде тоді казати доктор богослов і т.д. Соскін, навіть не уявляю.
Бо
Революцію (глибинний могутній об'єктивний процес) якимось підписаним папірчиком або пропозицією не зупинити.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 24 чер, 2023 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:через неділю-другу вікно можливостей закриється.
куй залізо поки гаряче.

Покажи своїм прикладом. П#зд#ти на форумі не патрони подавати
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:30

розходимся, кіна не буде

  detroytred написав:
  vitaliian написав:
Евгений Пригожин принял предложение об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения

Сообщает пресс-служба Лукашенко:

«Сегодня утром Президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер. Главы государств договорились о совместных действиях.
В развитие договоренностей, Президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с Президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.
Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер.
Как уже сообщалось ранее, также в течение сегодняшнего дня Президент Беларуси провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации.»

Флай, невже ознаки, що рЕволюція скінчується?

Якщо це дійсно так, то це була комедія, сер.
І крапка.

Що буде тоді казати доктор богослов і т.д. Соскін, навіть не уявляю.
Бо
Революцію (глибинний могутній об'єктивний процес) якимось підписаним папірчиком або пропозицією не зупинити.

тобто вікно можливостей, яке було відкрито два дні, закрилося, з чим і можна і привітати детройтів і примкнувших (не треба хитати лодку РФ, там же ЯЗ),
розходимся, кіна не буде
Востаннє редагувалось flyman в Суб 24 чер, 2023 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:35

  flyman написав:тобто вікно можливостей, яке було відкрито два дні, закрилося, з чим і можна і привітати детройтів і примкнувших

Ну ладно Соскін схоже схибив по повній, але ти оцим (що можна було якось скористатися двома днями комедії) навіщо те ж саме робиш?

Добре. Грець з ризиками. Але як конкретно треба було скористатися-то військам? в студію, навчи. З історії.

Про не треба хитати човен і натяку не було. Навіщо вигадувати.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:37

  detroytred написав:
  flyman написав:тобто вікно можливостей, яке було відкрито два дні, закрилося, з чим і можна і привітати детройтів і примкнувших

Ну ладно Соскін схоже схибив по повній, але ти оцим (що можна було якось скористатися двома днями комедії) навіщо те ж саме робиш?

Добре. Грець з ризиками. Але як конкретно треба було скористатися-то військам? в студію, навчи. З історії.

ще раз, вчи історію, чим закінчилася довга окопна війна на початку минулого століття
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:38

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:
  sergey_sryvkin написав:Навіщо тут цей покидьок фейгін?

Сам ти покидьок.

Фейгин - покидьок


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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:39

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:тобто вікно можливостей, яке було відкрито два дні, закрилося, з чим і можна і привітати детройтів і примкнувших

Ну ладно Соскін схоже схибив по повній, але ти оцим (що можна було якось скористатися двома днями комедії) навіщо те ж саме робиш?

Добре. Грець з ризиками. Але як конкретно треба було скористатися-то військам? в студію, навчи. З історії.

ще раз, вчи історію, чим закінчилася довга окопна війна на початку минулого століття

Ще раз -- до чого тут результат отієї довгої окопної війни до можливостей в оці два дні?
Невже вагнери оголили фронт?
Чи була втрата керованості військами? Чи ще що.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 24 чер, 2023 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:39

flyman ,

"Х@рошій руzкій" :mrgreen:

Я тобі пробачив твоє дебільну відповідь «а як там контрнаступ?» на питання Інвестора «як там Вагнер?» так ти вирішило 15-ти доларове мене зачепити? Не раджу.
Ти чмотота не маєш права запитувати «як там контрнаступ?» бо ти геть нічого для нього не зробило.
Тицяй «скарга» і мрій щоб я тебе не знайшов у цоколі Жулян чи очереті Тернопільщини.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:47

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:

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Видео тебе недостаточно ?
Ну тогда жри этих "хороших русских" в ассортименте
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:54

увы

похоже таки пригожин включил заднюю...
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  #<1 ... 4401440244034404>
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