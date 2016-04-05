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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4402440344044405>
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 21:06

  Прохожий написав:похоже таки пригожин включил заднюю...

з одного боку, схоже серії Мацква палала та горіла поки що не побачимо.

з іншого боку людина за добу поставила раком вище керівництво Раші.
подивимось, що буде далі.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 21:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:де їх всі ОМОНи, СОБРи, Росгвардія??? - а їх у кожній області чимало
ще є Юнармія

По состоянию на 8 мая 2019 года более 500 тыс. детей вступило в всероссийское вооруженное движение «Юнармия», - говорится в статье.

Деятельность центров «Юнармии» будет обеспечиваться Министерством обороны РФ. Кроме того, заместитель министра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил РФ Андрей Картаполов заявил, что «Юнармия» в 2019 году должна появиться во всех школах России - около 42 тысяч школ.


одна справа херачить дубинкою пенсів чи студентів,
інша чинити спротив бандитам з досвідом БД понад 20 років (уткін і костяк із 3000 головорізов)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 21:10

  prodigy написав:
  Shaman написав:де їх всі ОМОНи, СОБРи, Росгвардія??? - а їх у кожній області чимало
ще є Юнармія

По состоянию на 8 мая 2019 года более 500 тыс. детей вступило в всероссийское вооруженное движение «Юнармия», - говорится в статье.

Деятельность центров «Юнармии» будет обеспечиваться Министерством обороны РФ. Кроме того, заместитель министра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил РФ Андрей Картаполов заявил, что «Юнармия» в 2019 году должна появиться во всех школах России - около 42 тысяч школ.


одна справа херачить дубинкою пенсів чи студентів,
інша чинити спротив бандитам з досвідом БД понад 20 років (уткін і костяк із 3000 головорізов)

все це зрозуміло. трохи є різниця коли у випадку нападу на нас як захищалася країна
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 21:18

Обісрався.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 21:21

flyman
Так шо там о..ко Саурона - вже закрилось? Ну хоч Соскін встиг туди заглянути, а Чаплига про..рав свій шанс.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 21:23

  lapay написав:flyman
Так шо там о..ко Саурона - вже закрилось? Ну хоч Соскін встиг туди заглянути, а Чаплига про..рав свій шанс.

ти сам прекрасно знаєш, хто ... треба було помогти підштовхнути коли РФ стояла краю прірви, але ж Чаплина не дотягнувся, фу таким бути
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 21:25

  Прохожий написав:похоже таки пригожин включил заднюю...


Привли, пливли, а на березі всрались (с)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 21:26

flyman , а ти чому не дотягнулося?
Обіцяного бойового робота (замість себе, коханої квіточки) зробило?
На дрона задонатило?
Податків тисяч 10-20 заплатило, щоб підтримати армію?
Так як ти свій гнилий рот відкриваєш в контексті, чи зробила щось армія чи ні?? Тобі ні армія , ні держава не винна нічого. Бо ти відкрито заявляєш, що клав на них і нічого їм не винний.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 24 чер, 2023 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 21:27

Цікаво: як Лука розмовляв з Пригожиним?
По інету, мобільному чи як?))

Тим паче, якщо згадати, що когось колись десь по сигналу вираховували та знищували.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 21:30

  detroytred написав:Цікаво: як Лука розмовляв з Пригожиним?
По інету, мобільному чи як?))
.

Лука взагалі ніхто, клоун. його б навіть останній вагнерівський прапорщик не став слухати
Letusrock
 
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  #<1 ... 4402440344044405>
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