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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 чер, 2023 21:06
Прохожий написав:
похоже таки пригожин включил заднюю...
з одного боку, схоже серії Мацква палала та горіла поки що не побачимо.
з іншого боку людина за добу поставила раком вище керівництво Раші.
подивимось, що буде далі.
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Shaman
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Додано: Суб 24 чер, 2023 21:07
Shaman написав:
де їх всі ОМОНи, СОБРи, Росгвардія??? - а їх у кожній області чимало
ще є Юнармія
По состоянию на 8 мая 2019 года более 500 тыс. детей вступило в всероссийское вооруженное движение «Юнармия», - говорится в статье.
Деятельность центров «Юнармии» будет обеспечиваться Министерством обороны РФ. Кроме того, заместитель министра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил РФ Андрей Картаполов заявил, что «Юнармия» в 2019 году должна появиться во всех школах России - около 42 тысяч школ.
одна справа херачить дубинкою пенсів чи студентів,
інша чинити спротив бандитам з досвідом БД понад 20 років (уткін і костяк із 3000 головорізов)
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Додано: Суб 24 чер, 2023 21:10
prodigy написав: Shaman написав:
де їх всі ОМОНи, СОБРи, Росгвардія??? - а їх у кожній області чимало
ще є Юнармія
По состоянию на 8 мая 2019 года более 500 тыс. детей вступило в всероссийское вооруженное движение «Юнармия», - говорится в статье.
Деятельность центров «Юнармии» будет обеспечиваться Министерством обороны РФ. Кроме того, заместитель министра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил РФ Андрей Картаполов заявил, что «Юнармия» в 2019 году должна появиться во всех школах России - около 42 тысяч школ.
одна справа херачить дубинкою пенсів чи студентів,
інша чинити спротив бандитам з досвідом БД понад 20 років (уткін і костяк із 3000 головорізов)
все це зрозуміло. трохи є різниця коли у випадку нападу на нас як захищалася країна
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Додано: Суб 24 чер, 2023 21:18
Обісрався.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 21:21
flyman
Так шо там о..ко Саурона - вже закрилось? Ну хоч Соскін встиг туди заглянути, а Чаплига про..рав свій шанс.
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lapay
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Додано: Суб 24 чер, 2023 21:23
lapay написав:flyman
Так шо там о..ко Саурона - вже закрилось? Ну хоч Соскін встиг туди заглянути, а Чаплига про..рав свій шанс.
ти сам прекрасно знаєш, хто ... треба було помогти підштовхнути коли РФ стояла краю прірви, але ж Чаплина не дотягнувся, фу таким бути
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flyman
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Додано: Суб 24 чер, 2023 21:25
Прохожий написав:
похоже таки пригожин включил заднюю...
Привли, пливли, а на березі всрались (с)
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Letusrock
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Додано: Суб 24 чер, 2023 21:26
flyman , а ти чому не дотягнулося?
Обіцяного бойового робота (замість себе, коханої квіточки) зробило?
На дрона задонатило?
Податків тисяч 10-20 заплатило, щоб підтримати армію?
Так як ти свій гнилий рот відкриваєш в контексті, чи зробила щось армія чи ні?? Тобі ні армія , ні держава не винна нічого. Бо ти відкрито заявляєш, що клав на них і нічого їм не винний.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 24 чер, 2023 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 21:27
Цікаво: як Лука розмовляв з Пригожиним?
По інету, мобільному чи як?))
Тим паче, якщо згадати, що когось колись десь по сигналу вираховували та знищували.
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detroytred
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Додано: Суб 24 чер, 2023 21:30
detroytred написав:
Цікаво: як Лука розмовляв з Пригожиним?
По інету, мобільному чи як?))
.
Лука взагалі ніхто, клоун. його б навіть останній вагнерівський прапорщик не став слухати
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Letusrock
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