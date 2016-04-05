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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4402440344044405
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 21:38

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Цікаво: як Лука розмовляв з Пригожиним?
По інету, мобільному чи як?))
.

Лука взагалі ніхто, клоун. його б навіть останній вагнерівський прапорщик не став слухати

Як посередника?
Ви його не занадто опустили?))

Про це і мова, що якась дивна домовленность.
І по суті-то: владі рашки видвинуто ультиматум. Вона його прийняла. Якщо ж ще точно звільнять керівництво рашоМО, то пригожин чим поступився?
Як тепер пуйла його партнери (бразильці і т.д.) сприймати будуть?
Їм краще напряму з пригожиним розмовляти))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 21:47

  detroytred написав: Як тепер пуйла його партнери (бразильці і т.д.) сприймати будуть?

Як і раніше - партнера по бріксу, голову супердержави, що зміг швидко і без особливих жертв згладити ситуацію, та захисника від клятих грінго. Навіщо їм ті внутрішні мутки та той пригожин?
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 21:54

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Цікаво: як Лука розмовляв з Пригожиним?
По інету, мобільному чи як?))
.

Лука взагалі ніхто, клоун. його б навіть останній вагнерівський прапорщик не став слухати

Як переговорщик він норм.
Але цим слухам що Лука щось там порішав з Пригожиним поки що не вірю.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 21:55

  Starikan написав:
  detroytred написав: Як тепер пуйла його партнери (бразильці і т.д.) сприймати будуть?

Як і раніше - партнера по бріксу, голову супердержави, що зміг швидко і без особливих жертв згладити ситуацію, та захисника від клятих грінго. Навіщо їм ті внутрішні мутки та той пригожин?

На якого не можна покластися.
Бо легко здався під тиском ультиматуму.

Звісно *зміг швидко і без особливих жертв згладити ситуацію*, бо одразу легко погодовся з ... (як він там у зверненні називав та обіцяв покарати). Зрадники і т.д.

Перед обідом каже одне, а вже після обіду робить протилежне.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 22:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Если бы не количество сбитых орколётов можно было подумать, что это такая себе постановка по оотстранению высшего военного руководства во главе с тувинским оленеводом

ПС
Хотелось бы узнать доехали ли кадыровцев до ростова))
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 22:09

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:
  detroytred написав:Цікаво: як Лука розмовляв з Пригожиним?
По інету, мобільному чи як?))
.

Лука взагалі ніхто, клоун. його б навіть останній вагнерівський прапорщик не став слухати

Як переговорщик він норм.
Але цим слухам що Лука щось там порішав з Пригожиним поки що не вірю.

Щоб щось порішати, треба щоб партнери тримали один одного за бейци.
Які гарантії має Пригожин, що він в Африці буде займатися своїми справами і ніякого новічка?


З іншого боку, рейд трьох мотострилкових бригад ("музикантів, кадирівців, власівців") на 200-300 км із захопленням обл. центрів не фантастика (четверта через Валуйки заходить в тил: Сватове, Старобільськ ...).
flyman
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