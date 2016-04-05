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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 чер, 2023 21:38
Letusrock написав: detroytred написав:
Цікаво: як Лука розмовляв з Пригожиним?
По інету, мобільному чи як?))
.
Лука взагалі ніхто, клоун. його б навіть останній вагнерівський прапорщик не став слухати
Як посередника?
Ви його не занадто опустили?))
Про це і мова, що якась дивна домовленность.
І по суті-то: владі рашки видвинуто ультиматум. Вона його прийняла. Якщо ж ще точно звільнять керівництво рашоМО, то пригожин чим поступився?
Як тепер пуйла його партнери (бразильці і т.д.) сприймати будуть?
Їм краще напряму з пригожиним розмовляти))
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Додано: Суб 24 чер, 2023 21:47
detroytred написав:
Як тепер пуйла його партнери (бразильці і т.д.) сприймати будуть?
Як і раніше - партнера по бріксу, голову супердержави, що зміг швидко і без особливих жертв згладити ситуацію, та захисника від клятих грінго. Навіщо їм ті внутрішні мутки та той пригожин?
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Додано: Суб 24 чер, 2023 21:54
Letusrock написав: detroytred написав:
Цікаво: як Лука розмовляв з Пригожиним?
По інету, мобільному чи як?))
.
Лука взагалі ніхто, клоун. його б навіть останній вагнерівський прапорщик не став слухати
Як переговорщик він норм.
Але цим слухам що Лука щось там порішав з Пригожиним поки що не вірю.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 21:55
Starikan написав: detroytred написав:
Як тепер пуйла його партнери (бразильці і т.д.) сприймати будуть?
Як і раніше - партнера по бріксу, голову супердержави, що зміг швидко і без особливих жертв згладити ситуацію, та захисника від клятих грінго. Навіщо їм ті внутрішні мутки та той пригожин?
На якого не можна покластися.
Бо легко здався під тиском ультиматуму.
Звісно *зміг швидко і без особливих жертв згладити ситуацію*, бо одразу легко погодовся з ... (як він там у зверненні називав та обіцяв покарати). Зрадники і т.д.
Перед обідом каже одне, а вже після обіду робить протилежне.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 22:07
Если бы не количество сбитых орколётов можно было подумать, что это такая себе постановка по оотстранению высшего военного руководства во главе с тувинским оленеводом
ПС
Хотелось бы узнать доехали ли кадыровцев до ростова))
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Додано: Суб 24 чер, 2023 22:09
andrijk777 написав: Letusrock написав: detroytred написав:
Цікаво: як Лука розмовляв з Пригожиним?
По інету, мобільному чи як?))
.
Лука взагалі ніхто, клоун. його б навіть останній вагнерівський прапорщик не став слухати
Як переговорщик він норм.
Але цим слухам що Лука щось там порішав з Пригожиним поки що не вірю.
Щоб щось порішати, треба щоб партнери тримали один одного за бейци.
Які гарантії має Пригожин, що він в Африці буде займатися своїми справами і ніякого новічка?
З іншого боку, рейд трьох мотострилкових бригад ("музикантів, кадирівців, власівців") на 200-300 км із захопленням обл. центрів не фантастика (четверта через Валуйки заходить в тил: Сватове, Старобільськ ...).
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