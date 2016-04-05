|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 24 чер, 2023 21:38
Letusrock написав: detroytred написав:
Цікаво: як Лука розмовляв з Пригожиним?
По інету, мобільному чи як?))
.
Лука взагалі ніхто, клоун. його б навіть останній вагнерівський прапорщик не став слухати
Як посередника?
Ви його не занадто опустили?))
Про це і мова, що якась дивна домовленность.
І по суті-то: владі рашки видвинуто ультиматум. Вона його прийняла. Якщо ж ще точно звільнять керівництво рашоМО, то пригожин чим поступився?
Як тепер пуйла його партнери (бразильці і т.д.) сприймати будуть?
Їм краще напряму з пригожиним розмовляти))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26813
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 чер, 2023 21:47
detroytred написав:
Як тепер пуйла його партнери (бразильці і т.д.) сприймати будуть?
Як і раніше - партнера по бріксу, голову супердержави, що зміг швидко і без особливих жертв згладити ситуацію, та захисника від клятих грінго. Навіщо їм ті внутрішні мутки та той пригожин?
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19498
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2514 раз.
- Подякували: 3092 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 чер, 2023 21:54
Letusrock написав: detroytred написав:
Цікаво: як Лука розмовляв з Пригожиним?
По інету, мобільному чи як?))
.
Лука взагалі ніхто, клоун. його б навіть останній вагнерівський прапорщик не став слухати
Як переговорщик він норм.
Але цим слухам що Лука щось там порішав з Пригожиним поки що не вірю.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4818
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 чер, 2023 21:55
Starikan написав: detroytred написав:
Як тепер пуйла його партнери (бразильці і т.д.) сприймати будуть?
Як і раніше - партнера по бріксу, голову супердержави, що зміг швидко і без особливих жертв згладити ситуацію, та захисника від клятих грінго. Навіщо їм ті внутрішні мутки та той пригожин?
На якого не можна покластися.
Бо легко здався під тиском ультиматуму.
Звісно *зміг швидко і без особливих жертв згладити ситуацію*, бо одразу легко погодовся з ... (як він там у зверненні називав та обіцяв покарати). Зрадники і т.д.
Перед обідом каже одне, а вже після обіду робить протилежне.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26813
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 чер, 2023 22:07
Если бы не количество сбитых орколётов можно было подумать, что это такая себе постановка по оотстранению высшего военного руководства во главе с тувинским оленеводом
ПС
Хотелось бы узнать доехали ли кадыровцев до ростова))
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8952
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 930 раз.
- Подякували: 1827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 24 чер, 2023 22:09
andrijk777 написав: Letusrock написав: detroytred написав:
Цікаво: як Лука розмовляв з Пригожиним?
По інету, мобільному чи як?))
.
Лука взагалі ніхто, клоун. його б навіть останній вагнерівський прапорщик не став слухати
Як переговорщик він норм.
Але цим слухам що Лука щось там порішав з Пригожиним поки що не вірю.
Щоб щось порішати, треба щоб партнери тримали один одного за бейци.
Які гарантії має Пригожин, що він в Африці буде займатися своїми справами і ніякого новічка?
З іншого боку, рейд трьох мотострілкових бригад (закосплеєних під "музикантів", "кадирівців", "власівців") на 200-300 км із захопленням обл. центрів не фантастика (четверта через Валуйки заходить в тил: Сватове, Старобільськ ...).
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31718
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1507 раз.
- Подякували: 2659 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 24 чер, 2023 22:48
hume написав:
Если бы не количество сбитых орколётов можно было подумать, что это такая себе постановка по оотстранению высшего военного руководства во главе с тувинским оленеводом
ПСХотелось бы узнать доехали ли кадыровцев до ростова
))
доехали, их там даже успели немного помять
но такой быстрый слив повара на пике ивента как то странно выглядит
походу "не жилец"...
а мацква реально жидко обо.ралась во главе с путенгом...
теперь "триумфальное" возвращение с "алтайского бункера" под тему "путенвсехпереиграл" для адекватных людей будет выглядеть как минимум смешно и жалко...
Востаннє редагувалось Прохожий
в Суб 24 чер, 2023 22:52, всього редагувалось 1 раз.
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13108
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 897 раз.
- Подякували: 1421 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 24 чер, 2023 22:51
Прохожий написав: hume написав:
Если бы не количество сбитых орколётов можно было подумать, что это такая себе постановка по оотстранению высшего военного руководства во главе с тувинским оленеводом
ПСХотелось бы узнать доехали ли кадыровцев до ростова
))
доехали, их там даже успели немного помять
но такой быстрый слив повара на пике ивента как то странно выглядит
походу "не жилец"...
а мацква реально жидко обо.ралась...
що як вмішалася третя сторона (МІ6/Китай/ЦРУ) і надала повару гарантії?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31718
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1507 раз.
- Подякували: 2659 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 24 чер, 2023 22:56
flyman написав:
Щоб щось порішати, треба щоб партнери тримали один одного за бейци.
Які гарантії має Пригожин, що він в Африці буде займатися своїми справами і ніякого новічка?
Та які нафіг гарантії. Зараз в РФ нічиї гарантії нічого не варті.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4818
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 чер, 2023 22:57
Какие неоднозначные новости
Кадровые перестановки в Минобороны РФ во время переговоров с Пригожиным не обсуждались песков
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8952
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 930 раз.
- Подякували: 1827 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|117997
|
|
|6076
|492379
|
|
|1
|5770
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|