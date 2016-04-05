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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4404440544064407>
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 23:02

Из орковских новостей:
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.

Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдет в Белоруссию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков не уточнил, чем Пригожин займется в Белоруссии.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 23:09

  lapay написав:flyman
Так шо там о..ко Саурона - вже закрилось? Ну хоч Соскін встиг туди заглянути, а Чаплига про..рав свій шанс.

Свіжий Чаплига каже:
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 24 чер, 2023 23:44, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 23:26

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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 24 чер, 2023 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 23:27

  Yuri_61 написав:Просрал Пригожин войти в историю Героем, вошёл трусливым чмом.
Всё равно он и его наёмники трупы. пукин, знаем, не прощает предательство.
Но и пукин обосрался: косвенно, но пошёл на соглашение с террористами.
Утром п#здел, что такое не прощается, а вечером уголовное дело в отношении Пригожина закрыто.
И тот, и другой на людях показали слабость и трусость.
Цирк на дтроті сегодня на роzzии был.

🇵🇱 Президент Польши Анджей Дуда приказал привести армию в состояние повышенной боевой готовности на фоне сообщений о военном мятеже в России

Другие страны Евросоюза пока что не отреагировали на начавшийся военный конфликт внутри России. Представители стран ЕС сообщают, что следят за ситуацией. С таким заявлением, в частности, выступил представитель канцлера Германии Олафа Шольца и представитель французского правительства в Елисейском дворце.

Представитель НАТО сообщил Financial Times, что военный блок также «следит за ситуацией».
ПС. Договорняк со стороны РФ. Проверили на вшивость своих, кто то свалил с страны, кто то обосрался... В целом все рвали жопу за царя.
1.Фото сбитой авиации вообще может брали с других мест а сегодня никто и ничего не сбивали.но ипсо провели на отлично.
2. Провели перереброску частей Ахмат (типа стояли полдня на Ростов) +Вагрнера..
3.Самое удивительное как сегодня украинский народ стал поклонником Вагнеров :|
Вы посмотрите, что вчера Пригожин на своём канале рассказал за полчаса.. Какого чуда вы ждали от Пригожина??
Особенно удивил Буданов сегодня. :|
maza5
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 23:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Yuri_61 написав:А ещё пострадают военные, которые ему поверили и выдали свои взгляды (не вагнеровцы).

Бен пожилого зайца всем им! Чем больше они переколошматятся между собой, тем лучше для Украины.
Но и пукин облажался: пошёл на соглашение с террористами. а где же принципы: замочим и в сортире?
Утром п#здел, что такое не прощается, а вечером уголовное дело в отношении Пригожина закрыто.

Ну недаром же его зовут
сцыкливое *уйло
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 23:31

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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 24 чер, 2023 23:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 23:35

  Yuri_61 написав:
  maza5 написав:ПС. Договорняк со стороны РФ. Проверили на вшивость своих, кто то свалил с страны, кто то обосрался... В целом все рвали жопу за царя.
1.Фото сбитой авиации вообще может брали с других мест а сегодня никто и ничего не сбивали.но ипсо провели на отлично.
2. Провели перереброску частей Ахмат (типа стояли полдня на Ростов) +Вагрнера..
3.Самое удивительное как сегодня украинский народ стал поклонником Вагнеров :|
Вы посмотрите, что вчера Пригожин на своём канале рассказал за полчаса.. Какого чуда вы ждали от Пригожина??
Особенно удивил Буданов сегодня. :|


согласен с Вами:
мысль тоже такая была у меня сегодня: пукин проверил сегодня своё окружение на "вшивость".
это, ребята, спектакль сегодня был.

+ ещё успел
Президент РФ Володимир Путін підписав у суботу, 24 червня, закон про можливість призову засуджених на службу за контрактом
https://ua.korrespondent.net/world/russ ... sudzhenykh
maza5
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 23:37

  maza5 написав:
  Yuri_61 написав:
  maza5 написав:ПС. Договорняк со стороны РФ. Проверили на вшивость своих, кто то свалил с страны, кто то обосрался... В целом все рвали жопу за царя.
1.Фото сбитой авиации вообще может брали с других мест а сегодня никто и ничего не сбивали.но ипсо провели на отлично.
2. Провели перереброску частей Ахмат (типа стояли полдня на Ростов) +Вагрнера..
3.Самое удивительное как сегодня украинский народ стал поклонником Вагнеров :|
Вы посмотрите, что вчера Пригожин на своём канале рассказал за полчаса.. Какого чуда вы ждали от Пригожина??
Особенно удивил Буданов сегодня. :|


согласен с Вами:
мысль тоже такая была у меня сегодня: пукин проверил сегодня своё окружение на "вшивость".
это, ребята, спектакль сегодня был.

+https://ua.korrespondent.net/world/russia/4601330-putin-pidpysav-zakon-scho-dozvoliaie-braty-na-kontrakt-u-viisko-zasudzhenykh

може й перевірив, але сам перевірку не пройшов :D
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 23:42

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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 24 чер, 2023 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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