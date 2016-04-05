Yuri_61 написав:Просрал Пригожин войти в историю Героем, вошёл трусливым чмом. Всё равно он и его наёмники трупы. пукин, знаем, не прощает предательство. Но и пукин обосрался: косвенно, но пошёл на соглашение с террористами. Утром п#здел, что такое не прощается, а вечером уголовное дело в отношении Пригожина закрыто. И тот, и другой на людях показали слабость и трусость. Цирк на дтроті сегодня на роzzии был.
🇵🇱 Президент Польши Анджей Дуда приказал привести армию в состояние повышенной боевой готовности на фоне сообщений о военном мятеже в России
Другие страны Евросоюза пока что не отреагировали на начавшийся военный конфликт внутри России. Представители стран ЕС сообщают, что следят за ситуацией. С таким заявлением, в частности, выступил представитель канцлера Германии Олафа Шольца и представитель французского правительства в Елисейском дворце.
Представитель НАТО сообщил Financial Times, что военный блок также «следит за ситуацией». ПС. Договорняк со стороны РФ. Проверили на вшивость своих, кто то свалил с страны, кто то обосрался... В целом все рвали жопу за царя. 1.Фото сбитой авиации вообще может брали с других мест а сегодня никто и ничего не сбивали.но ипсо провели на отлично. 2. Провели перереброску частей Ахмат (типа стояли полдня на Ростов) +Вагрнера.. 3.Самое удивительное как сегодня украинский народ стал поклонником Вагнеров Вы посмотрите, что вчера Пригожин на своём канале рассказал за полчаса.. Какого чуда вы ждали от Пригожина?? Особенно удивил Буданов сегодня.
maza5 написав:ПС. Договорняк со стороны РФ. Проверили на вшивость своих, кто то свалил с страны, кто то обосрался... В целом все рвали жопу за царя. 1.Фото сбитой авиации вообще может брали с других мест а сегодня никто и ничего не сбивали.но ипсо провели на отлично. 2. Провели перереброску частей Ахмат (типа стояли полдня на Ростов) +Вагрнера.. 3.Самое удивительное как сегодня украинский народ стал поклонником Вагнеров Вы посмотрите, что вчера Пригожин на своём канале рассказал за полчаса.. Какого чуда вы ждали от Пригожина?? Особенно удивил Буданов сегодня.
согласен с Вами: мысль тоже такая была у меня сегодня: пукин проверил сегодня своё окружение на "вшивость". это, ребята, спектакль сегодня был.
maza5 написав:ПС. Договорняк со стороны РФ. Проверили на вшивость своих, кто то свалил с страны, кто то обосрался... В целом все рвали жопу за царя. 1.Фото сбитой авиации вообще может брали с других мест а сегодня никто и ничего не сбивали.но ипсо провели на отлично. 2. Провели перереброску частей Ахмат (типа стояли полдня на Ростов) +Вагрнера.. 3.Самое удивительное как сегодня украинский народ стал поклонником Вагнеров Вы посмотрите, что вчера Пригожин на своём канале рассказал за полчаса.. Какого чуда вы ждали от Пригожина?? Особенно удивил Буданов сегодня.
согласен с Вами: мысль тоже такая была у меня сегодня: пукин проверил сегодня своё окружение на "вшивость". это, ребята, спектакль сегодня был.